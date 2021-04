Paras pelituoli 2021: mukavimmat tuolit pelaamiseen

Oletko etsimässä itsellesi uutta pelituolia? Siinä tapauksessa markkinoiden laadukkaimpien nimien joukkoon lukeutuvat ehdottomasti SecretLab, noblechairs sekä laadukkaista pelivarusteista tunnettu Corsair, joiden vaihtoehdot parantavat ergonomiaa ja tekevät pelikokemuksesta mukavamman.

Vaikka yllä olevat nimet dominoivat meidän parhaiden pelituolien listaa, edullista pelituolia etsivien kannattaa sen sijaan kääntyä Ikean puoleen. Ikea Markus ei ole päässyt tälle listalle, mutta jos etsit halpaa vaihtoehtoa, etkä välitä ohuista kiinteistä käsinojista ja kallistuksen puutteesta, kyseessä on erinomainen vaihtoehto.

Meidän mielestä parhaissa pelituoleissa on kuitenkin joitain yhtäläisyyksiä, joiden takia ne on nostettu alla olevalle listalle.

Haluamme käsinojat, joita voi liikuttaa pystysuunnassa, ja monissa valinnoissamme on oikeastaan sitäkin monipuolisemmat "4D-käsinojat". Lisäksi pelituoleissa pitää olla pohjan ja selkänojan kallistus, joiden avulla pelaajat voivat ottaa välillä hieman rennommin.

Yksi tärkeä valinta koskee lisäksi valmistusmateriaalia. Pelituoleja on usein saatavilla nahkaisina, kankaisina ja mesh-kankaalla varustettuna, jolloin niissä on parempi ilmakierto. Kun ne sisältävät vielä viskoelastisen mukautuvan patjan, ne tuntuvat entistä laadukkaammilta. Ergonomia on kuitenkin kaikille yksilöllinen, joten tuoleja kannattaa pyrkiä testaamaan ennen ostoa.

Alla olevista parhaista pelituoleista voit olla kuitenkin varma, että niistä löytyy kaikki tarvittava pelaajien tarpeisiin.

Etkö kuule vastustajiasi riittävän selkeästi? Tässä ovat parhaat pelikuulokkeet

Pelituoli ei vielä riitä. Nämä ovat parhaat pelihiiret tarkkuutta vaativaan pelaamiseen

Nyt kelpaa nakuttaa! Valitsimme markkinoiden parhaat pelinäppäimistöt

Parhaat pelituolit lyhyesti

Secretlab Titan noblechairs Epic Real Leather Autonomous ErgoChair 2 SecretLab Omega 2020 Razer Iskur Corsair T2 Road Warrior noblechairs Icon gaming chair Edge GX1 Vertagear Gaming Series Triigger 350 Special Edition Corsair T3

(Image credit: Secretlab)

1. Secretlab Titan Runsasta käyttömukavuutta Mitat: 85 x 71 x 37 cm | Tuolin korkeus: 47,5 - 57 cm | Maksimipaino: 130 kg Check Amazon Iso istuin Sisäänrakennettu ja säädettävä selkätuki Rajallinen korkeussäädin

SecretLab Titan on aina helppo suositeltava pelituoliksi. Se näyttää upealta, eikä sen rallituoliestetiikka ole aivan niin äärimmilleen viety kuin monissa muissa pelituoleissa. Siten se sopii yhtä lailla myös toimistokäyttöön. Hinta voi alkuun tuntua myös kalliilta, mutta se takaa äärimmäisen laadukkaat materiaalit.

SecretLab Titanissa on kallistus sekä tuolissa että selkänojassa, minkä lisäksi siinä on älypatjasta tehty niskatuki. Selkätuki on niin ikään säädettävissä ja on sisäänrakennettu tuoliin, joten käyttäjän ei tarvitse murehtia ylimääräisestä tyynystä ryhdin ylläpitämiseksi.

Lue arvostelu: Secretlab Titan

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Jos etsit kompromissitonta pelituolia, noblechairsin Epic Real Leather on valintasi. (Image credit: noblechairs)

Noblechairs Epic Real Leather -pelituolia voi kutsua helposti lajinsa parhaaksi. Jos etsit aidosta nahkasta tehtyä kompromissitonta vaihtoehtoa, valintasi on silloin tämä. Se on lisäksi helppo asentaa ja siinä on mukava istua. Ja jos haluat aavistuksen edullisemman version, tuolia on saatavilla myös tekonahalla.

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

ErgoChair 2 on moderni ja tyylikäs tuoli kaikille. (Image credit: Autonomous)

3. Autonomous ErgoChair 2 Tyylikästä pelaamista Mitat: 74 cm x 74 cm x 117-127 cm | Tuolin korkeus: 46 - 51 cm | Maksimipaino: 159 kg Check Amazon Mukava Tyylikäs Hieman kallis

Jos haluat mukavuutta pelaamiseen, mutta et halua pelituolilta näyttävää tuolia, suosittelemme tutustumaan Autonomous ErgoChair 2:een. Kyseistä mallia markkinoidaan itse asiassa toimistotuolina, mutta sen ominaisuudet kattavat useita pelituolilta kaivattuja ominaisuuksia. Se on äärimmäisen säädettävä, sopii useille erilaisille ruumiinrakenteille ja kestää pelikäytön. Mesh-kangaspäällyste hengittää lisäksi nahkaista paremmin.

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

SecretLab Omega 2020 ei vain näytä hyvältä (Image credit: SecretLab)

4. SecretLab Omega 2020 Täydellistä mukavuutta Mitat: 82 x 70 x 37 cm | Tuolin korkeus: 46 - 55,5 cm | Maksimipaino: 110 kg Check Amazon Äärimmäisen mukava niska- ja selkätuki Kohtuuhintainen Niska- ja selkätuki eivät pysy paikoillaan

SecretLab Omega 2020 on mykistävän upea pelituoli, joka on saatavilla niin kankaisena, keinonahkaisena kuin aidolla nahalla varustettuna. Ulkonäkö ei ole kuitenkaan Omegan ainoa saavutus, vaan sen mukana tulee myös viskoelastisella patjalla varustettu niska- ja selkätuki. Vuoden 2020 mallissa on lisäksi metalliset käsinojat, mikä saa tuolin tuntumaan entistä kestävämmältä.

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

(Image credit: Razer)

Razer on tuttu nimi pelitarvikkeiden osalta, mutta Razer Iskur on yhtiön ensimmäinen vakuuttava debyytti pelituolien osalta. Kyseessä on laadukas tuoli, joka sopii hyvin muiden Razer-tuotteiden rinnalle. Ja vaikka yhtiön tuotteita ei omistaisikaan, se on erinomaisen mukava ja laadukas tuoli kelle tahansa. Tuoli on kuitenkin melko hintava.

Lue arvostelu: Razer Iskur

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Corsair T2 Road Warrior päällystetty hengittävällä tekonahalla. (Image credit: Corsair)

Corsair tunnetaan ennen kaikkea suosituista ja korkealaatuisista pelitarvikkeista ja PC-komponenteista, mutta yhtiöllä on myös vakuuttava valikoima pelituoleja. Corsair T2 Road Warrior on hengittävällä tekonahalla vuorattu laatutuoli, jossa on niska- ja selkätuki. Istumamukavuuden lisäksi myös sen erikoiset pyörät pitävät huolen siitä, etteivät ne naarmuta lattiaa.

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

noblechairs Icon on edullisempi vaihtoehto yhtiön lippulaivamallista. (Image credit: noblechairs)

Noblechairs tunnetaan alan parhaimmista pelituoleista, ja noblechairs Icon on tästä upea todiste. Se on yhtiön lippulaivamalli Epic Real Leatheria edullisempi vaihtoehto, mutta silti äärimmäisen mukava istuttava ja yksi markkinoiden parhaista pelituoleista. Mukana tuleva selkätuki pitää ryhdin kunnossa, minkä lisäksi sen pelkistetty ulkonäkö toimii myös neutraalimmassa toimistoympäristössä.

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Edge GX1 tähtää ergonomiseen kokemukseen. (Image credit: Edge)

8. Edge GX1 Pelituoli ergonomian ehdoilla Tuolin korkeus: 48 - 59 cm | Maksimipaino: 150 kg Check Amazon Laadukkaat materiaalit Laaja säädettävyys Todella kallis Kallis postitus

Edge GX1 on pelituoli, joka välttelee tarkoituksella suosittua rallituoliestetiikkaa. Sen sijaan yhtiön tuoli on suunniteltu ergonomia edellä laadusta kuitenkaan tinkimättä. Jälkimmäinen näkyy myös hinnassa, joka nousee yli tuhannen euron puolelle. Tuolit valmistetaan käsin Iso-Britanniassa, joten niiden mukana tulee tyylikkäitä yksityiskohtia, kuten puhallettava selkätuki. Sen käyttö vaatii pientä tottumista, mutta totuttuaan siitä on vaikea luopua.

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Vertagear Triigger 350 SE viettelee pelaajat puolelleen. (Image credit: Vertagear)

9. Vertagear Gaming Series Triigger 350 Special Edition Mukavaa luksusta Mitat: 66 x 53 x 86 cm | Seat height: - | Maksimipaino: - Check Amazon Äärimmäisen mukava Esteettisesti miellyttävä Todella kallis

Osa PC-pelaajista haluaa vain ehdotonta parasta hinnasta välittämättä. Heille Vertagear Triiger 350 SE on upea vaihtoehto, sillä se koostuu yli 350 yksittäisestä komponentista, jotka muodostavat kerrassaan upean pelituolin. Jos sinulla on ylimääräistä rahaa ja haluat parasta mahdollista, suosittelemme tutustumaan tähän vaihtoehtoon.

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä:

Corsair T3 Rush on äärimmäisen mukava, hengittävä ja tukeva pelituoli. (Image credit: Corsair)

Corsair T3 Rush poikkeaa kilpailijoistaan sillä, ettei se luota peliestetiikkaan, vaan näyttää tavalliselta toimistotuolilta. Ulkonäkö korvataan onneksi mukavuudella, jota tuetaan hengittävällä kankaalla, mukautuvalla selkätuella ja äärimmäisellä muokattavuudella.

Tämä tuote on saatavilla muun muassa seuraavilta jälleenmyyjiltä: