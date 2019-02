Paras prosessori 2019: tehokkaimmat suorittimet koneeseesi

AMD ja Intel ovat ryhtyneet tiukkaan kilpailuun prosessorien herruudesta, ja voisikin sano, että vuosia himmailleet prosessorimarkkinat ovat jälleen kiinnostavat.

Tämä on paljolti AMD:n toisen sukupolven Ryzen -prosessoreiden ansiota, jotka ovat dominoineet prosessorimarkkinoita. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että sama tarina saa jatkoa myös Ryzenin kolmannen sukupolven kohdalla.

Intel on vastannut haasteeseen lanseeraamalla omat yhdeksännen sukupolven Coffee Lake Refresh -piirisarjansa, kuten äärimmäisen tehokkaan Core i9-9900K:n. Iänikuinen Intel vs. AMD -taistelu jatkuu siis tiukempana kuin koskaan aiemmin. Se on kuitenkin erinomaisen hyvä uutinen kuluttajien kannalta, sillä valmistajien välinen kilpailu laskee prosessoreiden hintoja ja pakottaa pääpelurit kehittämään entistä parempia komponentteja.

Jokaisella käyttäjällä on omat mieltymyksensä ja tarpeensa. Jos haluat esimerkiksi hyvän hinta-laatusuhteen mallin tinkimättä liikaa suorituskyvystä, suosittelemme Ryzen 3 2200G:tä. Toisaalta jos raha ei ole este ja haluat yksinkertaisesti markkinoiden parasta tehoa, kannattaa tutustua AMD:n toisen sukupolven Threadripper -prosessoreihin tai Intelin Basin Falls Refresh -mallistoon.

Erilaisia prosessoreja on olemassa niin valtava määrä, ettei oikean mallin valitseminen ole välttämättä niin helppoa kuin luulisi. Siksi kokosimme puolestasi listan tämän hetken parhaista prosessoreista jokaiseen eri käyttötarkoitukseen.

Paras prosessori: AMD Ryzen 7 2700X

AMD:n kunniakierros

Ytimet: 8 | Säikeet: 16 | Peruskellotaajuus: 3,7 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 4,3GHz | L3-välimuisti: 16 Mt | TDP: 105 W

Valtava parannus suorituskykyyn

Kohtuullinen hinta

Korkea virrankulutus

AMD roikkui pitkään Intelin perässä, mutta Ryzen 2700X:n myötä tilanne on kääntynyt täysin päinvastoin. AMD tuo tällä kertaa saataville ensimmäistä kertaa 12 nm:n prosessorin ja kaiken sen tehon, mitä siltä voitiin odottaa. Prosessori päihittääkin kevyesti Intelin hinta-laatusuhteellaan. Jos siis etsit yhtä parhaista prosessoreista erinomaisella suorituskyvyllä, mutta et halua maksaa itseäsi kipeäksi, Ryzen 7 2700X on erinomainen valinta tulevaksi prosessoriksesi.

Lue koko arvostelu: AMD Ryzen 7 2700X

Paras huipputason prosessori: Intel Core i9-9900K

Raakaa tehoa

Ytimet: 8 | Peruskellotaajuus: 3,6 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 5,0 GHz | L3-välimuisti: 16 Mt | TDP: 95 W

Äärimmäinen suorituskyky

Hyvä energiatehokkuus

Erittäin kallis peruskäyttäjälle

AMD:n ja Intelin välinen taistelu on käynyt kuumana myös huippuluokan peliprosessoreissa ja tällä kertaa Intel vetää pidemmän korren mahtavalla Coffee Lake Refreshillään ja eritoten Core i9-9900K:lla. Prosessorissa on 8 ydintä ja 16 säiettä, mikä on enemmän kuin missään Intelin aiemmassa kuluttajakäyttöön tarkoitetussa prosessorissa. Suorituskyky myös tuntuu käytössä, sillä se pärjää jopa joillekin AMD:n Ryzen Threadripper -prosessoreille. Jos siis etsit raakaa voimaa, Intel Core i9-9900K on ehdottomasti paras valintasi.

Lue koko arvostelu: Intel Core i9-9900K

Paras keskitason prosessori: AMD Ryzen 5 2600X

Huippuluokan tehot kohtuuhintaan

Ytimet: 6 | Säikeet: 12 | Peruskellotaajuus: 3,6 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 4,32 GHz | L3-välimuisti: 16 Mt | TDP: 95 W

Nopeampi single-core-suorituskyky

Parempi suorituskyky pelaamiseen

Hieman aiempaa korkeampi hinnoittelu

Jos etsit hyvää prosessoria sisällöntuotantoon, mutta joudut tinkimään budjetista, suosittelemme AMD:n Ryzen 5 2600X:ää. Sen 6 ydintä, 12 säiettä ja 3,6 GHz:n peruskellotaajuus takaavat huomattavasti paremman suorituskyvyn kuin kalliimmassa Intel Core i5-8600K:ssa – kaiken lisäksi siinä on upea RGB-valoilla koristeltu tuuletin. Prosessori ei erityisesti säväytä pelitehoillaan, mutta se on omimmillaan moniajossa. Jos siis pidät auki valtavasti välilehtiä tai käytät lukuisia plugareita, osaat arvostaa Ryzen 5 2600X:n kykyjä.

Lue koko arvostelu: AMD Ryzen 5 2600X

Paras edullinen prosessori: AMD Ryzen 3 2200G

Integroitu näytönohjain budjettihintaan

Ytimet: 4 | Säikeet: 4 | Peruskellotaajuus: 3,5 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 3,7 GHz | L3-välimuisti: 4 Mt | TDP: 65 W

Selviää 1080p-peleistä

Erittäin edullinen

Turhantarkat ajurit

Jos mielit kasata peli-PC:n pikkubudjetilla, AMD Ryzen 3 2200G voi viedä sinut pidemmälle kuin uskoitkaan. Vaikkei siinä olemaan edeltäjänsä hyperthreading-ominaisuuksia, Ryzen 3 1200:n integroitu näytönohjain tekee tästä prosessorista yhden edullisimmista tavoista koota perustason pelikone. Onnistuimme itse asiassa jopa pelaamaan sillä Overwatchia 4K-resoluutiolla ja Epic-asetuksilla.

Lue koko arvostelu: AMD Ryzen 3 2200G

Paras prosessori pelaamiseen: Intel Core i5-8600K

Täydellinen vaihtoehto pelaamiseen

Ytimet: 6 | Säikeet: 6 | Peruskellotaajuus: 3,6 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 4,3 GHz | L3-välimuisti: 9 Mt | TDP: 95 W

Erinomainen single-core-suorituskyky

Korkeatasoista pelaamista edulliseen hintaan

Ei monisäikeistystä

Jos haluat yksinkertaisesti rakentaa parhaan mahdollisen pelikoneen, etkä tarvitse konetta sisällöntuotantoon tai striimaamiseen, suosittelemme sinulle Intel Core i5-8600K:ta. Siinä ei ole yhtä monta ydintä kuin sen AMD Ryzen -kilpailijoissa, mutta sillä ei ole suurta merkitystä, sillä pelikäytössä hyödynnetään pääasiassa vain yhtä ydintä. Tämä prosessori pyörittääkin mainiosti kaikkia viimeisimpiä pelejä ilman huolta näytönohjaimen ylikuormittamisesta. Ei kannata kuitenkaan yllättyä, jos videoiden renderöinnissä kestää hieman kauemmin kuin Ryzenillä.

Paras VR-prosessori: AMD Ryzen 7 1800X

Erinomainen vaihtoehto VR-pelaamiseen

Ytimet: 8 | Säikeet: 16 | Peruskellotaajuus: 3,6 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 4 GHz | L3-välimuisti: 16 Mt | TDP: 95 W

Erinomainen multi-core-suorituskyky

Uskomattoman edullinen

Heikosti ylikellotettava

Lämpenee herkästi

Alun perin Intel Core i7-7700K:n kilpailijaksi tarkoitettu AMD Ryzen 7 1800X on edelleenkin erinomainen prosessori, vaikka AMD on ehtinyt julkaista jo sen seuraajan, Ryzen 7 2800X:n. 1800X:ssä on enemmän ytimiä kuin Intel Core i7 7700K:ssa, joten se sopii paremmin VR:n aiheuttamiin rankkoihin työtaakkoihin. Kaiken lisäksi "vanhan" mallin hinta on pudonnut mukavalle tasolle, joten prosessori tarjoaa loistavaa vastinetta rahoillesi. Jos siis mielit aloittaa VR-pelaamisen, Ryzen 7 1800X on oiva vaihtoehto edulliseksi prosessoriksi, joka ei kuitenkaan tingi liikaa suorituskyvystä.

Lue koko arvostelu: AMD Ryzen 7 1800X

Paras prosessori videoeditointiin: Intel Core i7-7820X

X gon’ give it to ya

Ytimet: 8 | Säikeet: 16 | Peruskellotaajuus: 3,6 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 4,3 GHz | L3-välimuisti: 11 Mt | TDP: 140 W

Vaikuttava multi-core-suorituskyky

Intelin kahdeksanytimisten prosessoreiden paras hinta-laatusuhde

Ei juurikaan parempi kuin halvempi Ryzen 1800X

Threadripper on edullisempi

Intelin nimeämislogiikka on hieman hämmentävä, sillä Intel Core i7-7820X kuuluu valmistajan Skylake-X-sarjaan eikä 14 nm:n arkkitehtuuriin perustuvaan X-sarjaan. No, semantiikka sikseen, sillä Intelin kahdeksanytiminen prosessori vakuuttaa suorituskyvyllään. Ydinten määrä tuo valtavasti multi-core-tehoa erityisesti videoiden renderöintiin, ja suorituskykyinen prosessori sopii toki mainiosti myös esimerkiksi pelaamiseen. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että Intelin tehopakkaus vaatii myös uuden emolevyn. Jos siis et ole vielä valmis päivittämään emolevyäsi, valitse mieluummin Ryzen.

Paras ammattitason prosessori: Intel Core i9-9980XE

Kukkulan kuningas

Ytimet: 18 | Säikeet: 36 | Peruskellotaajuus: 3,0 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 4,4 GHz | L3-välimuisti: 24,75 Mt | TDP: 165 W

Päihittää kaikki muut HEDT-prosessorit

Käsittämätön multi-core-suorituskyky

Järisyttävä hinta

Jos tarvitset ammattitason suorituskykyä, eikä hinta ole ensimmäinen, toinen tai vielä kolmaskaan kriteeri listallasi, Intel Core i9-9980XE on yksinkertaisesti tämän hetken paras valinta. 18-ytiminen ja 36-säikeinen järkäle on markkinoiden tehokkain prosessori, joka selviää mistä tahansa työasematason tehtävistä. Jos kuitenkin joudut hieraisemaan silmiäsi nähdessäsi prosessorin hinnan, kannattaa siirtyä suoraan johonkin muuhun listamme prosessoreista.

Lue koko arvostelu: Intel Core i9-9980XE

Paras halpa prosessori: Intel Pentium G4560

Intel Core i3:n tehot Pentiumin hintaan

Ytimet: 2 | Säikeet: 4 | Peruskellotaajuus: 3.5GHz | L3-välimuisti: 3 Mt | TDP: 54 W

Pääsee erittäin lähelle Core i3-7100:aa

Tukee hyper-threadingia

Rajoitettu DDR4-2400-muistiin

Jos valitset edullisemman Intel Pentium G4560:n tyyriimmän Core i3:n sijaan, et todennäköisesti huomaa käytännön eroa suorituskyvyssä. Huomaat sen sijaan, kuinka paljon säästit rahaa päätökselläsi. Pentium G4560 on ensimmäinen Pentium-suoritin, joka tukee hyper-threadingia ja se todella näkyy prosessorin toiminnassa. Useat benchmark-testit ovat osoittaneet, että suoritin pääsee erittäin lähelle kalliimpaa Intel Core i3-7100:aa.

Paras HTPC-prosessori: AMD Ryzen 5 2400G

Ryzen ja Vega – vihdoin samassa paketissa

Ytimet: 4 | Säikeet: 8 | Peruskellotaajuus: 3,6 GHz | Vahvistettu kellotaajuus: 3,9 GHz | L2-välimuisti: 2 Mt

Vakuuttava integroitu näytönohjain

Erinomainen hinta-laatusuhde

Rajalliset PCI-E-linjat

Ryzen 5 2400G on käänteentekevä prosessori. Suoritin onnistuu nimittäin tarjoamaan kohtuullisen hyvän prosessorin ja yllättävän tasokkaan näytönohjaimen aivan käsittämättömän edullisesti. AMD Vega -näytönohjaimella varustettu suoritin onkin täydellinen valinta esimerkiksi mediatietokoneen kasaamiseen. AMD on kaiken lisäksi laskenut viime aikoina prosessoreidensa hintoja, joten saat 4K-toistoon kykenevän kokoonpanon nyt halvemmalla kuin koskaan.

Lue koko arvostelu: AMD Ryzen 5 2400G

