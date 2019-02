Paras Android-puhelin 2019: Valitsimme tasokkaimmat Android-laitteet

Android-puhelimissa on yksi keskeinen ero verrattuna Applen laitteisiin; erilaisten mallien ja valmistajien määrä on moninkertainen, joten valinnanvaraa on paljon. Monet eri vaihtoehdot näytön koon, prosessorin tehon, ohjelmiston ominaisuuksien ja muotoilun osalta tekevätkin parhaan Android-puhelimen valinnasta haastavaa.

Niinpä olemmekin nyt listanneet mielestämme tämän hetken parhaat hitit. Kaikki "Big Fiven" jäsenet ovat mukana: Samsung, LG, Huawei, OnePlus ja Google.

Tässä ne siis ovat – markkinoiden parhaat Android-puhelimet juuri nyt.

1. Samsung Galaxy S9 Plus

Android-puhelin numero yksi

Julkaisu: Maaliskuu 2018 | Paino: 189 g | Mitat: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 6,2 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 64 Gt/128 Gt | Akku: 3 500 mAh | Kamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 8 MP

Erittäin laadukas rakenne

Kamera on erittäin hyvä heikossa valaistuksessa

Akunkesto ei ole yhtä hyvä kuin joillakin listamme puhelimilla

Samsung on taas kerran napannut parhaan Android -puhelimen paikan.

Samsungin viimeisin Galaxy S9 Plus on listamme ensimmäisenä sen uskomattoman hienon muotoilun, upean näytön sekä puhelimen tehokkuuden vuoksi.

Kaikki se, mikä on tehnyt Samsungin puhelimista mahtavia viimeisten muutaman vuoden aikana, on mahdutettu tähän 6,2-tuumaiseen puhelimeen. Näytön ympäriltä on poistettu reunukset lähes kokonaan, ja puhelimen ohjelmisto on kehitetty viimeisen päälle.

Samsung on lisännyt puhelimeen kaksoiskameran parantaakseen kuvausominaisuuksia heikossa valaistuksessa, minkä lisäksi puhelimesta löytyy paremmin sijoitettu sormenjälkitunnistin sekä 960 fps -hidastustoiminto kuvaamista varten.

Lue perusteellinen arvostelumme: Samsung Galaxy S9 Plus

2. Samsung Galaxy Note 9

Paras suurikokoinen Android-puhelin

Paino: 205 g | Mitat: 162 x 76,4 x 9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näytön koko: 6,4 tuumaa | Resoluutio: 2 960 x 1 440 | Suoritin: Exynos 9810 | RAM: 6 tai 8 Gt | Tallennustila: 128 tai 512 Gt (laajennettavissa jopa 1 teraan microSD-kortilla) | Akku: 4 000mAh | Takakamera: 12 MP + 12 MP | Etukamera: 8 MP

Erinomainen S Pen -kosketuskynä

Viimeinkin hyvä akunkesto

Ei kovin merkittäviä parannuksia

Tuntuu suurelta kädessä

Eturivin paikoille eli listakakkoseksikin nousee Samsung, nimittäin Galaxy Note 9. Mallissa on valtava näyttö ja erittäin tuhdisti tehoja sen alla. Lisäksi mukana on jo ikoniseksi muodostumaan ehtinyt S Pen -kosketuskynä, jonka saa kulkemaan mukana puhelimen rungossa.

Se merkitsee, että Note 9:ssä on tuottavuutta lisääviä toimintoja siinä määrin, että vain harva malli pystyy siinä tosissaan kilpailemaan. Kokonaisuus ei kuitenkaan ole hienostuneisuudessaan aivan Galaxy S9 Plussan tasolla, ja hintaakin on riittämiin.

Hevijuusereille eli todellisille aktiivikäyttäjille, jotka haluavat puhelimensa kykenevän lähes mihin tahansa, on Galaxy Note 9 loistovalinta.

Lue perusteellinen arvostelumme: Samsung Galaxy Note 9

3. Huawei Mate 20 Pro

Tämän hetken paras Huawei

Julkaisu: Marraskuu 2018 | Paino: 189 g | Mitat: 157.8 x 72,3 x 8.6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näytön koko: 6,39 tuumaa | Resoluutio: 3210 x 1 440 | Suoritin: Kirin 980 | RAM: 8 Gt | Tallennustila: 256 Gt | Akku: 4 200 mAh | Takakamera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Etukamera: 24 MP

Sormenjälkitunnistin näytön sisällä

Mahtava triplakamera

Kallis

Käyttöliittymä kaipaa kohennusta

Huawei Mate 20 Pro on kiinalaisfirman toistaiseksi paras tuote. Siinä on huumaavan upea design, tehoja ja suorituskykyä kuin pienessä kylässä sekä pieni luksusominaisuus eli näytönsisäinen sormenjälkitunnistin.

Näytössä on kokoa peräti 6.39 tuumaa, joten pinta-alaa piisaa pelaamiseen ja leffojen katseluun. Näytön resoluutio on QHD-tasoa, ja HDR10 varmistaa, että kaikki näyttää mallikkaalta.

Takakameroita on kolme, mukana P20 Prosta tutut 40-megainen laajakulma sekä 8-megainen telefoto sekä uusi kolmas sensori: 16-megainen ultralaajakulma, jolla kuvaan saa ahdettua yhä enemmän sisältöä.

Kaikkinensa Mate 20 Pro on ominaisuuksiltaan – ja hinnaltaan täysiverinen tuote: Hintalappu Suomessa on marraskuussa halvimmillaan hieman alle tuhannen euron luokkaa.

Lue täältä koko arvostelumme: Huawei Mate 20 Pro (englanniksi)

4. Huawei P20 Pro

Toinen erinomainen Huawei

Julkaisu: Huhtikuu 2018 | Paino: 180 g | Mitat: 155 x 73,9 x 7,8 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 1 080 x 2 240 | Suoritin: Kirin 970 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 128 Gt | Akku: 4 000 mAh | Kamera: 40 MP + 20 MP + 8 MP | Etukamera: 24 MP

Uskomaton kamera

Huikea akunkesto

Käyttöliittymä ei markkinoiden paras

Vain Full HD -näyttö

Mitäs tämä on? Jo toinen Huawei TOP5:ssä? Voit uskoa silmiäsi, sillä totta se on.

Huawei oli vuosia Android-markkinoilla sympaattinen haastaja, josta ei kuitenkaan ollut todellista uhkaa suurimmille nimille. Vuosi 2018 toi kuitenkin kiinalaisfirman mukaan tasapäiseen taisteluun kauniin P20 Pronsa ansiosta.

Takana oleva kolmoiskamera antaa kuvaamiseen loistavaa joustavuutta ja erinomaisen hämäräkuvaustoiminnon. Puhelimen akunkesto on luokkansa parhaimmistoa. Lisäksi takakannen kiinnostava väritys erottaa P20 Pron kiinalaisten Android-puhelinten harmaasta massasta.

Lue perusteellinen arvostelumme: Huawei P20 Pro

5. Samsung Galaxy S9

Erittäin hyvä puhelin pienempikätisille

Julkaisu: Maaliskuu 2018 | Paino: 163 g | Mitat: 147,7 x 68,7 x 8,5 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8 | Näyttö: 5,8 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 2 960 | Suoritin: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 64 Gt/128 Gt | Akku: 3 000 mAh | Kamera: 12 MP | Etukamera: 8 MP

Laadukas rakenne

Erittäin hyvä näyttö

Akunkesto voisi olla parempi

Ei kaksoiskameraa

Samsung Galaxy S9 on toiseksi paras Android-puhelin, sillä laitteesta uupuu Plus-mallin kaksoiskamera sekä näyttötilaa.

S9 tarjoaa kuitenkin paljon huikeita ominaisuuksia, kuten upean 5,8-tuumaisen Infinity Display -näytön, tehokkaan suorittimen, 4 gigan RAM-muistin sekä uskomattoman hyvän 12 MP:n kameran.

Akunkesto ei ole aivan yhtä vahva kuin S8:ssa, jonka S9 korvasi. Muotoilultaan S9 on hyvin samanlainen kuin edeltäjänsäkin. Pienet puhelimessa ilmenevät erot ovat kuitenkin tervetulleita ja kokonaisuutena laite on todella hyvä.

Lue perusteellinen arvostelumme: Samsung Galaxy S9

6. Google Pixel 3 XL

Paras testaamamme kamerapuhelin

Julkaisu: Marraskuu 2018 | Paino: 184 g | Mitat: 158 x 76,7 x 7.9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näytön koko: 6,3 tuumaa | Resoluutio: 2960 x 1 440 | Suoritin: Snapdragon 845 | RAM: 4 Gt | Tallennustila: 64/128 Gt | Akku: 3430 mAh | Takakamera: 12.2 MP | Etukamera: 8 MP +8 MP

Loistelias kamerapuhelin

Vankka akunkesto

Näyttölovi on aikamoisen iso

Ei kuulokeliitäntää

Jos etsit markkinoiden parasta kamerapuhelinta, voit lopettaa etsinnät. Yksilinssinen kamera Google Pixel 3 XL:ssä (sekä pienemmässä Pixel Kolmosessa) on parasta mitä olemme nähneet.

XL:ssä saat myös ison näytön, kelpo akunkeston sekä melkoisesti ruutia käyttöjärjestelmässä. Siten se on kaikkinensa oikein hyvä lippulaivamalli.

Kaiken hyvän lisäksi Pixel 3 XL parittaa parhaan kameran mukavankokoisen OLED-näytön kanssa. Kunhan olet tottunut pitelemään isokokoista puhelinta etkä niin välitä isohkosta näyttölovesta – tässä on erinomainen valinta.

Lue tästä koko arvostelumme: Google Pixel 3 XL (englanniksi)

7. OnePlus 6T

Todellinen lippulaivamalli inhimilliseen hintaan

Julkaisu: Marraskuu 2018 | Paino: 185 g | Mitat: 157.5 x 74,8 x 8.2 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näytön koko: 6,41 tuumaa | Resoluutio: 1080 x 2340 | Suoritin: Snapdragon 845 | RAM: 6/8 Gt | Tallennustila: 128/256 Gt | Akku: 3700 mAh | Takakamera: 20MP + 16MP | Etukamera: 16 MP

Näytönsisäinen sormenjälkitunnistin

Koko päivän kestävä akku

Ei kuulokeliitäntää

"Vain" Full HD -näyttö

Lippulaivapuhelimien hinnat nousevat vuosi vuodelta, mutta onneksi piristäviäkin poikkeuksia tässä asiassa löytyy: OnePlus 6T:n 128 gigan malli maksaa Suomessa marraskuussa "vain" 549 euroa.

OnePlussan muutamat aiemmat mallit eivät vielä muodostaneet laatunsa puolesta todellista uhkaa Samsungille, Applelle ja kumppaneille, mutta tuoreimmat tekeleet sen jo tekevät. 6T:n suorituskyky on hyvä, siinä on valtava näyttö, takana tuplakamera ja edessä näytönsisäinen sormenjälkitunnistin.

Ja se vieläpä näyttää hyvältä.

Lue tästä koko arvostelumme: OnePlus 6T

8. Honor View 20

Paras Honor Android tähän mennessä

Julkaistu: Tammikuu 2019 | Paino: 180g | Mitat: 156.9 x 75.4 x 8.1 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 9 | Näytön koko: 6.4 tuumaa | Resoluutio: 1080 x 2310 | RAM: 6Gt /8Gt | Tallennustila: 128Gt / 256Gt | Akku: 4,000mAh | Kamera: 48MP + 3D cam | Etukamera: 25MP

Loistava akunkesto

Kiehtova, älykäs kamera

Ei virallista vedenkestävyysluokitusta

Räväkkä ulkonäkö jakaa mielipiteitä

Honor View 20 on kiinalaisbrändin toistaiseksi paras puhelin. Takakannen muotoilu on räväkkä – ja mahdollisesti mielipiteitä jakava. Koneistossa on rutkasti voimaa, vakuuttava 48 megapikselin kamera sekä kiinnostava Punch hole -näytön hyödyntäminen.

View 20:ssa on valtava 4.6 tuuman näyttö, joten pelaaminen sujuu mukavasti. Varsinainen puheenaihe on kuitenkin 25 megapikselin etukamera. Se näyttää varsin tavanomaiselta – paitsi että se on markkinoiden ensimmäinen pistemäinen etukamera.

Akussa riittää tehoja yhdellä latauksella mukavasti koko päiväksi ja jopa seuraavan päivän puolelle. Maailman ensimmäiseen 48 megapikselin älypuhelinkameraan on pakattu Sonyn uusi sensori.

Ultrakorkean resoluution kamera ja punch hole -näyttö asettavat lähtötasostandardit vuoden 2019 hinnakkaammille malleille.

Lue tästä koko arvostelumme: Honor View 20

9. LG G7 ThinQ

LG:n uutuus on vaikuttava tekele

Julkaisu: Toukokuu 2018 | Paino: 167 g | Mitat: 153,2 x 71,9 x 7,9 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 8.1 | Näyttö: 6,1 tuumaa | Resoluutio: 1 440 x 3 120 | Suoritin: Snapdragon 845 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 64 / 128 Gt | Akku: 3 000 mAh | Kamera: 2 x 16 MP | Etukamera: 8 MP

Mielenkiintoinen Boombox-kaiutin

Houkutteleva design

Pienehkö akku

Suorituskyky ei aivan yhtä hyvä kuin muilla lippulaivamalleilla

LG G7 ThinQ on kelpo askel eteenpäin edeltäjästään LG G6:sta. Lippulaivauutuuden muotoilu ja ominaisuudet ovat hivenen rohkeampia kuin aikaisemmin.

Näytössä on ultrakirkas-toiminto, jonka 1 000 nitin kirkkaus on sisätiloissa lähes sokaiseva, mutta rannalla kirkkaassa auringossa snappaillessa tästä on hyötyä. Kameran tekoäly puolestaan tunnistaa kuvauskohteen ja säätää asetukset sen mukaisesti parhaan mahdollisen otoksen aikaansaamiseksi.

Takana on kaksoiskamera, joista toisessa superlaajakuvalinssi erilaisen perspektiivin saamiseen.

Parannustoiveemme kuitenkin on, että LG pudottaisi mallin nimestä sanan "ThinQ"...

Lue perusteellinen arvostelumme: LG G7 ThinQ

10. Samsung Galaxy Note 8

Paino: 195 g | Mitat: 162.5 x 74,8 x 8.6 mm | Käyttöjärjestelmä: Android 7.1 | Näytön koko: 6.3 tuumaa | Resoluutio: 1440 x 2960 | Suoritin: Exynos 8895 | RAM: 6 Gt | Tallennustila: 64/128/256 Gt | Akku: 3300 mAh | Takakamera: 12MP | Etukamera: 8 MP

Samsungin älypuhelimien paras kamera

Inifinity-näyttö on erinomainen

Erittäin kallis

Kaiuttimet hieman heikot

Galaxy Note 8 ei ole aivan S9-sisarustensa veroinen, mutta se on silti huikea paluu parrasvaloihin farssimaisiin palo-ongelmiin ajautuneen Note 7:n jälkeen.

Tämänkokoista mallia tavataan kutsua englanniksi puhelimen (phone) ja tabletin yhdistelmäksi eli phabletiksi. Sen S Pen -kosketuskynä on tarkkuudeltaan ja monipuolisuudeltaan yhä parempi – kaikkinensa erinomainen luonnosteluun ja piirtämiseen.

Valtava 6.3 tuuman QHD Infinity -näyttö on loistelias pelaamiseen ja elokuvien katseluun, ja useampien sovellusten käyttäminen yhtä aikaa ei ole näin isolla ruudulla pelkästään mahdollista vaan jopa järkevää!

Lue täältä koko arvostelumme: Samsung Galaxy Note 8