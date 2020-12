Paras VPN Netflixille 2021

Useat palvelut ovat luopuneet Netflixin kiertämisestä, mikä on johtanut kuuluisiin proxy-virheisiin, jotka kehottavat poistamaan VPN:n käytöstä Netflixiä katsoessa. Kaikki yllä olevat viisi VPN-palvelua toimii kuitenkin Netflixin kanssa.

Yhteysnopeudet ovat tietenkin pääasia. Videoiden suoratoistaminen vaatii paljon kaistaa, joten palveluiden suorituskyky on elintärkeää varsinkin 4K-videoita katsoessa. Mitä useampi serveri on tarjolla, sitä todennäköisemmin jokin niistä tarjoaa vakaan ja nopean yhteyden. Suosittelemme myös ottamaan palvelun, jolla on hyvä tukipalvelu mahdollisia ongelmatilanteita varten.

Yksityisyys ja turvallisuus ovat niin ikään tärkeitä hyvää VPN:ää valittaessa. Suosittelemme ennen kaikkea tarkastamaan, että palvelussa on erinomainen suojaus sekä sääntö, jonka mukaan yhtiö ei kerää tietoja käyttäjien verkkoaktiivisuudesta. Myös tuki mobiililaitteille ja natiivisovellukset iOS/Android-laitteille ovat käteviä ominaisuuksia matkakäytössä.

Toinen hyvä lisä on palautuskäytäntö, jolloin palveluja voi testata ilman lopullista sitoutumista. Tämä on eritoten hyödyllinen palvelu silloin, kun tilattu VPN ei toimikaan niin kuin on luvattu. Osa maista, kuten Kiina, on estänyt Netflixin kokonaan, joten yllä olevien VPN-palveluiden avulla tämän voi kiertää täysin.