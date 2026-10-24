Apple escondió un iPod original totalmente funcional en su nuevo sitio de Apple Music: así puedes "probarlo"

In Brief Apple ha incluido un iPod virtual que funciona en una página de error de Apple Music

Cuenta con una enorme biblioteca musical que puedes reproducir

Nos encantaría ver esto también en el iPhone Duo como un easter egg de la app Música…

Si eres fanático del iPod de primera generación, o si eres demasiado joven para haber experimentado el reproductor de música original de Apple y quieres saber por qué causó tanto revuelo, te va a encantar lo que Apple ha escondido en su sitio web de Apple Music: un iPod que funciona perfectamente.

El iPod se encuentra en la página de «página no encontrada» de Apple Music, y puedes controlarlo con tu ratón, trackpad o pantalla táctil para revivir la magia del reproductor de música que lo cambió todo.

La biblioteca es enorme, así que no he podido probar todas las canciones, pero cada selección al azar reprodujo la canción correcta (aunque solo durante poco más de un minuto en lugar de la pista completa).

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Es una excelente manera de promocionar Apple Music, pero también es un gran recordatorio de lo brillante que fue el reproductor portátil original de Apple.

El iPod lo cambió todo

Han pasado 25 años desde el lanzamiento del iPod original y todo ha cambiado. Rara vez copiamos, mezclamos y grabamos música en discos, y el límite de 1,000 canciones parece increíblemente pequeño en comparación con el acceso inmediato a 100 millones de canciones que ofrece Apple Music. Sin embargo, jugar con el iPod virtual me ha sacado una sonrisa, porque me recuerda lo emocionado que estaba con el revolucionario dispositivo de Apple y sus sucesores.

Creo que es muy difícil exagerar cuánto cambió Apple nuestra forma de escuchar música. Escribí sobre ello a principios de este año y comenté que me gustaría que nos hubiéramos quedado con los iPod: «lo que hizo Apple fue lo que sabe hacer tan bien. Aprendió de los errores de otras compañías y después comercializó sus propios productos a la perfección. 1,000 canciones en tu bolsillo».

He tenido prácticamente todos los iPod: 3G, 4G, Nano, Shuffle, Mini, Video, Classic… y extraño su estilo y sencillez. He visto a gente crear emuladores del Walkman para el iPhone Duo; creo que esa pantalla sería perfecta para un iPod, así que me encantaría que Apple incluyera una opción secreta en la app Música para explorar tu biblioteca con este iPod virtual.

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Además, los reproductores de música independientes están ganando popularidad. Puede que Apple no vuelva a lanzar el iPod, pero hay varios dispositivos nuevos que parecen inspirados en los diseños de los antiguos Nano y Shuffle, y más recientemente apareció uno que parece una combinación del Classic y un Zune. Mientras tanto, mi compañero Matt Bolton está convencido de que ha llegado el momento de que Apple recupere el Shuffle en una versión inalámbrica.

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