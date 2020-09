Paras pelinäyttö 2020: nämä kymmenen valintaa nostavat pelaamisesi uudelle tasolle

Nykyään tuntuu siltä, että vain parhaat pelimonitorit riittävät. Jos olet pelaamisesi suhteen tosissaan, erinomainen pelinäyttö on tärkeä lisävaruste pelitietokoneellesi. Se on itse asiassa yksi tärkeimmistä lisävarusteista, jonka avulla parhaat PC-pelit heräävät täysin uudella tavalla eloon.

Kun puhutaan resoluutioista, virkistystaajuudesta, värisyvyydestä ja liitettävyydestä, parhaat pelimonitorit ovat yksinkertaisesti vain parempia. Vaan aivan kuten parhaimpien näytönohjainten tai parhaimpien suorittimien kanssa, eri näytöt soveltuvat erilaisille pelaajille. Jos olet kilpapelaaja, saatat kaivata tällöin nopeaa virkistystaajuutta. Control tai Red Dead Redemption 2 kaipaavat kylkeensä puolestaan korkeampaa resoluutiota ja HDR-tukea.

Osassa monitoreissa on vain tietyt ominaisuudet, joten parhaan pelinäytön ostaminen voi olla toisinaan hankalaa. Onneksi pystymme meidän osaamisellamme ja tekemiemme arvostelujen perusteella suositella lukuisia eri monitoreja, joista olemme valinneet ehdottomat parhaat tätä listaa varten. Jos mieluinen pelimonitori näkyy tällä listalla, se on ehdottomasti tutustumisen arvoinen.

Parhaat pelimonitorit lyhyesti

LG UltraGear 38GN950 Samsung CRG9 Alienware AW3418DW AOC Agon AG352UCG6 BenQ PD3200U MSI Optix MPG341CQR Acer Predator CG7 BenQ Zowie XL2540 AOC CU34G2X Acer Predator XB3

Paras pelimonitori 2020

(Image credit: LG)

1. LG UltraGear 38GN950 Ultralaajakuvan uusi kuningas Näyttö: 38 tuumaa | Kuvasuhde: 21:9 | Resoluutio: 3 840 x 1 600 | Kirkkaus: 450 cd/m² | Virkistystaajuus: 1 ms | Kontrasti: 1000:1 | Värisyvyys: DCI-P3 98 % | Katselukulma: 178/178 | Paino: 9,2 kg 1 599 € Katso at Amazon 160 Hz virkistystaajuus Äärimmäisen responsiivinen Kallis HDR ei pärjää televisioiden vastaaville

LG UltraGear 38GN950:sta on vaikea olla vakuuttumatta. Jos etsit täydellistä pelimonitoria, tätä mallia on vaikea päihittää sen suhteen. 144 Hz virkistystaajuuden voi helposti ylikellottaa 160 Hz, minkä ohella 1 ms vasteaika, erinomainen kuvalaatu ja monet muut peliominaisuudet G-Syncistä, ultralaajakulmasta ja DisplayHDR 600:sta lähtien täydentävät pakettia. Jos otat pelaamisen tosissasi ja kaipaat lisää ruututilaa peleillesi, tämä on paras mahdollinen pelinäyttö hinnasta huolimatta.

Lue arvostelu: LG UltraGear 38GN950

Samsung CRG9 on paras pelimonitori, jos taskusta löytyy ylimääräistä rahaa. (Image credit: Samsung)

2. Samsung CRG9 Kuinka iso on liian iso? Koko: 49 tuumaa | Kuvasuhde: 32:9 | Resoluutio: 5 120 x 1 440 | Kirkkaus: 600 cd/m2 – 1000 cd/m2 | Virkistystaajuus: 120 Hz | Vasteaika: 4 ms | Katselukulma: 178°(H)/178°(V) | Kontrasti: 3 000:1 | Värisyvyys: 1,07 miljardia 739 € Katso at Amazon 798,99 € Katso at Proshop.fi Erinomainen näytön koko HDR Valikot voivat olla hankalat Vaatii säätöä

Samsung CRG9 voi olla kallis ja vaatia tappokoneen toimiakseen, mutta se on koko hinnan arvoinen, jos haluat pöydällesi vuoden parhaan pelimonitorin. Keskivertoa suuremmassa 49 tuuman näytössä on muita näyttöjä ohuemmat reunat, ja sen kuva kuvassa -toiminto mahdollistaa kahden sisääntulon syöttämisen samanaikaisesti, jolloin näyttö toimii käytännössä kahtena erillisenä näyttönä. Näiden lisäksi siinä on ilmiömäinen kuvatoisto.

Lue arvostelu: Samsung CRG9

Alienware AW3418DW tuo peleihin immersion, johon vain 21:9 kuvasuhde pystyy. (Image credit: Alienware)

3. Alienware AW3418DW Nopein ultrawide koskaan Koko: 34 tuumaa | Kuvasuhde: 21:9 | Resoluutio: 3 440 x 1 440 | Kirkkaus: 300 cd/m2 | Virkistystaajuus: 120 Hz | Vasteaika: 4 ms | Katselukulma: 178°(H)/178°(V) | Kontrasti: 1 000:1 | Värisyvyys: sRGB 100 % 1 635,43 € Katso at Amazon Nopein virkistystaajuus ultrawidessa Alienwaren muotoilu ja kestävyys Kallis Vie paljon pöytätilaa

Alienware AW3418DW on yksi harvoista pelimonitoreista, joissa on sekä korkea virkistystaajuus että 21:9:n kuvasuhde. Kun tämän laajakulmaisen monitorin resoluutio on vielä vakuuttavat 3 440 x 1 440, vasteaika häikäisevän nopea 4 ms ja virkistystaajuus 120 Hz, kyseessä on kaiken tarpeellisen tarjoava ultrawide-näyttö. Nämä ominaisuudet eivät tule kuitenkaan halvalla, joten edullisempaa näyttöä harkitsevien kannattaa tutustua listan muihin vaihtoehtoihin. Mutta jos vuoden parhaimpiin lukeutuva monitori kiinnostaa, AW3418DW on erinomainen valinta.

Lue arvostelu: Alienware AW3418DW

AOC Agon AC352UCG6 jatkaa edeltäjänsä tiellä. (Image credit: AOC)

4. AOC Agon AG352UCG6 Black Edition Mustaakin mustempi Koko: 35 tuumaa | Kuvasuhde: 21:9 | Resoluutio: 3 440 x 1 440 | Kirkkaus: 300 cd/m2 | Virkistystaajuus: 120 Hz | Vasteaika: 4 ms | Katselukulma: 178°(H)/178°(V) | Kontrasti: 2 500:1 | Värisyvyys: sRGB 100 % 861,85 € Katso at Proshop.fi No price information Check Amazon Ilmiömäinen värien toisto 120 Hz:n virkistystaajuus Kankea käyttöliittymä

AOC Agon AG352UCG oli yksi parhaimmista pelimonitoreista, joita olemme testanneet. Kun saimme kuulla sen saavan jatkoa paremmalla virkistystaajuudella ja kontrastilla varustettuna, olimme innoissamme. AOC Agon AC3252UCG6 Black Edition jatkaa edeltäjänsä jalanjäljissä, mutta vie sen erinomaiset ominaisuudet seuraavalle tasolle. Näytöstä saa maksaa korkean hinnan, mutta ultrawide-pelaamista varten kyseessä on mykistävän loistava kokemus.

Lue arvostelu: AOC Agon AG352UCG6 Black Edition

CAD-ammattilaisille suunniteltu BenQ PD3200U toimii erinomaisesti myös pelikäytössä. (Image credit: BenQ)

Vaikka BenQ PD3200U kehitettiin alkujaan CAD-ammattilaisille, se on erinomainen näyttö myös pelaamista varten. Tämä johtuu lähinnä näytön suunnitellusta fokuksesta kuvankäsittelyä varten, minkä seurauksena siinä on muun muassa erinomainen katselukulma. Ja toisin kuin monet muut markkinoilla olevat 4K-monitorit, se on jo suoraan paketista säädetty parasta kuvatoistoa varten BenQ:n tehtailla.

Lue arvostelu: BenQ PD3200U

MSI Optix MPG341CQR:n ultraleveä 1440p-resoluutio ja 144 Hz:n virkistystaajuus antavat edun pelaajille. (Image credit: MSI)

Vaikka MSI Optix MPG341CQR:n ylimääräiset toiminnot tekevät siitä houkuttelevan oston, sen erinomainen suorituskyky on kuitenkin kaiken perusta. Näyttö käyttää IPS-paneelin sijaan VA-paneelia, joka tarjoaa luonnollisemman värimaailman ja paremman kontrastin. Lisäksi siinä on ultraleveä 1440p-resoluutio sekä 144 Hz:n virkistystaajuus. Parasta näytössä on se, että se on kohtuuhintainen, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan uudeksi pelimonitoriksi.

Lue arvostelu: MSI Optix MPG341CQR

(Image credit: Acer)

Acer Predator CG7 tarjoaa eeppisen 43 tuuman näytön, jossa on 4 000:1 kontrasti, 1 ms vasteaika ja 120 Hz virkistystaajuus. Markkinoilla on olemassa isompia ja parempia monitoreja, mutta televisionkaltaista pelimonitoria etsivät tämä on erinomainen valinta. Siinä on myös ylimääräisiä ominaisuuksia, kuten kaukosäädin ja musiikin tai pelien tähtiin sykkivä RGB-valaistus. Joten vaikka kyseessä on kallis näyttö, se on hintansa väärti.

Lue arvostelu: Acer Predator CG7

BenQ Zowie XL2540 tarjoaa pehmeän240Hz virkistystaajuuden. (Image credit: BenQ)

8. BenQ Zowie XL2540 Ammattilaisille suunnattu näyttö Koko: 24 tuumaa | Kuvasuhde: 16:9 | Resoluutio: 1 920 x 1 080 | Kirkkaus: 400 cd/m2 | Virkistystaajuus: 240 Hz | Vasteaika: 1 ms | Katselukulma: 170/160 | Kontrasti: 1 000:1 | Värisyvyys: NTSC 72% | Paino: 7,5 kg 468,36 € Katso at Amazon Korkea virkistystaajuus Helppo asentaa Kallis Vain ammattipelaajille

Tämän monitorin puutteista ei kannata välittää, sillä BenQ Zowie XL2540 on edelleen äärimmäisen loistava pelimonitori. Siinä ei ole näyttäviä ominaisuuksia, vaan sen sijaan pehmeä 240 Hz virkistystaajuus ja nopea 1 ms vasteaika. Lisäksi siinä on tuki FreeSyncille ja G-Syncille, joten jos koneesi yltää näytön tukemille hertseille, kyseessä on mahtava näyttö.

XL2540 pitää asennuksen myös yksinkertaisena tarjoamalla vakiona lukuisia esivalittuja näyttöasetuksia sekä S Switch -vivun, jolla näiden välillä voi vaihtaa nopeasti. Näytön mukana tulee myös erilliset sivupeitteet, jolla voi estää ylimääräisen valon heijastusta näyttöön.

Lue arvostelu: BenQ Zowie XL2540

Mitä tahansa peliä pelaatkin AOC CU34G2X:lle, se näyttää upealta. (Image credit: AOC)

9. AOC CU34G2X AOC tuo markkinoille uuden voittajan Koko: 34 tuumaa | Kuvasuhde: 21:9 | Resoluutio: 3 440 x 1 440 | Kirkkaus: 300 nittiä | Katselukulma: 178/178 | Kontrasti: 80 M:1 | Värisyvyys: 16,7 miljoonaa | Virkistystaajuus: 144 Hz | Vasteaika: 1 ms 529 € Katso at Amazon Loistava suorituskyky Immersiivinen Miellyttävä muotoilu Valikot on sekavat Ei G-Synciä

AOC CU34G2X tasapainottelee normaalin ja pelikäyttöön suunitellun monitorin rajalla mustalla värityksellään, jossa on punaiset raidat. Muotoilu miellyttää varmasti monia, mutta tämä pelinäyttö on erinomainen myös varsinaisessa pelikäytössä. Immersiivistä pelikokemusta tukee kaareva näyttö, erinomainen terävyys, 1 ms vasteaika ja 144 Hz virkistystaajuus, jotka kestävät vielä pitkälle tulevaisuuteen.

Lue arvostelu: AOC CU34G2X

(Image credit: Acer)

4K-pelaaminen ei ole halpaa, ja tämä koskee myös korkealla virkistystaajuudella varustettuja näyttöjä. Siksi Acer Predator XB3 on hinnaltaan kilpailijoitaan edullisempi, minkä lisäksi siinä on G-Sync-tuki ja sertifioitu VESA DisplayHDR 400. 4K-resoluutio, 144 Hz virkistystaajuus ja G-Sync-tuki tekevätkin tästä nopean ja tarkan näytön, jossa on kuitenkin värikäs, terävä ja tarkka IPS-paneeli. Rakenne jää tosin hivenen halvanoloiseksi, siinä ole aitoa HDR-tukea ja koko on vain 27 tuumaa. Näistä huolimatta kyseessä on hinta-laatu-suhteeltaan yksi parhaista 4K-näytöistä.

Lue arvostelu: Acer Predator XB3

Mitä kannattaa pitää mielessä pelimonitoria ostaessa?

Jos olet aikeissa ostaa uutta pelinäyttöä vuonna 2019, on hyvä pitää muutama asia mielessä ennen kuin teet lopullisen ostopäätöksen.

Suosittelemme tutustumaan muutamiin yleisiin termeihin ja ominaisuuksiin, jotka auttavat sinua valitsemaan oikean pelimonitorin juuri omaan käyttöön. Se tarkoittaa samalla sitä, ettet maksa turhaan ominaisuuksista, joita et tarvitse.

Näytön koko: Näyttöä ostaessa yksi tärkeimmistä piirteistä on näytön koko. Isommat näytöt saavat pelit tuntumaan entistä immersiivisemmiltä, sillä ne täyttävät näkökentän, mutta ne vaativat myös enemmän tilaa pöydällä. Isommat koot nostavat myös usein hintaa.

Kuvasuhde: Pelinäytön kuvasuhde määrittää näytön korkeuden ja leveyden välisen suhteen. Suurin osa näytöistä on 16:9:n suhteella, kun taas vanhemmissa näytöissä käytettiin 4:3-suhdetta. Ultraleveät monitorit yltävät puolestaan 21:9 kuvasuhteeseen, joka on yleistymässä myös pelimonitorien kohdalla.

Resoluutio: Yksi tärkeä tekijä pelimonitoria valittaessa on sen tukema resoluutio. Mitä korkeampi numero, sitä tarkemman kuvan näyttö pystyy toistamaan. Tämä vaatii tosin koneelta ja näytönohjaimelta entistä enemmän suorituskykyä, joten 2 560 x 1 400 (WQHD) ja 3 840 x 2 160 (4K) -resoluutioita varten koneessa on hyvä olla potkua.

Virkistystaajuus: Jos pelaat ensimmäkseen Counter-Strikea tai vastaavia räiskintäpelejä, virkistystaajuus nousee yhdeksi tärkeimmäksi valintatekijöistä. Mitä korkeampi virkistystaajuus, sitä useamman ruudun sekunnissa (fps) näyttö voi parhaimmillaan näyttää, mikä johtaa puolestaan sulavampaan pelikokemukseen. 60 Hz -näytöt ovat edelleen yleisimpiä vuonna 2019, mutta 144 Hz:n ja jopa 200 Hz:n virkistystaajuuksista on tulossa yhä yleisempiä.

Vasteaika: Parhaat pelinäytöt tarjoavat alhaisen vasteajan, joka tarkoittaa nopeaa, viiveetöntä ja sulavaa pelikokemusta. Alhaisimmat vasteajat ovat TN-näytöissä, jotka yltävät 1 millisekuntiin. Uudemmissa IPS-näytöissä on aavistuksen hitaampi 4 ms vasteaika. Etenkin kilpailullisessa pelaamissa vasteajan olisi hyvä olla mahdollisimman pieni.

Paneeli: Tässä kohtaa termit muuttuvat hieman vaativimmiksi. Pelinäyttöjen paneelit vaikuttavat pitkälti näiden vasteaikaan ja näytön tarkkuuteen. TN-paneelit (twisted nematic) ovat usein edullisia ja niissä on alhaisimmat vasteajat, mutta niissä on usein myös heikot katselukulmat. IPS-paneeleissa (in-plane switching) on puolestaan upeat katselukulmat ja väritoisto, mutta myös korkeampi vasteaika. VA-paneelit (vertical alignment) jäävät näiden kahden väliin, joskin niiden hitaat vasteajat johtavat usein siihen, ettei näitä näe juuri pelikäytössä.

Katselukulma: Vaikka suurin osa ihmisistä katsoo monitoria suoraan edestäpäin, tähän ei ole aina mahdollisuutta. Isommissa porukoissa osa joutuu katsomaan näyttöä sivummalta, jolloin näytön katselukulmat kertovat sen, kuinka laajasta kulmasta sitä voi katsoa ilman, että kuva heikkenee. Mitä lähempänä luku on 180, sitä paremman katselukokemuksen saat katsoessasi näyttöä sivulta tai ylä- tai alapuolelta.

G-Sync ja FreeSync: Olet varmasti huomannut monien pelimonitorien paketeissa sanat G-Sync tai FreeSync. Nämä auttavat tasaamaan kuvataajuuden (fps), estävät kuvan repeämistä ja pienentävät viivettä. G-Sync on Nvidian luoma teknologia, joka vaatii Nvidian näytönohjaimen, ja FreeSync on puolestaan AMD:n vastine. Kaksikon eri näyttöjen hinnassa on se, että G-Syncillä varustetut mallit ovat usein kalliimpia, koska teknologia pitää rakentaa suoraan monitoriin.

