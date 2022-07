Arvostelussa AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 5800X3D esittelee valmistajan uuden 3D V-Cache -teknologian, joka lupaa Ryzen 9 -piireille ominaisen suorituskyvyn selvästi edullisemmin. Lopputulos onnistuukin haastamaan ja osittain jopa päihittämään Intel Core i9-12900K -huippuprosessorin. Se on tarkoitettu puhtaasti pelikäyttöön, joten mikäli kone tulee muuhun käyttöön, 3D V-Cache jää valitettavasti kuriositeetiksi.

Pika-arviossa AMD Ryzen 7 5800X3D

AMD Ryzen 7 5800X3D -prosessorin arvostelujakso sisälsi useita hetkiä, jolloin epäilimme mittaustuloksia. Benchmark-testien suorittaminen uudelleen kuitenkin osoitti, etteivät lukemat olleet virheellisiä. Kyseessä todella on tämän hetken parhaita peliprosessoreita.

Malli on monilta osin kuin luotu haastamaan markkinoita viime aikoina hallinnut Intel. Kilpailijaleirin Alder Lake -arkkitehtuuri on kerännyt ansaittuja kehusanoja, ja erityisesti Core i9-12900K on vaikuttanut ylivertaiselta prosessorilta. Nyt AMD kuitenkin kääntää voimasuhteita osin päälaelleen.

Ryzen 7 5800X3D pyrkii päättämään i9-12900K:n valtakauden. Vaikka täydellisestä murskauksesta ei voida puhua, tarjoaa AMD:n vaihtoehto erittäin kiinnostavan vaihtoehdon. Ensinnäkin se päihittää useammassakin tilanteessa markkinoiden parhaat prosessorit siitäkin huolimatta, ettei se ole Ryzen 9 -sarjalainen. Jos etsit AMD-peliprosessoria, tämä 5800X3D on käytännössä ainoa varteenotettava vaihtoehto.

Mikäli päivät kuluvat pelaamisen sijaan graafisen suunnittelun tai muun tavanomaisemman käytön parissa, Ryzen 7 5800X3D ei tarjoa paljoakaan enempää kuin muut Ryzen-mallit. 3D V-Cache tuo hiukan lisäiloa kaikkiin olosuhteisiin, mutta vasta pelikäyttö parhailla mahdollisilla asetuksilla paljastaa sen erinomaisuuden.

Koska AMD Ryzen 7 5800X3D ei vakuuta muussa kuin pelikäytössä, ei sen ympärille välttämättä kannata rakentaa kokonaan uutta konetta. Sen sijaan prosessori on parhaimmillaan pelaajille, jotka hakevat nykyiseen koneeseen lisätehoa suhteellisen pieneen hintaan.

Jos käytössäsi on AM4-kantainen emolevy, AMD Ryzen 7 5800X3D on itsestään selvä valinta. Käytännössä prosessorin tuoma parannus on merkittävin lisäys mitä pelikokemuksellesi voit tehdä muistimäärän tuplaamista lukuun ottamatta.

Mikäli sen sijaan et omista valmiiksi AM4-kantaista konetta, kaiken rakentaminen tyhjästä tämän suorittimen ympärille ei ehkä ole kannattavaa. Tällöin suosittelemme ennemmin sijoittamaan prosessoriin vielä hiukan enemmän, jotta pääset käsiksi Intelin Alder Lake -arkkitehtuurin suorittimiin. Ne ovat pelikäytössä lähes yhtä hyviä, mutta muissa olosuhteissa suorituskyky on merkittävästi parempaa.

Ryzen 7 5800X3D on pienistä puutteista huolimatta AMD:n kunnianpalautus, joka haastaa Alder Lake -kilpailijat ja antaa mainion ratkaisun Zen 4 -arkkitehtuuria odotellessa. Jo tällaisenaan se osoittaa 3D V-Cache -teknologian erinomaisuuden. Kunhan AMD saa tuota tekniikan uuden sukupolven prosessoreihin, voidaan lopputulokselta odottaa ihmeitä.

AMD Ryzen 7 5800X3D on kooltaan identtinen 5800X:n kanssa, joten se sopii vanhan koneen sisuksiin ongelmitta. (Image credit: Future)

Hinta ja saatavuus

Milloin se julkaistiin? Huhtikuussa 2022

Huhtikuussa 2022 Paljonko se maksaa? Suomessa noin 519 €

Suomessa noin 519 € Mitä kantaa prosessori käyttää? AM4-kantainen emolevy

AMD Ryzen 7 5800X3D julkaistiin huhtikuussa 2022. Mallin suositushinta on 499 dollaria, mutta Suomessa mallia myydään jälleenmyyjästä riippuen 519-539 euron hintaan. Hinnoittelu on siis pysynyt samalla viivalla Ryzen 7 5800X -mallin kanssa.

Hinta-laatusuhteen vertaileminen on hankalaa, sillä käytännössä AMD Ryzen 7 5800X3D on tämän hetken paras AMD-prosessori pelikäyttöön. Lisäksi sen kokonaishinta muodostuu Intelin parhaita suorittimia edullisemmaksi, sillä AM4-kantainen Ryzen 7 5800X3D ei välttämättä vaadi emolevyn uusimista.

Tekniset tiedot Valmistusprosessi: 7 nm

Kanta: AM4

Ytimien määrä: 8

Säikeiden määrä: 16

Kellotaajuus (base): 3.8GHz

Kellotaajuus (boost): 4.7GHz

L3-välimuisti: 32 Mt + 64 Mt (3D V-Cache)

TDP: 105 W

PCIe: 4.0

RAM-enimmäismäärä: 128 Gt Dual-Channel DDR4-3200

Kerroinlukoton: Kyllä

Malli tarjoaa AM4-kannan ohella Ryzen 9 -prosessoreihin vertautuvan suorituskyvyn. Lisäksi on vielä mainittava suorittimen koon pysyminen 3D V-Cache -tekniikasta huolimatta hyvin ohkaisena. Tämän ansiosta koneessa valmiiksi oleva jäähdytysjärjestelmä toimii sellaisenaan.

Kaikkinensa Ryzen 7 5800X3D on hinnoittelun puolestaan erittäin kilpailukykyinen prosessori. Se on hinnaltaan useamman satasen verran edullisempi kuin Intel Core i9-12000K, minkä lisäksi voit jättää emolevyjen ja jäähdytysjärjestelmien hankinnan toiseen kertaan.

Saatavuus on Suomessa tällä hetkellä kohtuullisen hyvällä tasolla, vaikkakin globaali sirupula näkyy edelleen komponenttien saatavuudessa.

AMD Ryzen 7 5800X3D on suorituskyvystään huolimatta pienikokoinen ja edullinen prosessori, joka toimii AM4-kantaisilla emolevyillä. (Image credit: Future)

Piirisarja ja ominaisuudet

Sama Zen 3 -arkkitehtuuri kuin Ryzen 7 5800X -suorittimessa

Ensimmäinen 3D V-Cache -teknologiaa hyödyntävä prosessori

Ei DDR5- tai PCIe 5.0 -tukea

Zen 3 -arkkitehtuuriin pohjautuva AMD Ryzen 7 5800X3D tarjoaa AMD Ryzen 7 5800X -prosessorin tavoin kahdeksan ydintä ja 16 säiettä. Olemme käyneet edeltäjän arvostelussa kattavasti läpi Zen 3 -arkkitehtuuria, joten mikäli sen toimintamalli kiinnostaa, kannattaa lukaista mainittu 5800X-arvostelu läpi.

Ryzen 7 5800X3D:n uutuus on Core Chiplet Die -prosessoriydinpiirien (CCD) päälle rakennettu 3D V-Cache -teknologia. Kerrokset on kasattu 5800X:n prosessoriydinpiirien päälle, joskin liitäntä on hoidettu TSVs-tekniikalla (Through Silicon Vias).

SRAM-muistipiirin molemmille puolille on sijoitettu pienet lisäpalaset. Kokonaisuutena uusi teknologia nostaa alkuperäisen Ryzen 7 5800X -prosessorin L3-välimuistin kolminkertaiseksi. Tekniikka tuo tosin mukanaan minimaalisen lisälatenssin.

Kookkaampi L3-välimuisti säästää prosessoria muistin pidempiaikaiselta säilömiseltä. Vaikka ratkaisu tuokin kyytipoikana korkeamman latenssin, nopeuttaa se käyttöä tästä huolimatta selvästi.

AMD Ryzen 7 5800X3D ja Ryzen 7 5800X ovat ulkoisesti samasta puusta veistettujä. (Image credit: Future)

Toinen prosessoriydinpiirien päälle pinoamisen etuus samalla TSMC:n 7 nanometrin prosessilla on kokonaisuuden pieni koko. Tämän ansiosta uusi prosessori on kooltaan ja rakenteeltaan samankokoinen kuin Ryzen 5800X.

Se, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, on AM4-kantaisuus. Ryzen 7 5800X3D on helppo valinta aiempia Ryzen-suorittimia käyttäneille, sillä se ei vaadi kuin prosessorin vaihtamisen sekä BIOS-päivityksen. Virallisesti AMD on kertonut ainoastaan X470- ja B450-emolevyjen sekä näitä uudempien mallien olevan yhteensopivia 5800X3D:n kanssa, mutta valmistaja työskentelee parantaakseen tukea myös vanhemmille emolevyille.

Identtinen rakenne tekee uuden prosessorin käyttöönotosta helppoa. Entuudestaan käytössä olevat jäähdytysratkaisut toimivat sellaisenaan, joten asennukseen riittää järjestelmäpiirin vaihtaminen sekä lämpötahnan kaltaisten perusasioiden huomioiminen. Kun BIOS-päivityksen hoitaa vielä kuntoon, pitäisi kaiken olla valmiina muutamassa minuutissa.

Valitettavasti ylikellottamisesta kiinnostuneet joutuvat pettymään. Koska 3D V-Cache -teknologia perustuu käyttöjännitteeseen, ei sitä voi lisätä ekstratehojen toivossa. Sen sijaan DDR4-muistin kellotaajuutta sekä Infinity Fabric -väylänopeutta voi ruuvata ylöspäin. Suorituskykyyn saa siis tehtyä pientä tehostusta.

Suorituskyky

Ryzen 9:n suorituskyky Ryzen 7 -prosessorin hinnalla

Arkikäyttö ei hyödy 3D V-Cache -teknologiasta

Ei luovaan suunnittelutyöhön

AMD Ryzen 7 5800X3D:n suorituskyky vaihtelee runsaasti käyttötarpeesta riippuen. Jos olet päivittämässä vanhaa Zen 2 -prosessoriarkkitehtuurin suoritinta uudempaan, tuore malli parantaa kaikilla osa-alueilla. Sen sijaan vertailu AMD:n ja Intelin uusimpiin järjestelmäpiireihin on hiukan monimutkaisempaa.

Ryzen 7 5800X3D sekä tavallinen Ryzen 7 5800X suoriutuivat benchmark-testeistä hyvin samankaltaisilla tuloksilla. Jos ei puhuta pelikäytöstä, erot jäävät käytännössä olemattomiksi.

Tämä ei ole yllättävää. Jopa AMD kuvailee Ryzen 7 5800X3D -mallia peliprosessoriksi. Vain tällöin 3D V-Cache -teknologiasta otetaan kaikki mehut irti. Perinteisemmässä käytössä uutuusteknologiasta ei ole juurikaan iloa.

Pelatessa on toinen ääni kellossa. Kun toiminnantäyteiset seikkailut ovat kaoottisia ja vaikeasti ennustettavia, pelaajan toimet vaativat jatkuvasti animaatioiden sekä efektien lataamista. Kun näitä säilötään välimuistiin, kuluttaa kone RAM-muistia runsaasti jokaista kuvaa renderöidessä. 5800X3D:n lähes 100 Mt välimuistiin mahtuu merkittävästi aiempaa enemmän tekstuureja, 3D-mallinnuksia sekä muita kookkaita tiedostoja, jolloin näiden latautuminen tapahtuu nopeammin. Lopputuloksena on sujuvampi pelikokemus sekä parempi ruudunpäivitys.

Kokeilimme uutuusprosessoria muutamien eri pelien kanssa hyödyntäen erittäin kilpailukykyistä konepakettia (RTX 3090 Ti, 32 Gt RAM-muistia ja Samsung 980 Pro M.2 SSD) välttääksemme mahdolliset muut pullonkaulat. Pyöritimme pelejä myös alhaisilla grafiikka-asetuksilla välttääksemme näytönohjaimen tekemän raa'an työn.

Pelikäytössä 3D V-Cache osoitti kyvykkyytensä. Sen avulla Ryzen 7 5800X3D päihitti AMD Ryzen 9 5950X:n sekä Intel Core i9-12900K:n vaivatta missä tahansa pelissä.

Tulokset olivat niin hyvät, että jouduimme jopa tarkastamaan asetukset uudelleen. Lopulta tosiasiat oli kuitenkin tunnustettava: Ryzen 7 5800X3D on pelikäytössä kauttaaltaan ylivertainen.

Jos olet pulittamassa pelikoneen prosessorista päälle 500 euroa, et todennäköisesti aio tyytyä Low-grafiikka-asetuksiin 1080p-resoluutiolla. Tämän vuoksi nostimme visuaaliset vaatimukset 4K-tarkkuuteen ja parhaille asetuksille. Mukana olivat niin säteenseuranta kuin tarkimmat mahdolliset tekstuurit.

Tämän avulla saimme viimein pudotettua ruudunpäivityksen 400 fps:n huippulukemista, mutta silti tulokset olivat mykistäviä.

Ryzen 9 5950X ja 5900X ylsivät Total War: Warhammer III -teoksen toimintakohtauksessa lukemaan 57 fps asetusten ollessa tapissa. Ryzen 7 5800X3D onnistui tasaveroisesti.

Niin ikään Dirt 5 -ajopelissä kaikki kolme prosessorimallia päätyivät 4K-tarkkuudella ja Ultra-asetuksilla identtiseen 94 kuvan sekuntivauhtiin. Ensimmäinen eroavaisuus saatiin aikaan Hitman 3:n Dubai-testissä samaisilla 4K/Ultra-asetuksilla. Tällöin pistepotit olivat 134 (5950X), 133 (5900X) ja 141 (5800X3D).

Entäpä sitten vertailu Intelin Alder Lake -prosessoreihin? Kilpailevassa leirissä Total War: Warhammer III -ruudunpäivitysnopeudeksi muodostui 53. Tulos jää siis hiukan 5800X3D:n 57 fps nopeudesta. Samainen neljän erotus nähtiin myös Hitman 3:n Dubaissa, kun taas Dirt 5:n ralliradoilla i9-12900K jäi vain yhden fps:n päähän. Final Fantasy XIV: Endwalkerin benchmark-testissä 5800X3D päihitti verrokkinsa noin 150 pisteellä (19 163 vs. 19 019).

Intel Core i5-12600K ei tehnyt tilanteeseen poikkeusta. AMD:n niskalenkki on vaikuttavaa kun huomioi, että Alder Lake -suorittimet hyötyvät 32 Gt DDR5 / 4 800 MHz -RAM-muistista. Sen sijaan Ryzen 7 -prosessoreille lukemat ovat 32 Gt DDR4 / 3 200 MHz.

Käytännössä 3D V-Cache nostaa Ryzen 7 -prosessorin suorituskyvyn Ryzen 9 -mallien sekä Intelin uuden sukupolven suorittimien tasolle. Jos siis etsit tämän hetken parasta AMD-prosessoria pelitietokoneeseen, AMD Ryzen 7 5800X3D on voittajan valinta. Tehokkuuden ohella on nimittäin arvostettava sen edullista hintaa, joka on sama kuin Ryzen 7 5800X:llä.

Kannattaako AMD Ryzen 7 5800X3D ostaa?

AMD Ryzen 7 5800X3D on hinta-laatusuhteeltaan ylivoimainen AMD-prosessori pelikäyttöön. (Image credit: Future)

Osta, jos...

Etsit hinta-laatusuhteeltaan parasta peliprosessoria

Jos rakennat pelitietokoneesi AMD-prosessorin varaan, ei rahalle ole saatavissa parempaa vastinetta.

Et halua päivittää kaikkia komponentteja

5800X3D hyödyntää AM4-kantaa, joten se toimii vanhemmillakin emolevyillä ilman tarvetta ylimääräisille laite-, komponentti- tai adapterihankinnoille.

Haluat uusinta huipputeknologiaa

AMD:n 3D V-Cache on mullistava lisä. Onkin kiinnostava nähdä mihin se vielä tulevaisuudessa yltääkään.

Älä osta, jos...

Prosessori ei tule pelikäyttöön

Vaikka suoritustaso pelikäytössä hakee vertaistaan, 5800X3D jää muussa käytössä Ryzen 9 5900X:n ja Ryzen 9 5950X:n varjoon – Intelin Alder Lake -prosessoreista puhumattakaan.

Haluat DDR5- ja PCIe 5.0 -tuen

Zen 3 -arkkitehtuuri ei sisällä Intelin Alder Lake -prosessorien tavoin DDR5- ja PCIe 5.0 -tukea.