Nvidia RTX 5060 Ti ilmestyy tänään

Nvidia esitteli näytönohjainvalikoimansa budjettiosastoa vahvistavan RTX 5060 Ti -mallin. Julkistus tapahtui viimeisellä mahdollisella hetkellä, sillä näytönohjain ilmestyy myyntiin huhtikuun 16. päivä – eli tänään.

Malliston hinnoittelu lähtee Suomessa liikkeelle 419 eurosta, joskin tällöin kyseessä on 8 Gt muistilla varustettu versio. Jos RTX 5060 Ti -näyttiksen kaveriksi haluaa 16 Gt muistia, nousee hinta 474 euroon.

Hintalappu on yllättävä, sillä malli on julkaisussaan edullisempi kuin edeltävä RTX 4060 Ti. Lisäksi Nvidia valmistautuu jo täyttä häkää RTX 5060 -perusmallin julkaisuun, jonka on määrä tapahtua toukokuussa. Sen hintalappu vahvistetaan myöhemmin, mutta pyynnin oletetaan asettuvan noin 330 euron tuntumaan.

Uuden RTX 5060 Ti -näytönohjaimen maailmanlaajuinen saatavuus herättää kuitenkin huolta. Paitsi että komponenttien yleinen saatavuus on edelleen vaihtelevaa, maailmanlaajuinen inflaatio, rajoitetut saapumiserät sekä Yhdysvalloissa asetetut tariffit näkynevät kaikkialla. Edeltävä RTX 5000 -sarjan julkaisu meni monilta osin penkin alle, eivätkä ennusmerkit ole kovinkaan paljon paremmat.

Grafiikka-asetukset kunniaan

Myöhäinen julkistus herättää epäilyjä. Kun mallin paljastanut blogiviesti julkaistiin vain 24 tuntia ennen julkaisupäivää, näyttää se pyrkimykseltä tuoda malli myyntiin kaikessa hiljaisuudessa. Ero RTX 5090 -mallin saamaan julkaisuspektaakkeliin on valtaisa.

Luotto Nvidian julkaisun onnistumiseen on monissa paikoissa kyseenalaistettu. Esimerkiksi Moore's Law Is Dead (MLID) kertoi YouTube-kanavallaan lähteidensä kertoneen, että RTX 5060 Ti -näytönohjaimen julkaisu hakee vaikeuksissaan vertaistaan. Saatavuus lienee siis ennusmerkkien valossa todella heikkoa.

Kunhan malli ennemmin tai myöhemmin saapuu Suomessakin kauppojen hyllyille, on se kaikesta huolimatta tervetullut lisä erityisesti budjettinäyttistä etsiville pelaajille. Nvidian Blackwell-arkkitehtuuri sekä DLSS 4 -tuki tarjoavat entistä paremman pelikokemuksen uusiempienkin pelien kohdalla.