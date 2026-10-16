YouTube Music añade etiquetas de IA para advertirte sobre contenido de baja calidad, mientras Deezer va más allá con un nuevo interruptor para millones de canciones generadas con IA

YouTube Music anuncia que comenzará a etiquetar las canciones generadas por IA

En Deezer, podrás excluir por completo la música generada por IA de tu feed

Ambas plataformas afirman que existe una clara demanda de transparencia por parte de los usuarios

La música generada por IA es un tema polémico en el mundo de las plataformas de streaming, y servicios como Apple Music afirman que más de un tercio de sus subidas son «100 % IA». Ahora, tanto YouTube Music como Deezer están tomando medidas para facilitar la identificación de las canciones creadas artificialmente —y eliminarlas por completo de tus listas de reproducción—.

YouTube Music, propiedad de Google, acaba de anunciar que tanto la aplicación de YouTube Music como la de YouTube marcarán activamente las canciones que hayan sido «creadas principalmente mediante IA generativa», según indicó la empresa en un comunicado de prensa. Estas etiquetas aparecerán en la página del reproductor de la aplicación e incluirán una ventana emergente con más información sobre cómo se pudo haber utilizado la IA.

El servicio de streaming musical Deezer ha ido un paso más allá y ha informado a los usuarios que introducirá una nueva opción antes de finales de 2026 que les permitirá «evitar por completo la música generada por IA». Deezer afirma que esto «mejorará la experiencia del usuario» y permitirá «centrarse por completo en descubrir a los creadores humanos».

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Google afirma que las canciones de YouTube Music en las que la IA desempeñó un «papel significativo» llevarán esta etiqueta en la página del reproductor; al tocarla, se abrirá un menú con más información sobre su origen. (Image credit: YouTube)

Al referirse a esta medida, el director ejecutivo de Deezer, Alexis Lanternier, señaló que "la explosión del contenido generado por IA sigue afectando a todo el ecosistema musical, y creemos en la construcción de un futuro basado en la transparencia y la libertad de elección, con respeto hacia los artistas, los compositores y los aficionados a la música. Seguimos comprometidos a minimizar cualquier efecto negativo, al tiempo que empoderamos a nuestros usuarios para que controlen su experiencia musical en la mayor medida posible".

Detección masiva de IA

(Image credit: Getty Images / Hispanolistic)

Lanternier, de Deezer, explicó que la compañía había detectado una «clara demanda de los usuarios por tener la posibilidad de filtrar la música generada con IA», mientras que YouTube señaló de manera similar que «nuestros oyentes nos han dicho que quieren transparencia cuando escuchan una canción generada con IA».

Esto no sorprende, dada la naturaleza polarizante de la IA. Ya sea que se trate de chatbots de IA, arte visual generado artificialmente o música creada por un bot, las personas tienen opiniones firmes al respecto, y evidentemente hay un gran sector que quiere excluir por completo este tipo de contenido.

Deezer afirma que ha detectado y eliminado más de 42 millones de canciones generadas con IA de su sistema de recomendaciones y que ha etiquetado más de 14 millones de álbumes como creados por máquinas. La compañía describe esta situación como un «desafío colosal, incluso crítico» para la industria, ya que la música generada con IA afecta los ingresos de los artistas humanos y hasta el 85% de las reproducciones de música creada con IA podrían ser fraudulentas.

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La herramienta de detección de IA de Deezer acaba de ser reconocida como uno de los mejores inventos de 2026 por la revista Time. La plataforma la utiliza para identificar las 90,000 canciones completamente generadas con IA que recibe cada día. Sin embargo, Deezer también ha reconocido que su herramienta de detección tiene fallas y podría ser vulnerable a la manipulación de audio y a modelos de creación que todavía no se conocen, algo que también nos admitió durante una entrevista en profundidad a principios de este año.

Quienes se oponen firmemente a la música generada con IA encontrarán más motivos para sentirse tranquilos con el anuncio de Deezer que con el de YouTube, ya que este último se limita a etiquetar las canciones creadas con IA, en lugar de eliminarlas activamente de la experiencia de los usuarios. Está por verse si YouTube Music incorporará en el futuro una función similar a la de Deezer.

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