Samsungs seneste rapport antyder at RAM-krisen bare så vidt har begynt – kan dette være den nye normalen?

Den vedvarende RAM-krisen ventes å fortsette til minst 2028.

Samsung forventer at minnemangelen vil forverres i 2027.

Deloitte anslår at de tre største RAM-produsentene nesten vil firedoble sine samlede investeringer mellom 2024 og 2027.

RAM-krisen viser ingen tegn til å avta, og minnemangelen fortsetter å plage produsenter av PC-maskinvare. Dessverre ser det også ut til at situasjonen kan bli den nye normalen.

Ifølge TweakTown forventer Samsung at de nåværende forsyningsproblemene for minnebrikker vil forverres i 2027 og fortsette inn i 2028. For forbrukere vil dette sannsynligvis bety fortsatt høye priser på RAM, spillkonsoller og ferdigbygde datamaskiner.

Samsungs visepresident for minnedivisjonen, Jaejune Kim, sa under selskapets siste kvartalsrapport til investorer: «Vi tror det er usannsynlig å se noen betydelig økning i tilbudet før 2028. Videre forventes forsyningsbegrensningene å bli enda mer alvorlige i 2027.»

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Dette betyr i praksis at prisøkningene vi allerede har sett på Sony PS5, Microsoft Xbox Series X, Xbox Series S og sannsynligvis neste generasjons spillkonsoller kan fortsette i samme retning.

Det samme gjelder Valves kommende Steam Machine. Valve har tidligere uttalt at den planlagte utsalgsprisen var høyere enn selskapet ønsket, med rapporter som peker mot et opprinnelig mål på rundt 750 dollar. Ifølge selskapet har RAM-krisen gjort det umulig å subsidiere Steam Machine på samme måte som de gjorde med Steam Deck.