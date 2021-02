Paras näyttö työkäyttöön 2021: valitsimme kotitoimiston parhaat monitorit

Kun valtaosa suomalaisista on siirtynyt kotitoimistolle maailmalla vellovan pandemian vuoksi, on paluu toimistolle muuttunut useille myös epätodennäköiseksi. Alkuun vain hetkelliseltä tuntunut kotitoimisto onkin muuttunut varsinaiseksi työpisteeksi, mutta laitteisto ei välttämättä ole vielä sen vaatimalla tasolla.

Mitä suuremman osan päivästä käyttää tietokoneen äärellä, sitä kovemmille silmät joutuvat. Onneksi parhaat näytöt keventävät rasitusta selvästi. Sijoitus hyvään monitoriin näkyy omassa olossa nopeasti. Tämän vuoksi olemme koostaneet parhaiden näyttöjen ohelle myös erillisen listan, jossa puimme eri monitoreja työntekoa silmällä pitäen.

Nämä monitorit tarjoavat kirkkaan, selvän ja värikkään kuvan. Ne tekevät eron perusnäyttöön riippumatta siitä, teetkö tavallista toimistotyötä vai kenties kuvankäsittelyä tai videonmuokkausta.

Parhaiden työnäyttöjen kohdalla on muutamia tärkeitä ominaisuuksia. Ensinnäkin korkea resoluutio mahdollistaa enemmän ruututilaa, mikä puolestaan parantaa tuottavuutta. Työtehoa saa nostettua myös ultralaajalla 21:9-kuvasuhteella, joka niin ikään tuo enemmän työpöytätilaa.

Ja kun kotitoimistosta on kyse, myös ulkoasulla on väliä. Tämän vuoksi osa monitorimalleista on tehty hienovaraisen tyylikkäistä, minkä vuoksi ne eivät pomppaa kotiolossa väärällä tavalla silmille.

Pidemmittä puheitta on aika siirtyä parhaiden monitorien listalle.

Kotitoimiston kohdalla on syytä miettiä kaikki osa-alueet kerralla kuntoon, jotta et huomaa myöhemmin kärsiväsi huonoista laitteista tai epämukavista penkeistä. Olemme koonneet erillisen vinkkilistan, jonka avulla saat kotitoimistostasi kaiken irti.

Mikäli rentoudut pelien ääressä työpäivän päätteeksi, myös parhaat pelinäytöt tarjoavat hyviä vaihtoehtoja

Parhaat näytöt työntekoon

1. Dell UltraSharp UP3218K Kookas ja korkearesoluutioinen näyttö on työntekijän unelma Näyttö: 32 tuumaa | Kuvasuhde: 16:9 | Resoluutio: 7 680 x 4 320 | Kirkkaus: 400 cd/m² | Vasteaika: 6 ms | Katselukulma: 178/178 | Kontrasti: 1 300:1 | Värituki: 100% AdobeRGB, 100% sRGB, 100% Rec. 709, 98% DCI-P3 | Paino: 10,5 kg Prime 3 680,01 € Katso jälleenmyyjältä Amazon 8K-resoluutio Loistava kuvanlaatu Valtava koko Todella kallis 8K on monille turha

Vaikka Dell UltraSharp UP3218K on selvästi paras kokeilemamme näyttö työkäyttöön, sitä ei voi silti suositella kaikille. Valtava 32-tuumainen näyttö 8K-resoluutiolla sopii täydellisesti valokuvaajien ja videoeditoijien tarpeisiin, sillä tarkkuutta ja työtilaa on runsain mitoin. Samalla se on kalibroitu käyttövalmiiksi ostohetkestä lähtien. Mainitut huippuominaisuudet kuitenkin näkyvät hinnassa, joka karkottaa monet muiden mallien äärelle. Mikäli kaipaat näytöltäsi vain parasta, on Dell UltraSharp UP3218K on ykkösvalinta.

2. Asus Designo Curve MX38VC Uusi laaja maailma Näyttö: 37,5 tuumaa | Kuvasuhde: 21:9 | Resoluutio: 3 840 x 1 600 | Kirkkaus: 300 cd/m² | Vasteaika: 5 ms G2G | Katselukulma: 178/178 | Kontrasi: 1 000:1 | Värituki: 1,07 miljoonaa väriä | Paino: 9,9 kg Prime 1 047,47 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Runsaasti pikseleitä Langaton QI-lataus Ei HDR-tukea

Ultraleveät monitorit ovat nousseet syystäkin suosioon, sillä niiden laaja pinta-ala parantaa työtehoa kuin huomaamatta. Asus Designo Curve MX38VC johdattaa joukkoja viemällä kaiken entistä pidemmälle. Se tarjoaa huiman 3 840 x 1 600 -resoluution ohella USB-C-liitännän sekä sisäänrakennetun langattoman Qi-laturin. Kokonaisuus vie nopeasti mukanaan, eikä näytöstä voi kuvitellakaan luopuvansa tottumisen jälkeen. Miinuspuolella hinta sekä HDR:n puuttuminen nostattavat kulmakarvoja, mutta näyttö on näistä kauneusvirheistä huolimatta ylisanansa ansainnut.

3. BenQ PD3200U Kookas 4K-monitori Näyttö: 32 tuumaa | Kuvasuhde: 16:9 | Resoluutio: 3 840 x 2 160 | Kirkkaus: 350 cd/m² | Vasteaika: 4 ms | Katselukulma: 178/178 | Kontrasti: 1 000:1 | Värituki: 100% sRGB/Rec. 709 | Paino: 12,5 kg Prime 693,58 € Katso jälleenmyyjältä Amazon 4K-resoluutio Iso näyttö Vaatii paljon pöytätilaa

Jos etsit suunnittelutyöhön ammattitason näyttöä tarkalla väritoistolla, kattavilla ominaisuuksilla, laadukkaalla kalibroinnilla sekä sopusuhtaisella hinnalla, BenQ PD3200U nousee valokeilaan. Kookas 32-tuumainen näyttö tuo yksityiskohdat eloon 3 840 x 2 160 -UHD-resoluutiollaan. Mukana on erityisesti CAD-sovelluksia käyttävien mieliksi erillinen pimeä tila. Kun hintalappukin on kohdillaan, tuntuu kokonaisuus houkuttelevalta. Kannattaa kuitenkin varmistaa ennen ostopäätöstä, että pöydälläsi on riittävästi tilaa kookkaalle alustalle.

4. Philips Brilliance 499P9H Järkyttävän laaja näyttö nostaa työtehon toiseen potenssiin Näyttö: 49 tuumaa | Kuvasuhde: 32:9 | Resoluutio: 5 120 x 1 440 | Kirkkaus: 450 cd/m² | Vasteaika: 5 ms | Katselukulma: 178/178 | Kontrasti: 3 000:1 | Värituki: SRGB, NTSC, Adobe RGB | Paino: 15,3 kg Prime 1 227,79 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Mielenkiintoinen vaihtoehto kahdelle näytölle Kattavat ominaisuudet Todella iso Erittäin kallis

Jos koko on kaikki kaikessa etkä halua asetella useaa näyttöä pöydälle, Philips Brilliance 499P9H on ykkösvaihtoehto. Ultralaaja monitori yltää huikeaan 32:9-kuvasuhteeseen 49-tuumaisella näytöllään. Sen avulla ruudullesi mahtuu lähes rajattomasti ikkunoita kerrallaan. Mallin hinta sekä koko eivät ole kaikkien mieleen, mutta jos budjetti ei ole ongelma, on tässä yksiselitteinen ratkaisu tilaongelmaan.

5. Asus MB169B Plus Mukana kulkeva näyttö joustaviin tarpeisiin Näyttö: 15,6 tuumaa | Kuvasuhde: 16:9 | Resoluutio: 1 920 x 1 080 | Kirkkaus: 200 cd/m² | Vasteaika: n/a | Katselukulma: 160/160 | Kontrasti: 700:1 | Värituki: n/a | Paino: 0.95 kg Prime 199,99 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kevyt Kätevä suoja Vaatii USB 3.0 -liitännän Huono kirkkaus

Näytöstä tulee yleensä mieleen ruudun lisäksi myös alusta sekä piuhat. MB169B Plus on kuitenkin virkistävä poikkeus, sillä se on USB 3.0 -liitännällä yhdistettävä kannettava näyttö. Näyttöä suojeleva suoja toimii samalla aseteltavana alustana, jonka avulla saa ruudun sopivaan asentoon. 15,6-tuumainen Full HD -näyttö on näppärä vaihtoehto liikkeessä olevalle. Se tuskin syrjäyttää työpöydän äärellä perinteistä monitoria, mutta esimerkiksi kokoustilassa se on kuin kotonaan.

6. BenQ GW2270H Monipuolinen jokapaikanhöylä Näyttö: 21,5 tuumaa | Kuvasuhde: 16:9 | Resoluutio: 1 920 x 1 080 | Kirkkaus: 250 cd/m² | Vasteaika: 5 ms | Katselukulma: 178/178 | Kontrasti: 20mM:1 (DFC) | Värituki: SRGB 91% | Paino: 3,4 kg Prime 160 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Kaksi HDMI-väylää Edullinen Ei kaiuttimia Ei USB-väylää

BenQ tarjoaa edullinen Full HD -näytön HDMI-liitännällä. Kyseessä on käytännöllinen ja yksinkertainen ratkaisu niille, jotka eivät tarvitse kaikkea mahdollista. GW2270H todella tuntuukin elävän yhtiön "enemmän on vähemmän" -sloganin mukaisesti. Ainoat merkittävät erikoisuudet ovat värinää vähentävä PWM-teknologia sekä päänsäryn ja uniongelmien kaltaisilta aallonpituuksien haittavaikutuksilta suojeleva Low Blue Light -ominaisuus. Näyttöteline tuntuu tukevalta ja laadukkaalta, minkä lisäksi monitorissa on kolme liitäntäpaikkaa.

7. Acer V276HL Hinta ja laatu kohtaavat Näyttö: 27 tuumaa | Kuvasuhde: 6:9 | Resoluutio: 1 920 x 1 080 | Kirkkaus: 300 cd/m² | Vasteaika: 6 ms | Katselukulma: 178/178 | Kontrasti: 100M:1 (DFC) | Värituki: N/A | Paino: 5,9 kg Check Amazon Houkutteleva hinta Näytön koko Ei kaiuttimia Muotoilussa kauneusvirheitä

Acerin malli tarjoaa runsaasti tilaa huokeaan hintaan. Sen matala vasteaika, VESA-sertifioitu alusta, kolme liitäntäporttia sekä kolmen vuoden takuu tekevät V276HL-näytöstä kiinnostavan vaihtoehdon. Mukana on valmistajan omia erikoisuuksia, kuten heijastusta kitkevä ComfyView sekä kontrastia tilanteen mukaan hillitsevä Adaptive Contrast Management. Jalusta sekä reunukset kaipaisivat pientä ulkoista ehostusta, mutta kokonaisuutena malli tarjoaa mukavasti ruututilaa ilman valtavaa kokoa.

8. LG 25UM58-P Runsaasti pikseleitä edulliseen hintaan Näyttö: 25 tuumaa | Kuvasuhde: 21:9 | Resoluutio: 2 560 x 1 080 | Kirkkaus: 300 cd/m² | Vasteaika: 5 ms | Katselukulma: 178/178 | Kontrasti: 1M:1 (DFC) | Värituki: SRGB 99% | Paino: 5,4 kg 181,97 € Katso jälleenmyyjältä Proshop.fi Väritarkkuus Kuva-kuvassa-ominaisuus Ei kaiuttimia Vain HDMI 2.0 -väylät

Leveät näytöt ovat nousseet suosioon hintojen pudotessa, minkä lisäksi työnäytöissä arvostetaan nykyään enemmän leveyttä kuin korkeutta. Jos kookasta ruutua pidettiin aiemmin pelaajien hömpötyksenä, nykyisin muutkin kuin taulukko-ohjelmia sekä suunnittelutyötä tekevät ovat oppineet arvostamaan lisätilaa. LG:n edullinen malli tarjoaa 2 560 x 1 080 -resoluution, 21:9-kuvasuhteen sekä 25-tuumaisen ruudun edulliseen hintaan. Väritoisto on AH-IPS-näyttöteknologian ansiosta upea. Hinta vaatii joitakin kompromisseja, joista näkyvin koskee liitäntöjä. Tarjolla on vain kaksi HDMI 2.0 -paikkaa.

9. AOC U2879VF 4K etunenässä Näyttö: 27 tuumaa | Kuvasuhde: 16:9 | Resoluutio: 3 860 x 2 160 | Kirkkaus: 300 cd/m² | Vasteaika: 1 ms | Katselukulma: 178/178 | Kontrasti: 80M:1 (DFC) | Värituki: SRGB 99% | Paino: 6,0 kg 296,61 € Katso jälleenmyyjältä CDON Neljä liitäntää Kuva-kuvassa Ei VESA-standardia alustalle Ei korkeussäätöä

4K-näyttö yli kahdeksalla miljoonalla pikselillä, yhden millisekunnin vasteajalla sekä 60 Hz:n virkistystaajuudella kuulostaa vaihtoehdolta, jonka hintalappu hirvittää. Näin ei kuitenkaan ole, sillä AOC:n malli on saatavissa ominaisuuksiin nähden varsin huokeaan hintaan. Ominaisuudet ovat silti kohdillaan, sillä mukana on muun muassa AMD:n Freesync-teknologia, joka vähentää kuvan repeilyä. Malli tarjoaa myös neljän liitäntäväylänsä ansiosta kuva-kuvassa-tuen. Valitettavasti se ei ole ansainnut VESA-sertifioitua jalustaa, mutta onneksi muotoilu itsessään on mallikasta.

MSI Prestige PS341WU ylittää 4K-resoluution. (Image credit: MSI)

10. MSI Prestige PS341WU Kun 4K ei riitä USB-C: Kyllä | Näyttö: 34 tuumaa | Resoluutio: 5 120 x 2 160 | Kuvasuhde: 21:9 | HDMI-sisääntulo: HDMI 2.0 x 2 | Näyttöportit: DisplayPort v1.4 x 1 1 196,25 € Katso jälleenmyyjältä Amazon Upea 5K2K-resoluutio Mainio Nano IPS -näyttöteknologia Kattavat ominaisuudet Telineen kesto ei vakuuta Keskivertoa oleva HDR

Jos perinteinen 4K ei tunnu riittävältä, MSI Prestige PS341WU saattaa hyvinkin olla sopivin vaihtoehto. Sen 32-tuumaisen IPS-näytön natiivi 5K2K-resoluutio ja 21:9-kuvasuhde eivät jää huomaamatta. Tuettuna ovat DCI-P3-väriskaala ja HDR. Kun muotoilukin viehättää, on se yksi parhaiten työkäyttöön soveltuvista monitoreista.

Lue englanninkielinen arvostelu: MSI Prestige PS341WU

Mitä eroa on TN-, VA- ja IPS-näyttöpaneeleilla? Kysyimme asiaa näyttöjä jälleenmyyvän Viotekin varatoimitusjohtaja Brett Barbourilta. Nykyiset LCD-näytöt perustuvat erilaisiin näyttöpaneeleihin. Tarjolla on IPS, TN ja VA. Sopivin valinta riippuu käyttötarpeesta, sillä näistä jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Internet on pullollaan erilaisia syynääviä artikkeleita, joissa puidaan yksityiskohtaisesti jokaisen vaihtoehdon plussat ja miinukset. Emme mene näin tarkkaan vertailuun, vaan koostimme tärkeimmät tiedot alla olevaan taulukkoon. Voiko valinnassa mennä pieleen? Ei oikeastaan. Jollet ole e-sports-ammattilainen, VA-paneeli riittää käyttöösi vallan mainiosti. Sen kirkkaat värit sekä nopeus nousevat tavallisessa työkäytössä arvoon arvaamattomaan. Jos työskentelet esimerkiksi graafisena suunnittelijana tai valokuvaat ammatiksesi, saatat arvostaa IPS-paneelin väritarkkuutta. Kaarevien näyttöjen kohdalla VA-paneeli on kuitenkin ainoa todellinen vaihtoehto.

TN-, VA- ja IPS-paneelit vertailussa Paneeli Vahvuudet Heikkoudet TN (Twisted Nematic) Nopea vasteaika Kuvanlaatu ja katselukulmat VA (Vertical Alignment) Kuvan- ja värinlaatu myös korkealla kontrastilla Aavistuksen hitaampi vasteaika IPS (In-Plane Switching) Väritarkkuus ja katselukulmat Kontrasti ei yllä VA-paneelin tasolle