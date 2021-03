Arvostelussa Surfshark VPN

Surfshark on yksi markkinoiden kiinnostavimmista VPN-palveluista. Se tarjoaa runsaasti ominaisuuksia toimien silti lähes kaikilla mahdollisilla laitteilla. Lisäksi sen hinta on todella kilpailukykyinen.

Palvelu kattaa noin 1 700 palvelinta, jotka ovat sijoitettu 160 kaupunkiin 63 eri maassa.

Tarjolla on omat sovellukset Windowsille, Macille, iOS:lle, Androidille ja Linuxille, minkä lisäksi Chromelle ja Firefoxille on saatavissa erilliset laajennukset. Lisäksi sen Smart DNS -järjestelmä kiertää verkkosivurajoitukset pelikonsoleilla, televisioilla sekä muilla laitteilla.

Olipa käytössäsi miten monta laitetta tahansa, et joudu pähkäilemään ärsyttävien laiterajoitusten kanssa. Surfshark toimii samanaikaisesti rajattomalla määrällä laitteita.

Tekninen puoli on erinomaisella tasolla. Surfsharkin ominaisuuksiin lukeutuvat AES-256-GCM-suojaus, WireGuard, OpenVPN ja IKEv2-tuki. Lisäksi Shadowsocks avittaa kiertämään VPN-rajoitukset. Palveluntarjoaja lupaa no logs -käytännön, joten sovellus ei yksityisyydestään tarkkojen riemuksi taltioi tietoja käytöstä. Lisäksi mukana on kill switch -toiminto mahdollisten yhteyskatkojen varalle.

Voit tutustua Surfsharkiin tarkemmin VPN-palvelun kotisivuilta

Ominaisuudet eivät jää pintapuolisiksi. Android-sovelluksilla on ikävä taipumus saada selville sijainti VPN-palvelusta huolimatta, mutta Surfshark pistää tässä paremmaksi. Sen GPS Spoofing -ominaisuus antaa järjestelmälle ne koordinaatit, jotka näkyvät käytössä olevalla VPN-palvelimella.

Tarjolla on URL- ja mainosesto, P2P-tuki, VPN-ketjutus, sovelluskohtainen yhdistäminen (split tunneling) sekä 24/7-tuki sähköpostilla ja live chatissa.

Surfsharkin levyttömät palvelimet tarjoavat lisäyksityisyyttä ja turvaa, sillä kaikki tieto tuhotaan virran katketessa. (Image credit: Surfshark)

Kuten markkinajohtajat ExpressVPN ja NordVPN, myös Surfshark on siirtynyt kokonaan levyttömiin RAM-palvelimiin. Ratkaisun tarkoituksena on rajoittaa mahdollisten urkkijoiden ja kyberrikollisten ulottuvilla olevaa informaatiota.

Surfsharkin tumma tila miellyttää silmiä. (Image credit: Surfshark)

Sovellusten viimeaikaisiin parannuksiin lukeutuu mobiiliappiin tuotu WireGuard-protokolla, joka on kytkettävissä päälle manuaalisesti. Se tuo mukanaan pieniä mutta tervetulleita yhteyteen liittyviä niksejä, joiden avulla voi esimerkiksi asettaa manuaalisen iOS-yhteyden suoraan sovelluksesta.

Hinnoittelu

Kuten englanninkielinen Surfsharkin tarjousartikkelimme havaitsee, Surfshark tarjoaa kolme erilaista tilausvaihtoehtoa. Vaihtoehdoissa on kuukauden (10,70 € / kk), puolen vuoden (5,36 € / kk) sekä kahden vuoden tilaus (2,06 € / kk). Hintansa puolesta Surfshark onkin markkinoiden kärkivaihtoehtoja.

Jos olet valmis sitoutumaan palveluun pitkäksi aikaa, hinta on todella edullinen. Voit maksaa koko kaksivuotisen jakson kerralla 49,36 euron hintaan. Kun esimerkiksi NordVPN maksaa yhden vuoden perushintansa puolesta 114,72 euroa, ei palvelusta maksaminen liiaksi haittaa vähäiselläkään käytöllä.

Lisäksi sitoutuminen on varsin vaaratonta. Tarjolla on nimittäin kuukauden testijakso, jonka aikana saa rahansa täysimittaisena takaisin.

Surfshark tarjoaa myös runsaasti erilaisia maksuvaihtoehtoja. Mikäli ei halua käyttää pankkikorttia, vaihtoehtojen joukossa ovat PayPal, kryptovaluutat, Amazon Pay, Google Pay ja Ali Pay.

Surfshark ei kerää käyttäjätietoja, minkä lisäksi se turvaa yhteytesi AES 256 -suojauksella sekä kill switchillä. (Image credit: Surfshark)

Yksityisyys

Surfsharkin yksityisyyssuojan peruspilareina ovat tutut turvallisuusprotokollat (OpenVPN UDP ja TCP, WireGuard, IKEv2), AES-256-suojaus sekä verkkoliikenteen palvelinyhteyden katketessa pysäyttävä kill switch.

Tässä ei ole kuitenkaan vielä kaikki. Surfsharkilla on oma yksityinen DNS jokaisella palvelimella, jonka tehtävä on vähentää kaikenlaista seurantaa. Tämän lisäksi voit hyödyntää kahta eri palvelinta, jolloin voit yhdistää esimerkiksi Pariisiin samalla kun Surfshark-verkkoyhteytesi tulee New Yorkista. Tämän ansiosta seuraaminen on entistä vaikeampaa.

Surfsharkin tukikohta on ExpressVPN:n tavoin Brittiläiset Neitsytsaaret. Yhtiö korostaa jokaisessa käänteessä, ettei sen tämän vuoksi ole tarpeen kerätä minkäänlaisia käyttäjätietoja.

Yksityisyyden tietosivut täsmentävät lupausta. Sen perusteella Surfshark ei kerää tietoja "sisään- tai ulosmenevistä IP-osoitteista, verkkoselauksesta, latauksista, ostoshistorioista, käytetyistä VPN-palvelimista, kulutetusta kaistasta, sessiotietoista, yhteyksien aikaleimoista tai verkkoliikenteestä".

Palvelu siis tallentaa ainoastaan sähköpostiosoitteen sekä laskutustiedot. Tämän lisäksi arkistoon jää yleistä tietoa, kuten verkkojen nopeuksiin sekä mahdollisiin häiriöihin liittyviä mainintoja, joita ei kuitenkaan voi kohdistaa käyttäjään.

Haluaisimme tietää tarkemmin kerätyistä tiedosta. Miten tiedot kerätään ja mitä palveluntarjoaja voi oikeasti nähdä? Joka tapauksessa yksityisyyssuoja on hyvällä tasolla, minkä lisäksi esimerkiksi virheraporttien lähetyksen saa kytkettyä niin halutessaan kokonaan pois päältä.

Surfsharkin verkkosivut mainostavat yhtiön läpäisseen saksalaisen tietoturvayhtiö Cure53:n tietoturva-auditoinnin vuonna 2018. Väite pitää paikkansa, mutta se koskee ainoastaan VPN-palvelun selainlaajennuksia. Varsinaista VPN-palvelua ei siis ole tarkastettu, minkä lisäksi marraskuu 2018 alkaa olla melkoisen kaukana. Auditointi olisikin syytä suorittaa uudelleen ja entistä kattavampana.

Cure53 päätyi loppuraportissaan huomauttamaan vain kahdesta pienestä murheenkryynistä. Yhteenvedossa kiiteltiin miten hyvin Surfshark VPN -selainlaajennusten tietoturva oli hoidettu erityisesti huomioiden, että näiden kohdalla on monesti merkittäviä ongelmia.

Kokonaisuutensa Surfsharkin teot vastaavat puheita, mutta toivoisimme vielä hieman lisää. Kattavampi ja säännöllisempi tietoturva-auditointi olisi erinomainen paikka aloittaa.

Surfsharkin työpöytäsovellus näyttää hyvin perinteiseltä. (Image credit: Surfshark)

Windows-sovellus

Surfsharkin käyttöönotto on helppoa. Latasimme sovelluksen ja asensimme sen koneelle, minkä jälkeen voi valita tilauksen suoraan sovelluksesta. Mitään ylimääräisiä sovelluksia tai selaimia ei tarvita.

Windows-sovellus on monipuolisempi kuin monella kilpailijalla. Sen kokoa voi muuttaa halutusti, jolloin näkymä muuttuu tilaan sopivaksi. Pienimmillään ruudulla on käytännössä vain Connect-painike yhdistämiselle, yhteyden tila sekä valittu palvelinsijainti. Ruutua kasvattamalla aukeaa runsaasti lisää näkymiä, kenttiä ja vaihtoehtoja.

Yhdistäminen on yhtä lailla vaivatonta. VPN-yhteys käynnistyy nappia painamalla, minkä jälkeen sovellus kertoo yhteyden avautumisesta ja sulkeutumisesta. Lisäksi ruutu paljastaa IP-osoitteen sekä virtuaalisen sijainnin.

Sijaintivaihtoehdot eivät paljasta yhteyden latenssia, mutta onneksi ikonit erottelevat jyvät akanoista. Lisäksi suosikkeihin saa lisättyä hyväksi todetut palvelinsijainnit.

Staattisella IP:llä saa muodostettua yhteyden Saksaan, Japaniin, Singaporeen, Iso-Britanniaan sekä Yhdysvaltoihin. Tämän jälkeen Surfshark muokkaa IP:n sijaintitiedon maahan kuuluvaksi (fixed IP). Ominaisuus on erittäin näppärä mikäli joudut kirjautumaan esimerkiksi IP-rajoitettuun verkkoon VPN:n ylitse.

Surfsharkin klikkaaminen tehtävävalikosta avaa pienoisruudun, jonka avulla voi yhdistää nopeimpaan serveriin, valita jonkin viimeisimmistä sijainneista tai avata koko sovelluksen.

Surfshark tukee MultiHop-ominaisuutta, jonka avulla tietosi liikkuvat kahden VPN-palvelimen kautta lisäturvan takaamiseksi. (Image credit: Surfshark)

MultiHop-välilehdeltä avautuu mahdollisuus kierrättää liikenne kahden VPN-palvelimen kautta. Tämä lisää yksityisyyttä entisestään, sillä mikäli toinen serveri jostain syystä joutuisi hyökkäyksen kohteeksi, toinen palvelin pitää edelleen tietosi salassa. Tarjolla on 15 erilaista reittiä, joista ensimmäinen palvelin muodostaa varsinaisen yhteyden ja toinen muodostaa virtuaalisen sijaintitietosi.

Whitelist-kohta mahdollistaa erilaisten poikkeussääntöjen luomisen sovelluksille, verkkosivuille sekä IP-osoitteille. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun VPN-yhteys aiheuttaa syystä tai toisesta ongelmia sivun tai sovelluksen toimivuudessa.

Ominaisuutta voi käyttää myös toisinpäin. Mikäli haluat käyttää VPN-yhteyttä vain tiettyjen sovellusten kohdalla, voit halutessasi merkitä Whitelister sovellukselle vain käytetyt palvelut. Tämä on ajankohtaista esimerkiksi niille, jotka haluavat hyödyntää VPN-yhteyttään torrenttien lataamiseen.

Ominaisuus toimi testissämme juuri kuten mainoksissa annettiin ymmärtää. Sekä Whitelister- että MultiHop nostavat Surfsharkin monien kilpailijoiden yläpuolelle.

Surfsharkin CleanWeb-ominaisuus blokkaa mainokset, seurantasovellukset sekä haitalliset linkit. Tämän tehokkuus jätti kuitenkin spekuloitavaa, sillä esimerkiksi uBlock Origin havaitsi testin aikana enemmän estettäviä uhkakuvia.

NoBorders tarjoaa pääsyn verkkoon sellaisissa maissa, joissa VPN-palvelut ovat lähtökohtaisesti estetty. Surfshark ei kerro miten toiminto käytännössä toimii, mutta mitä ilmeisimmin se kierrättää liikenteen hämätäkseen rajoitusta.

Käytännöllisempiin ja perinteisimpiin ominaisuuksiin lukeutuvat mahdollisuus avata VPN Windowsin käynnistyksen yhteydessä. Lisäksi halutessaan on mahdollisuus vaihtaa protokollaa WireGuardin, OpenVPN UDP:n ja TCP:n, IKEv2:n tai Shadowsocksin välillä.

Surfsharkin Kill Switch on kytkettävissä päälle päävalikosta. (Image credit: Surfshark)

Kill switch -ominaisuus tarkkailee palvelinyhteyden tilaa. Se estää liikenteen kokonaan mahdollisen katkeamisen yhteydessä. Järjestelmä toimii Surfsharkissa, joskaan ei aivan niin hyvin kuin toivoimme.

Suurin murhe on sen äärimmäisyys, sillä kill switch estää kaiken nettiliikenteen jollei Surfshark-yhteys ole päällä. Pidämme ominaisuudesta enemmän silloin, kun se katkaisee kaiken liikenteen vain aktiivisen VPN-istunnon katketessa. Tällöinkin on hyvä saada mahdollisuus sulkea sovellus sekä käyttää perinteistä verkkoyhteyttä.

Toinen moite koskee ilmoituksia. Kill switch todella esti kaiken nettiliikenteen VPN:n pakotetun sammutuksen yhteydessä, mutta se ei antanut minkäänlaisia ilmoituksia asiasta. Mikäli palvelinyhteys siis kaatuu verkkoselauksen yhteydessä, näet verkon poistuneen käytöstä ilman tarkempia syitä. Tämä toki kestää vain muutaman sekunnin ajan, mutta asia on siitä huolimatta ärsyttävä.

Mikäli et pidä kill switchiä päällä, ongelma vain korostuu. Tällöin VPN-yhteyden katkeaminen ei katkaise palvelinyhteyttäsi, minkä lisäksi et saa asiasta ilmoitusta. Huomasimme uudelleenyhdistämisen epäonnistuvan muutaman otteeseen ilman varoituksia, joten tiedot saattoivat olla hetken aikaa vaarantuneena.

Surfsharkin Windows-sovellus vaatii siis vielä hiomista. Samalla sen helppokäyttöisyys sekä monipuolisuus ansaitsevat rutkasti kiitosta.

Android-sovelluksen perusnäkymä. (Image credit: Surfshark)

Mobiilisovellukset

VPN-palveluiden mobiilisovellukset ovat tyypillisesti selvästi työpöytäsovellusta yksinkertaisempia. Surfsharkin Android-applikaatio on kuitenkin iloinen poikkeus. Se tarjoaa pitkälti saman käyttöliittymän ja sijaintivalikoiman, minkä lisäksi MultiHop, CleanWeb sekä Whitelister ovat yhtä lailla mukana.

Tarjolla on niin ikään samat protokollavaihtoehdot WireGuard, OpenVPN/ IVEv2 ja Shadowsocks. Myös kill switch -ominaisuus on saatavissa puhelimeen VPN-palvelinyhteyden katkeamisen varalle.

Android-sovellus tarjoaa lisäksi muutamia lisäominaisuuksia. Mukana on mobiiliverkkojen rajoitukset huomioivat salausvaihtoehdot AES-256-GGM ja Chacha20Poly1305. Lisäksi VPN-yhteyden voi halutessaan kytkeä pakolliseksi tilanteissa, joissa puhelin on yhdistämässä suojattuun tai suojaamattomaan verkkoon.

Jos toimivuudessa on häikkää, voi ongelmista ilmoittaa suoraan sovelluksesta. Et siis joudu virhetilanteissa avaamaan erikseen selainta sekä tukisivustoa.

iOS-sovellus näyttää myös samalta. (Image credit: Surfshark)

Askelmerkit ovat kohdillaan myös iOS-sovelluksen kohdalla. Applikaatio näyttää samalta ja mukana on kill switch, protokollavalinta (OpenVPN, IKEv2, WireGuard) sekä muut vaihtoehdot. Kokonaisuus onkin vaikuttava, sillä Applen laitteilla on monesti jouduttu tyytymään selvästi rajatumpiin VPN-sovelluksiin.

Olipa kyseessä Android- tai iOS-laite, mobiilisovellus on luotu taiten ja sitä on yksinkertaista käyttää. Lisäksi sen hinta on huomattavasti edullisempi kuin mitä voisi olettaa.

Mittasimme Surfsharkin suorituskykyä Ooklan Speed Test -palvelulla. (Image credit: Ookla)

Suorituskyky

Surfsharkin OpenVPN-tuki mahdollistaa asetustiedostojen lataamisen jokaiselta palvelimelta. Tämä on hyvä asia erityisesti niille, jotka haluavat ottaa järjestelmänsä täysin manuaalisesti käyttöön. Sen avulla voi myös suorittaa sovelluksen suorituskykytestejä eri palvelinsijainneista.

Yhteyksien laatu teki vaikutuksen. Meillä ei testijakson aikana ollut yhteyskatkoksia, minkä lisäksi nopeudet olivat keskimääräistä nopeampia. Saimme myös palvelimilta takaisin luvattuun sijaintiin vieneet IP-osoitteet.

OpenVPN jätti jonkin verran toivomisenvaraa, sillä yhteys UK Data Centeriin tarjosi nopeudeksi vain 70-90 Mbps.

Kun vaihdoimme sijainniksi Yhdysvalloissa sijainneen palvelimen, sama testi tarjosi parempia tuloksia. Tällöin nopeus oli 100-105 Mbps, mikä jää kuitenkin silti noin puolet pienemmäksi kuin ExpressVPN:n edellinen mittaus.

Ei kuitenkaan kannata pelästyä, sillä OpenVPN-protokollan valinta perustui sen yleisyyteen. Surfshark tarjoaa sen rinnalle uuden WireGuardin, joka tekee tuloksiin merkittävän eron.

Uuden protokollan avulla Iso-Britannian palvelinten nopeus olikin jo 150 Mbps, kun taas Yhdysvalloista saimme ladattua jopa päälle 200 Mbps:n vauhdilla. Ennätyslukemiin tämä ei tosin riitä, sillä NordVPN:n uusi NordLynx-protokolla on mittauttanut jopa 300 Mbps:n lukemia. Joka tapauksessa Surfshark teki tällä osa-alueella kunnioitettavan suorituksen.

Tilanne ei ole toivoton edes huonoimmillaan. Valitsimme tarkoituksella kovimmalla käytöllä olleen palvelimen, jolloin vauhti pysyi edelleen 30-35 Mbps:n hujakoilla.

Kaikkinensa voikin sanoa, että Surfshark tarjoaa mainion suorituskyvyn lähes kaikissa tilanteissa. Nopeudet riippuvat tietysti omasta sijainnista sekä valitusta palvelimesta, joten käytön yhteydessä kannattaa tehdä omia testejä parhaan mahdollisen palvelimen löytämiseksi.

Surfshark onnistui kiertämään Netflixin maarajoitukset. (Image credit: Netflix)

Netflix ja muut suoratoistopalvelut

Monille VPN-sovellus on tarpeellinen Netflixin maakohtaisten rajoitusten kiertämiseen. Useat palvelut ovat rajoituksen kanssa vaikeuksissa, mutta Surfsharkin kohdalla tästä ei ole huolta. Palvelu mainostaa Netflix-kiertoaan paljastamalla ne 15 maata, joiden kohdalla VPN:stä on hyötyä.

Markkinointipuheissa on katetta. Testasimme arviotamme varten kiertää Yhdysvaltojen sekä viiden muun maan Netflix-geoblokin. Suoratoistopalvelu avautui kaikissa tapauksissa ongelmitta.

YouTuben maakohtaiset rajoitukset ovat verrattain hövelit, eikä Surfsharkilla ole ongelmia sen kiertämisessä. Esimerkiksi US YouTube -sisältö aukesi välittömästi.

BBC iPlayer on monille palveluille ongelma. Surfshark saa tästäkin puhtaat paperit, sillä palvelu avautui kaikista kolmesta testaamastamme Iso-Britannian palvelinsijainnista.

Hyvät uutiset eivät lopu tähän. Myös US Amazon Prime ja Disney+ avautuivat täydessä loistossaan.

Tuki tarjoaa oppaita myös Chromebookien käyttäjille. (Image credit: Surfshark)

Tuki

Jos Surfsharkin toimivuudessa on haasteita, palvelun tukisivusto opastaa käyttöönottoon, asennukseen, ongelmanselvitykseen sekä muihin keskeisiin osa-alueisiin.

Tarjolla on hyvin eritasoista tietoa, joista suurin osa keskittyy käyttöönottoon. Mukana on esimerkiksi oppaita VPN-palvelun aloittamiseen erilaisten reitittimien kanssa. Surfshark päivittää ohjeistuksiaan säännöllisesti, mutta monet tutoriaalit kaipaisivat vielä nykyistä kattavampia selostuksia.

Ohjeiden organisointi ja selaaminen tuottaa haasteita. Mikäli murheenkryyninä on iOS-sovellus, hakukenttään kirjoitettava "iOS" tuo esille vajaat kymmenen "How to use" -artikkelia. Valitettavasti ohjeet on hajautettu hyvin pieniin osa-alueisiin. Paketin kokoaminen ExpressVPN:n tavoin yhdeksi kaiken tietäväksi oppaaksi olisi suotavaa.

Mikäli valmiit neuvot eivät ratkaise ongelmaa, tarjolla on myös ympärivuorokautinen tukichat. Kokeilimme saada apua yhteysongelmaamme, ja saimme ystävällisen vastauksen alle minuutissa.

Surfsharkin tuki vaikutti kuitenkin olevan hivenen jäykkä ja oppikirjan mukaisesti etenevä. Osa kysymyksistä oli hyvin yksinkertaisia, kuten "onko muita VPN-sovelluksia asennettuna" tai "mikä virustorjuntasovellus on käytössä", kun kerroimme ongelman kohdistuvan yksittäiselle palvelimelle yhdistämiseen "host not resolved" -virheviestin vuoksi.

Tästä ei toki voi syyttää tukihenkilöä, sillä kyseinen ratkaisumalli varmasti auttaa lähes aina. Lisäksi agentti tuntui kuuntelevan meitä ja tarttuvan hanakasti ongelmaan kun kävi ilmi, ettei kyseessä ollutkaan aivan perusongelma. Kaikkinensa aputuokio kesti noin 30 minuuttia.

Yksittäisotannasta on tietysti vaikea vetää suuria johtopäätöksiä, mutta tuki teki meihin vaikutuksen. Auttanut agentti vaikutti seuraavan ohjeistettua asiakaspalvelumallia sen tehokkuuden takia, ei omien teknisten tietojen puutteen takia. Kun keskustelu lähti laukalle, saimme hyvää ja kattavaa tietoa myös monimutkaisemmista asioista. Tuki saa siis hyvät pisteet etenkin palvelun edullisuuden huomioiden.

Yhteenveto

Surfshark on tehokas ja edullinen VPN-palvelu, joka tarjoaa kattavat ominaisuudet. Mukana on pieniä ongelmia, mutta viimeisen vuoden aikana otetut edistysaskeleet näkyvät käyttökokemuksessa. Tämän vuoksi kokonaisuus nouseekin parhaiden VPN-palveluiden listalla erittäin hyville sijoituksille.