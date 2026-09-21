Hablé con el nuevo "VP" de Ingeniería de Hardware de Apple sobre la bisagra del iPhone Duo y la resistencia del Ceramic Shield 2

En medio del revuelo por el nuevo chipset A20 Pro de Apple y su ingenioso software para dispositivos plegables, el departamento de durabilidad de la empresa está viviendo discretamente su momento de gloria.

Su vidrio de pantalla Ceramic Shield 2 —presentado por primera vez en la línea del iPhone 17 y que regresa este año en el iPhone 18 Pro— está recibiendo elogios por cumplir la promesa de una resistencia a los rayones tres veces mayor a los 12 meses de su lanzamiento, mientras que el iPhone Duo está listo para llegar el próximo mes con una serie de impresionantes credenciales de durabilidad (incluyendo, en particular, una clasificación de resistencia IP68 que supera a la del Galaxy Z Fold 8).

Pero aunque características como la protección contra la entrada de agua y la resistencia a la corrosión no son los temas de conversación más atractivos en Apple Park, sí son algunas de las más importantes para garantizar que los productos de Apple resistan el paso del tiempo —y Tom Marieb, el nuevo vicepresidente de Ingeniería de Hardware de la empresa (un cargo que anteriormente ocupaba el director ejecutivo John Ternus), lo sabe mejor que nadie.

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Tuve la oportunidad de preguntarle a Marieb sobre el iPhone 18 Pro y el iPhone Duo en una entrevista grupal en la sede de Apple en Londres, y él reveló cómo Ceramic Shield 2 —que describimos como «el primer vidrio de iPhone en el que confiamos plenamente» a principios de este año— logró ofrecer un salto tan notable en calidad en comparación con el Ceramic Shield original, y por qué está "especialmente orgulloso" de la durabilidad de la bisagra del iPhone Duo.

Tanto el iPhone 18 Pro (arriba) como el iPhone Duo cuentan con Ceramic Shield 2 en sus respectivas pantallas frontales (Image credit: Future/Jacob Krol)

"Personalmente, cuando veo a alguien ponerle un protector de pantalla a su iPhone, se me pone la piel de gallina, porque trabajamos muy duro para crear pantallas frontales hermosas", me dijo Marieb. "Por eso teníamos muchas ganas de desarrollar nuevos recubrimientos que pudieran soportar [los rayones], pero también queríamos asegurarnos de que estos recubrimientos fueran resistentes al desgaste. Nos preocupa que se rayen, lo cual obviamente depende mucho de contar con [un material que pueda resistir] objetos muy afilados que penetren en la pantalla. Pero también nos preocupa el desgaste con el paso del tiempo; a medida que la gente usa la pantalla, si acabarán desgastando esa superficie. Y resulta que esas características son un poco incompatibles en muchos materiales.

“Así que tuvimos que intentar optimizar ambas [cualidades] al mismo tiempo [...] Y creo que finalmente logramos un buen equilibrio entre las dos [en Ceramic Shield 2]. Podríamos haberlo hecho más resistente a los rayones, pero habría sido un poco menos resistente al desgaste. Es la larga vida útil lo que buscamos frente a ambas cargas a lo largo del tiempo.”

Tratamos de preguntarnos: "¿Cómo lo están usando realmente los clientes? ¿A qué lo están exponiendo exactamente en el mundo real?". Y hacemos pruebas que imitan esas situaciones. Tom Marieb, vicepresidente de Ingeniería de Hardware de Apple

Marieb agregó que, al probar Ceramic Shield 2, Apple simuló el uso equivalente a media década en un período de pruebas relativamente breve: "Nos esforzamos mucho por entender la realidad de los clientes, por lo que no diseñamos pruebas que midan antiguas especificaciones militares o normas obsoletas; intentamos preguntarnos: “¿Cómo usan esto realmente los clientes? ¿A qué lo exponen exactamente en el mundo real?”. Y creamos pruebas que imitan esas situaciones.

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"Y como dijiste, el hecho de que la gente tenga que esperar uno o dos años para ver realmente los beneficios de [Ceramic Shield 2] significa que hemos predicho correctamente cómo lo usarían. Aceleramos el tiempo para tratar de comprimir esos aspectos en el ciclo de ingeniería, de modo que podamos obtener retroalimentación a medida que probamos una cosa tras otra, y podamos simular cinco años de vida útil —o incluso más— en un par de semanas de pruebas".

Todo depende de la bisagra

El iPhone Duo en modo “Seated” (Image credit: Getty Images / Karl Mondon)

La pantalla es la parte más importante de cualquier iPhone, pero con el iPhone Duo plegable, Apple se enfrentó al reto de proteger un nuevo componente igualmente crucial: la bisagra.

Al igual que cualquier dispositivo plegable, el Duo se puede usar abierto o cerrado, y Apple también ha desarrollado modos específicos llamados «Sentado» o «De pie», que permiten que el Duo se doble en distintos ángulos durante largos períodos. El primero muestra contenido visual en la mitad superior de la pantalla y los controles de visualización en la parte inferior (imagínate una Game Boy Advance), mientras que el segundo convierte al Duo en un reloj de cabecera, una galería de fotos o una pantalla del clima a través de StandBy.

Sea cual sea la orientación que elijas, el Duo permanece fijo en su lugar, pero el trabajo para lograrlo no fue fácil.

“Me alegra que hayas mencionado esto, porque es algo de lo que estoy especialmente orgulloso y nos tomó mucho tiempo [resolverlo]”, explicó Marieb. “Lo que nos preocupa de este dispositivo es que la gente vea lo delgado que es y piense que es frágil. La gente también parece estar preocupada por el Air, pero, sinceramente, es uno de los teléfonos más confiables que hemos fabricado. Así que pensamos: ‘¿Cómo diseñamos una bisagra que se sienta muy sólida al cerrarla, pero también muy sólida al abrirla?’”

El dúo de iPhone en posición semi-plegada (Image credit: Getty Images / Benjamin Fanjoy / Stringer)

“Realmente nos esforzamos mucho en el perfil de torque, y eso implicó modificar muchas de las propiedades mecánicas de la bisagra para que se sintiera sólida, como la puerta de un automóvil de alta gama, al cerrarla. Esa era la intención del diseño, para que la gente tuviera la sensación de: ‘Ah, está bien. Está bien fabricado, es seguro usarlo y no tengo de qué preocuparme’.”

Y luego, como dijiste, tenemos muchos casos de uso en los que el Duo está [en un estado medio plegado]. Por eso también tuvimos que pensar: “¿Podrán las personas interactuar con este [dispositivo] sin que se sienta flojo?” Así que, para lograr que esos perfiles de torque fueran los correctos tanto en esos extremos como en el centro —sin que se sintiera como si estuvieras tirando de algo para abrirlo, y sin que se sintiera flojo—, dedicamos mucho tiempo a optimizar eso. Así que gracias por darte cuenta, porque le pusimos mucha sangre, sudor y lágrimas a eso".

Los dos beneficios de la nanotextura

El iPhone Duo cuenta con una pantalla con nanotextura personalizada (Image credit: Getty Images / Benjamin Fanjoy / Stringer)

Justo encima (literalmente) de la bisagra del iPhone Duo, Apple ha equipado su primer teléfono plegable con una pantalla de 7.6 pulgadas con nanotextura. Este nuevo material no dista mucho del vidrio con nanotextura antirreflectante que se puede agregar a los mejores MacBook, aunque, por supuesto, la versión para el Duo de dicho vidrio debe doblarse por la mitad.

Otro periodista en mi entrevista grupal con Marieb señaló que las arrugas de los teléfonos plegables suelen parecer mínimas al sacarlos de la caja, pero se vuelven más notorias a los pocos meses de usarlos intensamente. En respuesta, la ejecutiva de Apple se mostró optimista respecto a la durabilidad de la bisagra del Duo y explicó que la pantalla con nanotextura debería ayudar a que las arrugas pasen desapercibidas:

“ Exíjanos que cumplamos con eso, por favor […] La elección de un acabado mate —además de ser hermoso— es parte de esa ecuación. Cuando observas pantallas brillantes, su reflectividad hace que sea muy fácil detectar diferencias topológicas. Esa es parte de la razón por la que elegimos el acabado mate: no solo es hermoso en cuanto a que evita el resplandor, sino que también es más tolerante a los cambios [topológicos] con el paso del tiempo».

Apple, por lo tanto, tiene una confianza absoluta en la durabilidad de su primer teléfono plegable, y esperamos poner a prueba el iPhone Duo antes de su lanzamiento oficial el 23 de octubre. Para conocer nuestro veredicto completo sobre los últimos teléfonos tipo barra de Apple, consulta nuestra reseña del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max.

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