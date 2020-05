Paras ilmainen VPN 2020: kokosimme turvallisimmat maksuttomat vaihtoehdot

VPN-palveluiden suosio on kasvanut vuodesta toiseen, joten ei ole mikään ihme, että myös ilmaiset VPN:t ovat suositumpia kuin koskaan aiemmin. VPN turvaa käyttäjän yksityisyyden verkossa kaikilla laitteilla Windowsista Maciin ja Androidista iPhoneen.

Kohentuneen tietoturvan lisäksi käyttäjät pääsevät käsiksi esimerkiksi geoblokattuihin sisältöihin, kuten eri maiden striimauspalveluihin, urheilulähetyksiin tai pystyvät käyttämään torrentteja anonyymisti.

Markkinoilla on tarjolla paljon houkuttelevia ilmaisvaihtoehtoja käyttäjille, jotka eivät tarvitse VPN:ää jatkuvasti. Tämän hetken paras ilmainen VPN on mielestämme Hotspot Shield Free. Vaikka palvelu onkin ilmainen, sitä voi käyttää samaan aikaan peräti viidellä laitteella. Myös datakatto on huomattavasti korkeampi kuin suurimmalla osalla kilpailijoista.

On silti hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään, onko ilmaista ja kaikki tarpeesi täyttävää VPN:ää ylipäätään mahdollista löytää. Kysymykseen on vaikea vastata yksiselitteisesti, mutta parhaat ilmaiset vaihtoehdot riittävät mielestämme kattamaan ainakin peruskäyttäjän tarpeet – kunhan on valmis hyväksymään palveluiden rajoitteet.

Ennen kuin sukellamme listaukseemme tämän hetken parhaista ilmaisista VPN-palveluista, lienee paikallaan todeta, että maksulliset VPN:t maksavat usein noin 3 dollaria kuukaudessa ja tarjoavat selvästi ilmaisversioita paremman suorituskyvyn sekä suojauksen. Jos olet valmis panostamaan edullisen rahasumman yksityisyytesi eteen, suosittelemme tutustumaan mieluummin vertailuumme parhaista (maksullisista) VPN-palveluista.

Kannattaa muistaa, että yleensä VPN-palvelun maksuttomuuden taustalla on aina jokin hyvä syy. Palveluntarjoajan täytyy joka tapauksessa tienata rahansa jostain, joten vaihtoehdoiksi jää yleensä raskas mainonta tai pahimmillaan datasi myyminen eteenpäin kolmansille osapuolille. Jälkimmäisessä tapauksessa sopii miettiä, miksi edes käyttäisit VPN:ää, jos yksityisyyttäsi ei suojella. Älä siis ota sikaa säkissä, vaan tutustu huolella listaamme.

Parhaat ilmaiset VPN-palvelut 2020:

Hotspot Shield Free on äärimmäisen helppokäyttöinen ja tarjoaa kohtuullisen datakaton.

Tämän hetken paras ilmainen VPN

Tuetut alustat: Windows, Mac, Android, iOS | Palvelinsijaintien määrä: 1 | Datakatto: 500 Mt/päivä | 24/7 live chat -tuki: Ei

Helppokäyttöinen

500 Mt:a dataa päivässä

Turvallinen

Asennusprosessi on hieman ärsyttävä

Hotspot Shield Free ei ole ainoastaan yksi parhaiten tunnetuista ilmaisista VPN-palveluista, vaan myös tämän hetken paras vaihtoehto.

Palvelu pystyy yhdistämään viiteen eri laitteeseen samaan aikaan ja dataliikennettä saa käyttää ilmaiseksi 500 Mt:a päivässä (eli noin 15 Gt:a kuukaudessa). Määrä saattaa kuulostaa vähäiseltä, mutta se on itse asiassa yksi suurimmista datakatoista, joita ilmaisista VPN-palveluista ylipäätään löytyy. Vertailun vuoksi suomalaiset käyttävät keskimäärin lähes tismalleen saman verran mobiilidataa päivässä.

Hotspot on panostanut ilahduttavan paljon turvallisuusasioihin, sillä se on suojattu "armeijatason salauksella". Voit siis hoitaa huoletta myös pankkiasiasi ja verkko-ostoksesi VPN:n avulla. Yksi Hotspot Shield Freen vahvuuksista oli myös helppokäyttöisyys, sillä sekä mobiili- että työpöytäsovellusten toiminta oli intuitiivista.

Siitä huolimatta palvelun asentaminen oli ärsyttävä prosessi, sillä Hotspot vaatii, että käyttäjät valitsevat ensin seitsemän päivän kokeilun premium-versiosta. Ratkaisu olisi muuten pelkkä mukava bonus, mutta palveluun täytyy syöttää luottokorttitiedot, jos maksullista palvelua päättäisi jatkaa ilmaisen kokeilun jälkeen. Onneksi ilmaispalveluun vaihtaminen on yksinkertaista seitsemän päivän kokeilujakson jälkeen.

Ilmaisversion riesana ovat luonnollisesti myös erilaiset mainokset, ja palvelinsijaintien määrä on rajoittuneempi kuin yli 70 sijaintia kattavassa maksullisessa täysversiossa.

Haluatko kokeilla Hotspot Shield Freetä? Voit ladata sen täältä

Jos haluat kokeilla maksutonta VPN:ää ennen maksullisen version hankkimista tai pärjäät rajoitetulla datamäärällä, Hotspot Shield Free on todennäköisesti paras vaihtoehto tarpeeseesi. Katso tarjous

TunnelBear on hyvin helppokäyttöinen VPN-palvelu. (Image credit: Tunnelbear)

Helppokäyttöinen ja turvallinen VPN

Tuetut alustat: Windows, Mac, Android, iOS | Palvelinsijaintien määrä: 20+ | Datakatto: 500 Mt/kuukausi | 24/7 live chat -tuki: Kyllä

Todella helppokäyttöinen

Sekä mobiili- että työpöytäsovellukset

Niukasti ominaisuuksia ja asetuksia

Alhainen datakatto

TunnelBear on söpöstä ulkoasustaan huolimatta täysiverinen VPN, joka kuuluu nykyään tietoturvayhtiö McAfeelle. Palvelusta on saatavilla sekä ilmainen että maksullinen versio, eikä ilmaisversiota ole rajoitettu minkään muin kuin 500 Mt:n datakaton osalta.

Tuolla datamäärällä ei vielä striimata tai latailla torrentteja, mutta ilmaisversio soveltuu vähintäänkin maksullisen palvelun kokeilemiseen tai yksittäisten suojattujen toimenpiteiden suorittamiseen. TunnelBear tarjoaa luonnollisesti myös moni maksullisia vaihtoehtoja, joissa ei rajoiteta tiedonsiirron, palvelinsijaintien ja samanaikaisten yhteyksien määrää.

TunnelBear tarjoaa TechRadarin lukijoille 58 % alennuksen palvelun maksullisesta versiosta, joten se maksaa vain 4,99 $ kuukaudessa.

On myös kiinnostavaa huomata, että TunnelBear on panostanut viime aikoina yhä enemmän yksityisyyden suojaansa, joten se kerää nykyään entistä vähemmän dataa käyttäjistään. Esimerkiksi kirjautuessa täytyy käyttää enää pelkkää etunimeä, eikä palvelu myöskään seuraa, kuinka monta kertaa kukin käyttäjä on yhdistänyt VPN:ään.

Voit ladata TunnelBearin ilmaiseksi tästä

ProtonVPN tarjoaa kattavan palveluvalikoiman ja rajoittamattoman datankäytön. (Image credit: ProtonVPN)

Ilmainen VPN rajoittamattomalla datalla

Tuetut alustat: Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Palvelinsijaintien lukumäärä: 3 | Datakatto: Rajaton | 24/7 live chat -tuki: Ei

Ei kuukausittaista datakattoa

Hyvä yksityisyyden suoja

Heittelevät nopeudet

Rajallinen tuki

ProtonVPN tarjoaa muiden palveluntarjoajien tavoin sekä ilmaisen että maksullisen VPN:n, mutta sillä on yksi valtava etu kilpailijoihin nähden. Ilmaisversion datankäyttöä ei ole nimittäin rajattu lainkaan, vaan voit siirtää ja ladata niin paljon tiedostoja kuin haluat. Se on niin harvinaista ilmaiselle VPN:lle, että jo pelkästään rajattomuus tekee ProtonVPN:stä kiinnostavan vaihtoehdon.

Ilmaisversiossa on silti luonnollisesti omat rajoitteensa, jotta käyttäjät haluaisivat vaihtaa maksulliseen palveluun. ProtonVPN Freen tapauksessa tämä näkyy siten, että käyttäjä voi yhdistää VPN:ään vain yhden laitteen kerrallaan, käyttää vain kolmea eri palvelinsijaintia ja ilmaiskäyttäjien nopeus on heikompi kuin maksullisilla asiakkailla.

ProtonVPN Freessä ei ole tarjolla P2P-tukea, mutta yksityisyyden suoja on sen sijaan kunnossa. Palvelu ei kerää käyttäjistään mitään lokitietoja, eikä kirjautumiseen tarvita mitään muuta kuin sähköpostiosoite. Sovelluksessa ei ole myöskään mainoksia.

Sovelluksista puheen ollen: ProtonVPN tarjoaa omat natiivisovellukset Windowsille, Macille, Linuxille, iOS:lle sekä Androidille. Sovellusten suorituskyky oli yleisesti ottaen melko vahva, mutta nopeudet laskivat ruuhkaisimpien aikojen kohdalla. Jos et kaipaa lukuisia eri palvelinsijainteja, etkä välitä satunnaisesta ruuhkautumisesta, ProtonVPN Free on yksi parhaista ilmaisvaihtoehdoista.

Voit ladata ProtonVPN Freen tästä

Windscribe tarjoaa reilusti dataa ja hyvän yksityisyyden suojan. (Image credit: Windscribe)

Kattavaa suojaa ja reippaasti dataa

Tuetut alustat: Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Palvelinsijaintien määrä: 10 | Datakatto: 10 Gt/kuukausi | 24/7 live chat -tuki: Ei

10 Gt:a dataa kuukaudessa

Hyvä yksityisyyden suoja

Vaihtelevat nopeudet

Windscribe on yksi tämän hetken parhaista ilmaisista VPN-palveluista reilun datakattonsa ja hyvän yksityisyyden suojansa ansiosta. Saat käyttöösi 10 Gt:a dataa kuukaudessa ja voit valita 10 eri palvelinsijainnin, kuten IsoBritannian, Hongkongin, Saksan, Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä. Palveluun kirjautuminen vaatii vain käyttäjänimen ja salasanan. Voit halutessasi antaa myös sähköpostiosoitteen, jotta pystyt palauttamaan salasanasi.

Palvelu ei tallenna lokitietoja, IP-aikaleimoja tai sivuhistoriaa. Windscribe seuraa käyttäjänimien tiedonsiirtomääriä, mutta nekin tiedot poistetaan kolme minuuttia session lopettamisen jälkeen.

Windscribessa on lisäksi sisäänrakennettu työkalu mainosten estämiseen sekä oma palomuuri.

Voit ladata Windscriben ilmaiseksi tästä

Turvallinen ja nopea, mutta voit unohtaa striimaamisen

Tuetut alustat: Windows, Mac, Android, iOS, Linux | Palvelinsijaintien määrä: 50+ | Datakatto: 2 Gt/kuukausi | 24/7 live chat -tuki: Ei

Hyvä suorituskyky

Vankka yksityisyyden suoja

Sovelluksissa voisi olla enemmän asetuksia

Datamäärä ei riitä striimaukseen

Speedify on nimensä mukaisesti yksi markkinoiden nopeimmista ilmaisista VPN-palvleuista. Palveluntarjoaja maksimoi nopeuden yhdistelemällä kaikkia saatavilla olevia verkkoyhteyksiä, kuten kotisi Wi-Fi-verkkoa ja puhelimesta jaettua mobiiliverkkoa. Toisaalta, vaikka käyttäisit vain yhtä internetyhteyttä, yhtiö kertoo turbo-ominaisuuden nopeuttavan tiedonsiirtoa.

Ilmainen tilaus takaa pääsyn kaikille samoille palvelimille kuin maksullisessakin vaihtoehdossa. Ainoa rajoitus on siis 2 Gt:n datakatto kuukaudessa. Se on vähemmän kuin monella muulla kilpailijalla, mutta riittää silti internetin selailuun ja sähköposteihin.

Palveluntarjoaja loistaa kuitenkin ennen kaikkea suorituskyvyllään, sillä testiemme perusteella erilaiset yhteyttä nopeuttavat tekniikat näyttivät toimivan myös käytännössä. Jos tarvitset kuitenkin VPN:ää myös striimaamiseen, suosittelemme tutustumaan johonkin toiseen listamme vaihtoehdoista.

Voit ladata Speedifyn ilmaiseksi tästä

Hideme ei hidasta yhteyksiäsi ja väittää olevansa "maailman nopein".

Vahva yksityisyyden suoja ja nopea yhteys

Tuetut alustat: Windows, Mac, Android, iOS | Palvelinsijaintien määrä: 5 | Datakatto: 10 Gt/kuukausi | 24/7 live chat -tuki: Kyllä

Hyvä yksityisyyden suoja

Ei mainoksia tai nopeusrajoituksia

Vain yksi laite kerrallaan

Hide.me tarjoaa sekä maksullisen että ilmaisen VPN-tilauksen. Jälkimmäisenä mainitussa on kuitenkin 2 Gt:n datakatto kuukaudessa, joten se ei riitä esimerkiksi striimaukseen. Yhteyden saa lisäksi muodostettua vain yhteen laitteeseen kerrallaan ja palvelinsijainteja on tarjolla ainoastaan 5 (maksullisessa yli 50).

Palveluntarjoajassa on kuitenkin myös paljon hyvää. Se ei esimerkiksi rajoita yhteysnopeuksia tai kerää mitään lokitietoja käyttäjistään. Et siis joudu pelätä, että tietojasi luovutettaisiin kolmansille osapuolille. Palvelussa ei ole myöskään ollenkaan mainoksia.

Tarjolla on omat natiivisovellukset niin Windowsille, Macille, Androidille kuin iOS:llekin, ja ympärivuorokautinen tekninen tuki on saatavilla myös ilmaiskäyttäjille. Hide:me on yleisesti ottaen kiinnostava vaihtoehto, jos etsit varmatoimista ja turvallista VPN:ää ja pystyt elämään datarajoituksen kanssa.

Lataa Hide.me ilmaiseksi tästä

Ota huomioon nämä 5 asiaa VPN:ää valitessa

Moni merkki viittaa siihen, että käyttäjien anonymiteetti verkossa on vaarassa niin yritysten kuin tiettyjen valtioidenkin toimesta. Käyttäjiä pyritään jäljittämään sivulta toiselle, tietoja myydään eteenpäin kolmansille osapuolille ja pääsy tietyille sivuille voidaan rajata maantieteellisesti.

Vaikka VPN:t eivät ole mikään 100-prosenttinen turvasatama verkon turvalliseen käyttämiseen, ne ovat hyödyllinen työkalu oman yksityisyyden turvaamiseen ja vapaampaan verkkoliikenteeseen.

Jos et siis vielä käytä kyseisiä palveluita, suosittelemme vähintään kokeilemaan sellaista ilmaiseksi. Erityisesti ilmaisten VPN-palveluiden kanssa on silti syytä olla tarkkana, sillä liikkeellä on myös lukuisia huijauksia, jotka voivat vaarantaa tietoturvasi.

Olemme testanneet kaikki listaamamme vaihtoehdot perusteellisesti, jotta voit varmasti luottamaan niihin. Jos kuitenkin pohdit jonkin muun VPN:n asentamista, mieti ensin näitä kysymyksiä.

1. Miten palvelu tienaa rahaa? Ilmaisia lounaita ei ole, vaan palveluntarjoajan täytyy kattaa suuret kulunsa ja tehdä vielä voittoa jollain keinolla. Kuluttajan kannalta turvallisimpia ovat palvelut, jotka käyttävät Dropboxin kaltaista liiketoimintamallia, jossa ilmaiskäyttäjiä houkuttelemaan maksullisiksi asiakkaiksi premium-ominaisuuksilla. Markkinoilla on kuitenkin myös palveluita, jotka jopa myyvät käyttäjien dataa kolmansille osapuolille ja vaarantavat näin koko yksityisyyden suojasi.

2. Kuinka VPN suojaa sinua? Suurin osa palveluista käyttää työpöytä- tai mobiilisovellusta, joka salaa datasi taustalla samalla, kun selaat verkossa. Se ratkaisee kuitenkin vain osan ongelmasta, sillä laitteesi voidaan jäljittää silti monien verkkosivuilta löytyvien evästeratkaisujen avulla. Windscriberin kaltaiset palvelut tarjoavat kokonaisvaltaisemman ratkaisun, joka estää myös mainokset ja evästeseurannan.

3. Mistä jäät paitsi valitsemalla ilmaisversion? Ilmaisversioista on karsittu väistämättä jotakin ominaisuuksia, mutta valinnat vaihtelevat palveluntarjoajien välillä. Osa rajoittaa datamäärää enemmän kuin toiset, toiset tarjoavat kattavamman palvelinvalikoiman ja jotkut jopa työkaluja mainosten estämiseen, P2P-tukeen ja palomuureihin. Yleensä rajaton datamäärä, maailmanlaajuiset palvelinsijainnit ja OpenVPN-asetukset löytyvät kuitenkin vasta maksullisista versioista.

4. Tallentaako VPN-palvelu jotain tietoja sinusta? Varmista, ettei VPN-palvelu kerää mitään tietoja verkkoliikenteestäsi. Tieto selviää yleensä palvelun käyttöehdoista, jotka tunnetaan myös lyhenteellä EULA (end user license agreement). Valitettavasti suurin osa palveluista tarjoaa tässä osiossa pitkiä lakitekstejä, jotka piilottavat monia oleellisia kysymyksiä. Pyri kuitenkin löytämään palvelu, joka poistaa kaikki tiedot jokaisen istunnon päättyessä.

5. Voinko hankkia VPN:n täysin anonyymisti? Jos haluat taata täyden anonymiteetin, voit valita palvelun, johon voi kirjautua ilman sähköpostiosoitetta ja joka hyväksyy maksun kryptovaluutassa.