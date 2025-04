¡La espera está a punto de terminar! La esperada línea de GPU RTX 5000 de NVIDIA finalmente se completará con la llegada de la RTX 5060 Ti el próximo 16 de abril, sí, mañana.

El precio es, naturalmente, lo que la mayoría de la gente ha estado esperando ver, y puedo confirmar que la RTX 5060 Ti se iniciará en un muy razonable $ 379 / £ 349 (alrededor de AU $ 595) - aunque eso es para el modelo de 8 GB, con el modelo de 16 GB que cuesta $ 429 / £ 329 (alrededor de AU $ 675) en MSRP.

La buena noticia es que se trata de una rebaja generacional con respecto a la RTX 4060 Ti en ambos modelos. Y lo que es aún mejor, la RTX 5060 (no Ti) llegará en mayo, con un precio de 299 dólares (otros precios regionales por confirmar), y los portátiles de la serie RTX 5060 también empezarán a rebajarse en mayo.

