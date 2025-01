OnePlus Open 2 saattaa olla markkinoiden ohuin taitettava puhelin – mutta ei kestävyyden kustannuksella

OnePlus Open 2 on noussut jatkuvien huhujen ja vuotojen myötä yhdeksi odotetuimmista tulevista puhelimista. Viimeisimmät paljastukset jatkavat tutulla innostusta herättävällä tiellä, sillä taitettava puhelin on väittämän mukaan aiempaa ohuempi sekä titaanirunkoinen.

Huhujen takana ovat Digital Chat Station, Smart Pikachu sekä Android Authority). Tietojen yhteydessä mainitaan Oppo Find N5 -puhelin, joka on markkina-aluetta lukuun ottamatta identtinen puhelin. Alkuperäinen OnePlus Open tunnetaan nimittäin Kiinassa nimellä Oppo Find N3.

Lähteet mainitsevat puhelimen olevan "markkinoiden ohuin taitettava puhelin". Käytännössä tämä tarkoittaa alle 9,2 mm paksuutta, mikä riittäisi valtikan riistämiseen Honor Magic V3:lta.

Samanmoisia väitteitä on huhuiltu syyskuusta lähtien. Tarkkoja lukemia ei ole kuitenkaan vielä kerrottu.

Molemmat vuodot väittämän puhelimen hyödyntävän titaanirunkoa. Materiaalivalinta vihjaa puhelimen olevan aiempaa kevyempi sekä kestävämpi.

Samassa yhteydessä hiiskutaan kolmoiskamerasta periskooppizoomilla, Hasselblad-yhteistyöstä, satelliittiyhteyksistä, Snapdragon 8 Extreme Edition -suorittimesta, lähes 6 000 mAh akusta sekä langattomasta latauksesta.

Samassa yhteydessä todetaan lisäksi, että OnePlussan sekä muiden taitettavien kilpailijoiden välillä olisi noin puolen vuoden väli. Kun Googlen ja Samsungin seuraavat taittuvat puhelimet nähtäneen markkinoilla heinäkuun hujakoilla, tarkoittaisi tämä OnePlus Open 2:n saapumista ennen helmikuun loppua.

Aiemmin on spekuloitu josko OnePlus Open 2 saapuu ollenkaan, sillä alkuperäisestä OnePlus Open -mallista on vierähtänyt jo puolentoista vuoden verran. Nykyisellään tilanne näyttää kuitenkin lupaavalta, joten meillä voi hyvinkin olla seuraava paras taitettava puhelin käsissämme lähiviikkojen tai -kuukausien aikana.

