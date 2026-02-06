Nvidialta kylmä suihku pelaajien niskaan — uudet näytönohjaimet vasta kaukana horistontissa

Huhun mukaan Nvidia ei julkaise uusia GeForce-näytönohjaimia vuonna 2026

Syynä RAM-kriisi, sillä muistia suunnataan AI-näytönohjaimiin

Tuoreiden lähteiden mukaan Nvidia ei aio julkaista uusia pelinäytönohjaimia vuoden 2026 aikana.

The Information uutisoi Nvidian päätyneen ratkaisuun, jonka pohjalta uusia GeForce-näytönohjaimia joudutaan odottamaan ainakin vuoten 2027 asti. Syynä tähän on RAM-kriisi, joka vaikuttaa myös näytönohjaimien valmistukseen.

Jos väite pitää paikkansa, on kyseessä ensimmäinen kerta kolmeen vuosikymmeneen kun Nvidia ei julkaise uutta näytönohjainta. Ajoittain yhtiö ei ole tuonut myyntiin suoranaista uutta mallia, vaan hyllyillä on nähty jo myynnissä olleiden laitteiden tehostettuja versioita.

Väite on kuultu kahdelta "suoralta lähteeltä", joiden mukaan Nvidia keskittyy ennen kaikkea AI-piirien kehittämiseen. Tämä joudutaan tekemään pelaajien kustannuksella, sillä tällä hetkellä tekoälyyn panostaminen on taloudellisesti merkittävästi tuottoisampaa.

Samalla Nvidian kerrotaan vähentävän nykyisten RTX 5000 -näytönohjainten valmistamista. Sen tarkempia prosenttiosuuksia tai yksityiskohtia ei kuitenkaan paljastettu.

Toistaiseksi asiat ovat vielä väittämien tasolla, joten virallista vahvistusta odotellessa kannattaa suhtautua asiaan varauksella. Nvidia kuitenkin kertoi The Informationille, että se jatkaa GeForce-näytönohjaimien toimittamista myyntiin mahdollisimman paljon.

Toisaalta Nvidia sanoi täysin saman kommentin aiemmin, kun RTX 5070 Ti -mallin tuotannon kerrottiin loppuneen.

Lisääntyvät huhut antavat lisäpontta väitteille

(Image credit: Nvidia)

Lisääntyvät huhut antavat syyn olettaa, että väitteet eivät ole tuulesta temmattuja. Olemme jo aiemmin kuulleet Nvidian vähentävän tuotantoaan GeForce-näytönohjaimien osalta. Viimeisimpien lukemien mukaan tähtäimessä on 15-20 % vähennys. The Information ei ota kantaa tuotantomääriin, mutta yksittäisten prosenttien pudotus tuskin ylittäisi uutiskynnystä.

Olemme myös kuulleet jo aiemmin luotettavalta lähteeltä, että Nvidia ei aio julkaista uusia pelinäytönohjaimia vuoden 2026 aikana. Kun samat kommentit hiiskutaan kahdesta eri lähteestä, antaa se uskottavuutta kommenttien pohjalle.

The Information myös kertoo Nvidian valmistautuvan RTX 5000 -näytönohjaimien tehokkaampiin versioihin. Tämä Kicker-koodinimellä kulkeva projekti kuitenkin lykkääntyi joulukuussa 2025, eikä uutta julkaisuikkunaa ole vielä lyöty lukkoon.

Tämän vuoden näytönohjainmarkkinat vaikuttavat kuitenkin tavanomaista hiljaisemmilta. Aiemmin RTX 6000 -malliston povattiin siirtyvän massatuotantoon loppuvuodesta 2027, mutta ilmeisesti tämäkin on siirtynyt vuodelle 2028.

Kicker-projekti todennäköisesti tarkoittaa RTX 5000 Super -näytönohjaimia, jotka tarjoavat pienen parannusloikan nykyisiin malleihin nähden. Huhujen mukaan Nvidian suunnitelmissa ovat RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti Super sekä RTX 5080 Super.

Spekulaatiot ovat povanneet mallien tarjoavan enemmän VRAM-muistia, mikä tarkoittaisi 18 gigatavua RTX 5070 Superissa ja 24 gigatavua kahdessa muussa mallissa.

Jos RTX 5000 Super -mallit tosiaan siirtyvät ensi vuodelle, tarkoittaisi se todella täyttä välivuotta Nvidian pelinäytönohjaimille. Tämän lisäksi ratkaisu sekä tuotantomäärien väheneminen sekä hankaloituminen tarkoittaa mahdollista hinnannousua nykymalleille.

Jos Nvidia vaikuttaa olevan hankalassa tilanteessa, sen helpompaa ei ole AMD-kilpakumppanillakaan. Kummankin valmistajan on huhuttu suuntaavaan mallistoaan ennemmin 8 kuin 16 gigatavun muistillisiin versioihin. Tämä on pelaajille huono asia, sillä valtaosalle kahdeksan gigatavun muisti ei yksinkertaisesti ole riittävästi.