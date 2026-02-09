Rykte hevder at Nvidia ikke vil lansere noen nye gaming-GPU-er i 2026

Kilder sier at Nvidia ikke vil komme med nye spill-GPU-er i 2026.

Årsaken sies å være RAM-krisen, der videominne prioriteres for AI-grafikkort.

Rapporten hevder også at Nvidia «kutter produksjonen» av eksisterende RTX 5000-kort.

Vi har igjen hørt at Nvidia ikke har noen planer om å lansere noen nye spillgrafikkort i 2026, denne gangen fra en mer pålitelig kilde. Ifølge The Information vil ikke Nvidia komme med noen nye GeForce-grafikkort i år, på grunn av den vedvarende RAM-mangelen som også påvirker skjermkortenes videominne.

Hvis dette stemmer, vil 2026 være det første året på tre tiår at Nvidia ikke vil lansere en ny spill-GPU – enten i form av en helt ny generasjon eller en oppdatering til eksisterende modeller, for eksempel en Super-variant.

To kilder med «direkte tilgang» til dette har angivelig bekreftet dette, og sagt at Nvidia må prioritere minnebrikkene som er tilgjengelige for AI-skjermkort, snarere enn spillprodukter, ettersom marginene er betydelig høyere der.

Rapporten hevder også at Nvidia «kutter produksjonen» av sine eksisterende RTX 5000-grafikkort, selv om det ikke gis noen eksakte tall for hvor mye reduksjonen er.

Som alltid bør rykter av denne art tas med en klype salt. Nvidia har ikke kommentert rapportene direkte, noe som neppe er overraskende, men selskapet har fortalt The Information at de fortsetter å sende alle GeForce-produkter og samarbeider med leverandører for å maksimere minnetilgjengeligheten. Dette er nøyaktig den samme beskjeden Nvidia ga da det tidligere ble spekulert i at RTX 5070 Ti i praksis var fjernet fra produksjonslinjene – noe Nvidia bestemt benektet den gangen.

(Image credit: Nvidia)

Begge disse ryktene bygger på tråder som har sirkulert en stund. Vi har hørt ved flere anledninger at Nvidia kutter produksjonen av GeForce-kort, og den siste rapporten peker på en reduksjon på 15–20 prosent. The Information oppgir ikke et eksakt tall, men hvis rapporten er verdt å rapportere, vil reduksjonen være betydelig nok, muligens i tråd med disse nivåene.

Vi har også tidligere hørt fra en pålitelig tipser på X – den samme kilden som nevnte produksjonskuttet på 20 prosent – ​​at Nvidia ikke vil gi ut noen spill-GPU-er i 2026. Nå som to separate rapporter sier det samme, og med The Information som avsender, øker sannsynligheten for at det faktisk er substans i informasjonen.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

The Information avslører også at Nvidia hadde planlagt en faset oppdatering av RTX 5000-serien, med kodenavnet «Kicker», og at designarbeidet for disse oppdaterte grafikkortene allerede er fullført. Planene har imidlertid angivelig blitt satt på vent i desember 2025, uten ny lanseringsdato.

Så det ser ikke ut til at det vil skje i år, og det kan også forsinke neste generasjon GeForce-kort. I følge tidligere planer skulle RTX 6000-serien ha kommet i masseproduksjon sent i 2027, men dette sies nå ikke lenger å gjelde. Dette antyder at RTX 6000 i stedet kan bli utsatt til 2028, selv om dette ikke er bekreftet direkte.

«Kicker»-oppdateringen er mest sannsynlig de ryktede RTX 5000 Super-kortene, dvs. mindre oppgraderinger av eksisterende modeller. Ifølge ryktene handlet det om RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super og RTX 5080 Super.

Tanken er å utstyre dem med mye videominne – 18 GB for RTX 5070 Super og 24 GB for de to andre. Gitt den nåværende VRAM-mangelen, er det lett å se hvorfor Nvidia ville nøle med å gå videre med disse lanseringene.

Håpet om å se RTX 5000 Super-oppdateringer allerede i år ser derfor ut til å være knust. Den mer bekymringsfulle utsikten er kanskje ikke at det vil bli mangel på nye GeForce-kort i 2026, men at Nvidias eksisterende spillgrafikkort står i fare for ytterligere prisøkninger etter hvert som tilbudet minker ytterligere.

Signalene fra Nvidias største GPU-konkurrent AMD har heller ikke vært spesielt betryggende i det siste. Utover toppsegmentet ryktes det at både Team Green og Team Red styrer produksjonen mer mot skjermkort med 8 GB minne i stedet for 16 GB, noe mange spillere mener er langt fra nok i dag.