Paras pelinäppäimistö 2019: näiden avulla saat lisätarkkuutta pelaamiseen

Uskokaa meitä, kun sanomme, että pieni investointi parhaaseen mekaaniseen näppäimistöön on yksi viisaimmista päätöksistä, joita voit tehdä tietokoneen lisälaitteiden suhteen. Emmekä tarkoita pelkästään pelikäyttöön suunnitelluista näppäimistöistä, mutta jos käytät tietokonetta ensisijaisesti pelaamista varten, silloin mekaaniset näppäimistöt ovat varma valinta.

Miten muutoin saisit juuri ostamastasi pelitietokoneesta kaiken irti? Tai nauttisit PC-peleistä sulavasti ja ongelmitta? Lisäksi useiden parhaiden näppäimistöjen ohessa saat myös pelikokemusta piristävät RGB-valaistukset.

Varsinkin jos olet pelaamisen suhteen tosissaan, loistava mekaaninen näppäimistö on yhtä tärkeä kuin markkinoiden paras hiiri, ja näiden avulla saat yliotteen vastustajistasi. Itse asiassa mekaaninen näppäimistö saattaa tehdä sinusta paremman pelaajan toisin kuin monet muut PC:lle ostettavat lisälaitteet.

Black Friday 2019 Jos hinnalla on sinulle merkitystä, kannattaa odottaa vielä hetki ennen ostoksille ryntäämistä, sillä Black Friday - ja Cyber Monday -kampanjatarjoukset ovat pian täällä. Merkkaa tarjoussivumme jo nyt kirjanmerkkeihin ja tutustu osto-oppaisiimme löytääksesi parhaat tuotteet.

Parhaat pelinäppäimistöt 2019 silmäyksellä

SteelSeries Apex Pro Razer Huntsman Elite Roccat Vulcan 120 Aimo Logitech G513 Alienware Pro Gaming Keyboard AW768 Cooler Master MasterSet MS120 Corsair K63 Wireless Corsair K95 RGB Platinum Havit Low Profile Mechanical Keyboard Razer Huntsman Tournament Edition

SteelSeries Apex Pro on meidän viiden tähden valinta. (Image credit: SteelSeries)

1. SteelSeries Apex Pro

Vie magnetismin toiselle tasolle

Johdollinen: Kyllä | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Kaunis alumiinirakenne

Kustomoitava aktivointimatka

Hiljainen

Kallis

SteelSeries Apex Pron tyylikäs estetiikka ja älykäs OLED-näyttö ovat vain alkupaloja. Kyseinen näppäimistö saa meiltä tavoitellut viisi tähteä arvosanaksi monien syiden vuoksi, joista merkittävimmät ovat sen tyylikäs ja kestävä muotoilu, kustomoitava aktivointimatka sekä mukavat ja hiljaiset magneettiset kytkimet. Suorituskyvyn osalta kyseessä on yksi parhaimmista pelinäppäimistöistä, joita olemme testanneet. Näiden valossa sen 229 euron hintalappu ei näytä lopulta niin pahalta.

Lue arvostelu: SteelSeries Apex Pro

Razer Huntsman Elite maksaa pienen ominaisuuden, mutta on sen arvoinen. (Image credit: Razer)

2. Razer Huntsman Elite

Valot päälle

Johdollinen: Kyllä | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Nopea aktivointimatka

Taktiiliset kytkimet

Kallis

Jos kaipaat näppäimistöltäsi nopeutta, silloin Huntsman Elite on sinun seuralaisesi kiitos sen uusien optomekaanisten kytkimien. Käytännössä nämä tarkoittavat sitä, että Razer on onnistunut yhdistämään mekaaniset kytkimet optisten sensorien kanssa, minkä seurauksena Huntsman Eliten näppäinten aktivointimatka on kokonaan toisella tasolla. Ja markkinoilla on tuskin nopeampaa näppäimistöä edes olemassa.

Nopeuden lisäksi näppäimistöllä on äärimmäisen mukava kirjoittaa ja RGB-valoja löytyy riittämiin. Se vaatii toimiakseen tosin kaksi USB-paikkaa ja maksaa pienoisen omaisuuden, mutta sillä hinnalla saa myös rahoilleen vastinetta.

Lue arvostelu: Razer Huntsman Elite

Roccat Vulcan 120 Aimo Käyttää Roccatin omia Titan-kytkimiä. (Image credit: Roccat)

3. Roccat Vulcan 120 Aimo

Tulevaisuuden näppäimistö

Johdollinen: Kyllä | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Mukava käyttää

Kaunis valaistus

Kallis

Roccat Vulcan 120 kannattaa laittaa toivelistasi kärkipäähän, jos kaipaat hyväntuntuista ja -näköistä näppäimistöä. Se käyttää Roccatin omia Titan-kytkimiä suosittujen Cherry MX -kytkinten sijaan, mutta voimme taata niiden erinomaisuuden. Tässä pelinäppäimistössä yhdistyvät käsinkosketeltava palaute, hiljaisuus sekä mukavuus. Siksi ei ole kovin vaikea nähdä, miksi kyseessä on yksi markkinoiden parhaimmista näppäimistöistä pelaamiseen.

Lue arvostelu: Roccat Vulcan 120 Aimo

Logitech G513 ja sen Romer-G Linear -kytkimet varastavat huomion. (Image credit: Logitech)

4. Logitech G513

Pelaamista hiljaisuudessa

Johdollinen: Kyllä | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Superior key switches

Brilliant RGB lighting

No dedicated media keys

Yksi iso ongelma Cherry MX Red -kytkimien suhteen on se, että vaikka ne ovat erinomaiset pelaamiseen, ne eivät sovellu juuri muunlaiseen kirjoittamiseen. Siksi Logitech G513 ja sen Romer-G Linear -kytkimet varastavat huomion. Niiden harjattu teräspinnoite on käytännössä immuuni sormenjäljille, mikä on vain yksi plussa lisää tämän erinomaisen pelinäppäimistön puolesta.

Lue arvostelu: Logitech G513

Alienware Pro Gaming Keyboard AW768:ssa on mekaaniset näppäimistöt, omat makronäppäimet ja tyylikäs muotoilu. (Image credit: Alienware)

5. Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

Järkyttävän hyvä hinta-laatu-suhde

Johdollinen: Kyllä | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Cherry MX Brown -kytkimet

Edullinen

Muovinen rakenne

Kun ajattelet Alienwarea, arvossa pysyminen ei välttämättä ole ensimmäinen mieleen tuleva asia. Alienware Pro Gaming Keyboard AW768:n suhteen sen hinta-laatu-suhde on sen sijaan todellinen etu. Hintaansa nähden se on yksi kestävimmistä mekaanisista näppäimistöistä, joissa on myös omat erilliset makronäppäimet sekä tyylikäs muotoilu. Se häviää muille listan näppäimistölle ominaisuuksillaan, mutta hintaansa nähden siinä on kaikki tarvittava.

Lue arvostelu: Alienware Pro Gaming Keyboard AW768

Cooler Master MasterSet MS120 on edullinen ja laadukas vaihtoehto. (Image credit: Cooler Master)

6. Cooler Master MasterSet MS120

Täydellinen paketti

Johdollinen: Kyllä | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Ei

Compact design

Illustrious lighting

Included mouse is mediocre

Aina erinomaisuus ei vaadi kylkeensä kookasta hintalappua, ja Cooler Master MasterSet MS120 on tästä hyvä esimerkki. Vaikka tätä mallia myydään ainoastaan hiiren ja näppäimistön kera, paketin todellinen tähti on nimenomaan näppäimistö. Sen taktiilit näppäimet tuntuvat hyviltä ja niissä on syvä aktivointimatka, minkä lisäksi ne ovat hiljaiset kaikkein vaativimmassakin käytössä. Jos kaipaat hyvää suorittajaa aavistuksen edullisemmalla hinnalla, Cooler Master MasterSet MS120 on hyvä valinta.

Lue arvostelu: Cooler Master MasterSet MS120

Corsair K63 Wireless todistaa, että myös langattomissa näppäimistöissä on voimaa vuonna 2019. (Image credit: Corsair)

7. Corsair K63 Wireless

Langatonta PC-pelaamista parhaimmillaan

Johdollinen: Ei | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Loistava sohvapelaamiseen

Täyteläiset ominaisuudet

Kehnot rannetuen kiinnikkeet

Olemme testanneet lukemattomia langattomia pelihiiriä vuosien varrella, mutta näppäimistöjen suhteen johdot tuntuvat pysyvän. Tai jos johdoista on luovuttu, lopputulos itsessään on ollut epäonnistunut. Kunnes saimme käsiimme Corsair K63 Wireless -näppäimistön.

Corsair on ottanut kaiken sen, joka teki langallisesta K63-mallista huipun, ja tuo sen langattomaan versioon. Mukana ovat Cherry MX Red -kytkimet, täysi RGB-valaistussekä kätevät medianäppäimet, jotka tekevät K63 Wirelessista hyvän todisteen langattoman pelaamisen puolesta.

Lue arvostelu: Corsair K63 Wireless

Corsair K95 RGB Platinum on yksi parhaimmista testaamistamme pelinäppäimistöistä. (Image credit: Corsair)

8. Corsair K95 RGB Platinum

RGB-pelinäppäimistöjen Rolls Royce

Johdollinen: Kyllä | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Hypnoottinen valaistus

Kätevät medianäppäimet

Tyylikäs alumiininen runko

Kankea ohjelmisto

Kuminen rannetuki tahmaantuu helposti

189 euron hintainen Corsair K95 RGB Platinum voi olla monille vähän turhan kallis, mutta se on samalla yksi parhaista testaamistamme pelinäppäimistöistä viime vuodelta. Emmekä tarkoita tällä sen RGB-valaistusta, joita siinä on todella paljon, vaan hyvästä näppäintuntumasta sekä kuudesta erillisestä makronäppäimestä, 8 megan sisäisestä tallennustilasta sekä anodisoidusta harjatusta alumiinista tehdystä rungosta.

Lue arvostelu: Corsair K95 RGB Platinum

Havit Low Profile Mechanical Keyboard on äärimmäisen mukava peli- ja muussa käytössä. (Image credit: Havit)

9. Havit Low Profile Mechanical Keyboard

Huomaamaton suorittaja

Johdollinen: Kyllä | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Täysin ohjelmoitavat näppäimet

Ohut ja tyylikäs muotoilu

Ei medianäppäimiä

Pelaamiseen suunnatut näppäimistöt ovat helposti isoja metallisia järkäleitä, joissa on paljon RGB-valoja. Havit Low Profile Mechanical Keyboard on näiden vastakohta, vaikka siinäkin on luonnollisesti RGB-valaistus. Muutoin se on sen sijaan miellyttävän näköinen, responsiivinen ja kompakti näppäimistö, joka toimii yhtä hyvin pelikäytössä kuin tavallisessa kirjoittamisessa. Siinä ei ole kuitenkaan omia multimedianäppäimiä, joskin hintaansa nähden emme jääneet kaipaamaan niitä liiaksi.

Lue arvostelu: Havit Low Profile Mechanical Keyboard

Razer Huntsman Tournament Edition tuo nopean suorituskyvyn edullisella hintalapulla varustettuna. (Image credit: Razer)

10. Razer Huntsman Tournament Edition

Pienempi ja nopeampi Razer Huntsman

Johdollinen: Sekä-että | Taustavalo: Kyllä | Ohjelmoitavat näppäimet: Kyllä

Nopeat kytkimet

Irroitettava johto

Ei paljon lisäominaisuuksia

Razer Huntsman Tournament Edition poikkeaa monista muista pelinäppäimistöistä sillä, ettei se maksa maltaita. Silti se tarjoaa upean suorituskyvyn pelaamista ajatellen. Siinä ei ole sen sijaan kovinkaan montaa muuta ominaisuutta, mikä jättää sen isompien varjoon, mutta pienen koon sekä langattomuusmahdollisuuden vuoksi se on erinomainen vaihtoehto myös matkalle.

Lue arvostelu: Razer Huntsman Tournament Edition

Artikkelin teossa auttoivat myös Bill Thomas, Gabe Carey ja Michelle Rae Uy.