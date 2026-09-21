AMD planlegger angivelig prisøkninger på 10 % på hele produktlinjen av brikker i fjerde kvartal

Det går rykter om at AMD skal sette opp prisene på brikkene sine.

Bransjekilder i forsyningskjeden antyder at prisene vil øke med rundt 10 % på tvers av hele AMDs produktutvalg av brikker.

Dette gjelder både grafikkprosessorer (GPU-er) og vanlige prosessorer, samt hovedkort.

Prisøkningen ventes i fjerde kvartal, så den kan inntreffe allerede neste måned.

AMDs prosessorer og skjermkort kan snart bli dyrere, noe som er det siste tilskuddet til rykteflommen rundt RAM-krisen.

Wccftech snappet opp at lekkasje-kilden Harukaze5719 trakk frem et innlegg fra ChannelGate (et asiatisk forum for bransjefolk, kjent som «Board Channels»). Innlegget siterer kilder i forsyningskjeden som hevder at TSMC har varslet kundene sine om en prisøkning på 10 %.

Det påpekes i innlegget at de fleste av AMDs brikker produseres av TSMC, og at AMD («Team Red») på sin side har varslet kundene om en «prisjustering» på 10 % for hele produktutvalget av brikker.

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Dette gjelder alt; for forbrukere betyr det at vi kan forvente prisøkninger på AMDs grafikkort og Ryzen-prosessorer. Også brikker til hovedkort blir berørt, så prisene på disse AMD-hovedkortene vil også stige.

Det er verdt å merke seg at prosessorer ikke nevnes eksplisitt i innlegget på Board Channels, men ettersom det refereres til alle AMDs brikker, kan vi nok gå ut fra at dette stemmer (slik Harukaze5719 også antyder).

Kildene tror at AMD vil innføre denne nye praksisen i fjerde kvartal. I teorien kan det altså skje allerede neste måned (selv om alt dette foreløpig bare er rykter).

I andre dystre nyheter knyttet til RAM-krisen: Steam Frame ble lansert forrige uke med en langt høyere prislapp enn det Valve opprinnelig så for seg for VR-hodesettet. Prisen starter på 1 059 dollar, noe som er noen hundre dollar mer enn Valve opprinnelig hadde tenkt. I Norge har vi sett priser på rundt 18 000 kroner.

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Som PC Gamer melder, uttalte Joy Lyons, maskinvareingeniør hos Valve: «Vi satte oss fore å designe [Steam Frame] med en bestemt pris i tankene, men vi har tatt valg for å sikre at vi lager et produkt som gir valgmuligheter, og som folk faktisk kan kjøpe. De kan oppgradere med ulike funksjoner senere. Men vi ønsket å sikre oss et grunnprodukt med svært god ytelse. Prismålet endret seg deretter som følge av den vedvarende globale RAM-krisen.»

En sannsynlig spådom

(Image credit: Future / John Loeffler)

Dessverre er AMD-ryktet nok en urovekkende dyster nyhet i en tilsynelatende endeløs rekke av dårlige nyheter de seneste månedene. Bare denne uken har det kommet rapporter om at DDR5-minne blir enda dyrere – langt utover nivåene vi hadde sett for oss – for ikke å snakke om prisøkningene på laptoper.

Det var spådd at minnekrisen ville forverres utover i 2026, og det ser ut til å skje akkurat som antatt – og skal man tro rykter fra andre hold, kan det meget vel bli enda verre i 2027. Hvis eksperter, analytikere og bransjekilder fikk rett angående dette året, er det stor sjanse for at de får rett om neste år også.

Men ingenting er hugget i stein, og det kan fortsatt skje positive ting – man kan jo håpe. Dette spesifikke ryktet bør også tas med en klype salt, ettersom et innlegg på Board Channels ikke nødvendigvis har rett i alt (langt ifra), men problemet er at det – gitt dagens situasjon – er fullt troverdig at AMD planlegger prisøkninger. Tross alt advarte Team Red oss tidligere i år om at prisene ville bli en utfordring i andre halvdel av 2026.

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