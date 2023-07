De Samsung Odyssey OLED G9 is een vernieuwde versie van een gaming monitor die eigenlijk al heel erg premium was en deze nieuwe versie is op bijna elk vlak een verbetering, alleen stelt de onhandige gebruikersinterface ons wel teleur.

Samsung Odyssey OLED G9: review in een notendop

Wanneer je de Samsung Odyssey OLED G9-monitor voor het eerst ziet, sta je er echt even van te kijken. Hij heeft een enorm 49-inch display, een 'Dual Quad High Definition'-resolutie (5.120 x 1.440) en een 32:9-beeldverhouding die er ongetwijfeld voor zal zorgen dat de monitor de hele lengte van je bureau in beslag neemt. We zijn ook grote fans van de lichtere kleur, aangezien deze meteen opvalt en er veel mooier uitziet dan voorheen, zeker in combinatie met de bescheiden curve in het display. Het uitpakken van de monitor is niet zo'n indrukwekkende ervaring als je misschien zou denken, want het is vrij onhandig om hem uit zijn doos te krijgen en je hebt er dan ook echt wel minstens twee mensen voor nodig. Als je hem eenmaal uit zijn verpakking hebt gehaald, valt het gewicht eigenlijk nog wel mee (als je je bedenkt dat het echt een gigantische monitor is).

Het in elkaar zetten van de monitor is vrij simpel. Je hoeft alleen maar de standaard in de monitor te klikken en met de hand vast te schroeven en je benodigde kabels te verbinden. Je hebt dan ook helemaal geen gereedschap nodig, behalve als je de monitor natuurlijk aan de muur wil hangen en ook dan zal je niet veel hulpmiddelen nodig hebben. Na het in elkaar zetten moet je hem natuurlijk nog fatsoenlijk op je bureau zien te krijgen en dat kan vanwege het formaat wel redelijk lastig zijn. De bouwkwaliteit voelt in ieder geval erg stevig, dus als je hem per ongeluk ergens tegenaan duwt, dan zal je waarschijnlijk niet meteen een scheur in je dure nieuwe scherm krijgen.

De monitor is gemaakt van een mix van aluminium en plastic om hem redelijk lichtgewicht te houden, maar de standaard is volledig gemaakt van aluminium. Dat zorgt ervoor dat de monitor goed gebalanceerd is en niet zomaar kan omvallen. We hebben die standaard dan ook getest en hij is echt erg stevig. Alleen als je hem optilt, zal hij misschien een beetje heen en weer schudden, maar niet als hij gewoon op je bureau staat. Het is erg indrukwekkend dat de monitor zo stabiel staat gezien de extreme lengte van het scherm. Je kan het scherm verder naar boven en naar beneden schuiven en een klein beetje kantelen. We hadden het echter wel fijner gevonden als je hem iets verder kon kantelen en als je hem zijwaarts heen en weer zou kunnen bewegen, want dat zou wat dynamischere bewegingen mogelijk maken. Je hebt in ieder geval meer dan genoeg horizontale ruimte om te kunnen multitasken in split-screen.

Als je een fan van RGB-verlichting bent, dan kan het erg leuk zijn om een beetje te spelen met de 'CoreSync'- en 'Core Lighting+'-features. Er zit namelijk een ring achterop de monitor die in meerdere kleuren kan worden verlicht en je kan tussen verschillende lichteffecten wisselen met de meegeleverde afstandsbediening. Als je de monitor voor of tegen de muur hebt staan, dan kan je de kleuren ook zien weerkaatsen op de muur en dat geeft soms een erg mooi effect.

Er zijn verschillende modi om uit te kiezen en elke modus heeft zo zijn eigen doel en bijbehorende specs. Samsung claimt dat de monitor gemiddeld een helderheid van 250 nits haalt en afhankelijk van welke instellingen je gebruikt, kunnen deze een grote invloed hebben op de schermhelderheid. We bereikten de hoogste helderheid in de Standaard-modus met HDR-helderheid op 10%. We maten toen 556 nits.

Andere modi zoals de 'Movie'-modus hebben een gemiddelde helderheid van 266 nits en dat zit dus boven het algemene gemiddelde. De meeste gaming modi zitten dan weer rond de 160 nits (behalve de Eco-modus met 238 nits), want als je gaat gamen zijn zaken zoals de refresh rate, resolutie en framerate meestal veel belangrijker dan een hogere helderheid.

De kwaliteit van de kleurweergave veranderde niet zoveel bij het wisselen tussen de verschillende modi. De Delta-E bleef steeds ongeveer rond de 1 zitten. Het kleurbereik bleef ook redelijk stabiel tijdens het wisselen tussen de gaming modi en andere modi. De sRGB scoorde 143 bij de gaming modi en verder overal rond de 194. De DCI-P3 scoorde vrijwel overal 137, behalve bij de gaming modi, waar deze zakte naar 101 op zijn laagst. Dat is ook wel logisch, want die getallen zijn belangrijk bij creatief werk, maar bij games hoeft het kleurbereik niet per se zo extreem hoog te zijn.

Met een redelijk goede grafische kaart kan je de volledige resolutie van de Samsung Odyssey OLED G9 benutten en alsnog genieten van redelijk hoge framerates. Zo hebben we hem bijvoorbeeld getest met een Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (een van de beste grafische kaarten op de markt) en deze wist gemiddeld bijna 60 fps te halen in Forza Horizon 5 in de volledige resolutie van het display en de best mogelijke grafische instellingen. Als je echter optimaal wil genieten van een van de beste gaming monitors, dan is een RTX 4090 de beste kaart om daaraan te koppelen, aangezien deze volledige ondersteuning biedt voor 4K-gaming.

De meeste games zien er erg indrukwekkend uit op deze gebogen monitor dankzij zijn geweldige specs, maar games met ondersteuning voor de 32:9-beeldverhouding zien er pas echt spectaculair uit. Games zoals Forza Horizon 5 en Doom: Eternal zien er fenomenaal uit bij die beeldverhouding, want er is niet alleen meer dan genoeg ruimte voor de in-game gebruikersinterface, maar het is ook ongelofelijk hoeveel details je tegelijkertijd op het scherm kan zien. Helaas bieden de meeste games geen ondersteuning voor deze beeldverhouding, waaronder vreemd genoeg bijvoorbeeld ook de recente release Diablo 4. Dat is dus wel iets om te overwegen als je op het punt staat om flink veel geld te investeren in deze monitor.

Er is één heel groot probleem met het design, wat de fantastische ervaring met deze monitor een klein beetje verpest en dat is de gebruikersinterface. Samsung gebruikte eerder een heel erg gebruiksvriendelijke gebruikersinterface voor zijn tv's en monitors, maar die is inmiddels vervangen door de huidige variant. De huidige interface is zo onhandig en ingewikkeld, dat het onnodig moeilijk is om de features te vinden waar je naar op zoek bent. Dat is echt heel erg jammer, want er zijn enorm veel handige features en aanpassingsopties te vinden waarmee je jouw ervaring helemaal naar wens kan instellen. 'Multi-View' is bijvoorbeeld een van onze favorieten voor multitasking. Als je dit echter wil activeren op beide helften van het scherm, dan werkt dat heel erg omslachtig. Het is dus echt jammer dat een stijlvolle en toekomstgerichte gaming monitor zoals de Samsung Odyssey OLED G9 zo gehinderd wordt door een slechte gebruikersinterface.

(Image credit: Future)

Samsung Odyssey OLED G9: prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? 1.799 euro

1.799 euro Wanneer komt het uit? Hij is nu beschikbaar

Hij is nu beschikbaar Waar kan je het krijgen? Momenteel nog erg beperkt beschikbaar, maar zal bij de meeste gebruikelijke retailers in Nederland en België verschijnen

De Samsung Odyssey OLED G9 heeft een adviesprijs van 1.799 euro. Dat is enorm duur en komt zelfs in de buurt van veel premium gaming-laptops die in 2023 zijn uitgekomen. Toch is deze prijs wel een klein beetje en meevaller, want eerder hoorden we namelijk van Samsung dat hij 2.199 euro zou gaan kosten. Hoe dan ook, als je op zoek bent naar de ultieme gaming-monitor-ervaring en je bereidt bent om daar heel veel geld aan uit te geven, dan is dit zeker een goede investering. Maar laten we eerlijk zijn, voor de meeste kopers zal deze monitor niet binnen hun budget passen.

Hij is technisch gezien beschikbaar in vrij veel verschillende regio's, waaronder Nederland en België, maar momenteel is het aanbod nog niet zo groot. Daar zal echter ongetwijfeld nog wel verandering in komen en we verwachten dan ook dat deze monitor bij vrijwel alle gebruikelijke retailers zal verschijnen.

(Image credit: Future)

Samsung Odyssey OLED G9: Specs

Swipe to scroll horizontally Schermgrootte 49 inch Beeldverhouding 32:9 Resolutie 5.120 x 1.440 pixels Helderheid 250 nits (gemiddeld) Kijkhoek 178°(H)/178°(V) Contrastverhouding 1.000.000:1 Kleurbereik Max. 1B, 99% DCI-P3 Webcam Geen Speakers 5W x 2 kanalen Aansluitingen 1 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 4 x USB-C Gewicht 12,9 kg (met voet)

Moet je de Samsung Odyssey OLED G9 kopen?

Swipe to scroll horizontally Prijs-kwaliteit Hoewel hij extreem duur is, is het toch een fantastische monitor die zijn prijs redelijk goed waarmaakt. 4/5 Design Ondanks de ongelofelijke beeldverhouding en zijn formaat, is dit een monitor met een goede bouwkwaliteit die niet zorgt voor vermoeide ogen. 5/5 Prestaties Ondanks de problemen met de gebruikersinterface levert de monitor nog steeds spectaculaire prestaties, zeker als je hem samen met een goede grafische kaart gebruikt. 5/5 Totaal Deze gaming monitor is echt fantastisch, met meer dan genoeg features, een uitstekend display en een redelijk goed speakersysteem. 4,5/5

Koop hem als...

Je een gigantisch 4K-display wil

Met een uitstekende refresh rate, resolutie, schermgrootte, beeldverhouding, kleurweergave en reactietijd beschikt deze gaming monitor over vrijwel alles wat je maar kan wensen.

Je een goed ingebouwd speakersysteem zoekt

De meeste gamin -monitors hebben speakers waarvan je oren bijna beginnen te bloeden, maar deze speakers klinken eigenlijk nog vrij goed. Games zoals Forza Horizon 5 komen goed tot hun recht met dit speakersysteem.

Koop hem niet als...

Je een strak budget hebt

Als je maar een beperkt budget hebt voor een nieuwe gaming monitor, dan is dit misschien niet de juiste keuze voor jou. Hij kost ongeveer net zo veel als (of in sommige gevallen zelfs meer dan) een gaming pc of gaming-laptop.

Je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke interface

De gebruikersinterface is het grootste nadeel van deze gaming monitor, want deze is erg onhandig en soms echt onmogelijk te navigeren. Dat maakt het vinden van bepaalde features soms echt een vervelende taak.

Samsung Odyssey OLED G9: Alternatieven

Ben je nog niet helemaal overtuigd van de Samsung Odyssey OLED G9? Dan hebben hier nog twee vergelijkbare producten voor je verzameld.

Swipe to scroll horizontally Product Corsair Xeneon Flex Gigabyte M32UC Prijs 2.399,99 euro 649 euro Schermgrootte 45 inch 32 inch Beeldverhouding 21:9 16:9 Resolutie 3.440 x 1.440 pixels 3.840 x 2.160 pixels Helderheid 1.000 nits (piekhelderheid) 350 nits Refresh rate 240Hz 144Hz (160Hz OC) Kijkhoek 178 / 178 Onbekend Contrastverhouding 1.500.000:1 3.000:1 Kleurbereik 1,07 miljard 10-bit RGB, 100% sRGB, 98,5% DCI-P3, 96,3% AdobeRGB 93% DCI-P3, 123% sRGB Speakers N.v.t. 3W x 2 Aansluitingen 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C DP Alt-Mode 2 x HDMI 2.1 (ondersteuning voor 4K/144Hz 4:4:4 met DSC of 4K/144Hz 4:2:0), 1 x Displayport 1.4, 1 x USB-C (Alternate Mode; Upstream-poort; Power Delivery tot 18W), 3 x USB 3.2 Downstream-poorten, 1 x USB 3.2 Upstream-poort, 1 x koptelefoonpoort Gewicht 3,5 kg 7,8 kg

Corsair Xeneon Flex

Deze monitor beschikt over veel van dezelfde specs als de Odyssey OLED G9 en ook over een vergelijkbare prijs, dus hij is ook erg indrukwekkend. Hij beschikt alleen niet over een 4K-resolutie. Lees meer: Corsair Xeneon Flex review

Gigabyte M32UC

Dit is een veel budgetvriendelijkere optie voor mensen die toch een gaming monitor van goede kwaliteit worden zonder daar de hoofdprijs voor te moeten betalen. Hij heeft een 4K-resolutie, een prima refresh rate van 144Hz en nog veel meer handige features. Lees meer: Gigabyte M32UC review

Zo hebben we de Samsung Odyssey OLED G9 getest

We hebben deze monitor een week lang getest

We hebben hem getest met games, productiviteitstaken en zelfs een creatief project

Vooral getest met software voor ons werk en met games

Zodra we deze monitor uit zijn verpakking haalden, begonnen we meteen te letten op het gemak van het uitpakken en instellen van de monitor en op zijn gewicht, bouwkwaliteit en stabiliteit wanneer hij eenmaal op zijn plaats stond. vervolgens hebben we hem een week lang elke dag getest onder normale werkomstandigheden voor een aantal uur per dag.

Deze monitor is vooral bedoeld als gaming monitor en monitor voor creatief werk en dat betekent dat je hem kan gebruiken voor de meest hardcore gaming sessies, voor videobewerking en voor creatieve projecten in bijvoorbeeld Photoshop en Indesign. Hij functioneert echter dus ook prima als een monitor om op te werken.

We hebben niet alleen ervaring met het reviewen van pc-monitors, maar we gebruiken ook constant veel verschillende soorten monitors en daardoor kunnen we onderhand goed onderscheid maken tussen monitors van goede kwaliteit en monitors van slechte kwaliteit.

