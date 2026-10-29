No puedo dejar de mirar la pantalla táctil de la MacBook Pro, y ahora sé por qué: es un unicornio tecnológico

Ahora que he visto y tocado la MacBook Pro con pantalla táctil, empiezo a entender que, a pesar de la invención de un nuevo término para la pantalla, digno del monstruo de Frankenstein («¿PROLED?»), esta podría ser algo especial. Su aspecto es extraordinario y, al compararla visualmente con, por ejemplo, la Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition, que también tiene una pantalla Tandem OLED, ni siquiera parece pertenecer a la misma especie.

Hay buenas razones para ello, que van desde el proceso de fabricación hasta las especificaciones principales de lo que claramente es la pantalla para laptops más avanzada de Apple.

En cuanto a la fabricación, Apple recurrió a un socio cuyo nombre no ha revelado (nos atrevemos a apostar por Samsung) para construir estos paneles en lo que se conoce como una fábrica OLED de octava generación (Gen-8 OLED Fab). Una de las características más destacadas de esta instalación de fabricación de pantallas de última generación es su tamaño. Los paneles de la MacBook Pro con pantalla táctil se fabrican en una cámara del tamaño del Coliseo de Roma. Las instalaciones más grandes mejoran el rendimiento de producción, la eficiencia y los costos.

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Aunque tiene menos de un milímetro de grosor, el panel PROLED XDR de la laptop está compuesto por 50 capas. Incluso lo que parecen paneles individuales cuentan con muchas capas, algunas de apenas un nanómetro de grosor. Por ejemplo, las dos pilas de OLED tienen 30 capas, aunque el material orgánico autoemisivo se deposita en capas sobre los paneles y después se seca, por lo que el grosor de estas capas varía entre 1 nanómetro y cientos de nanómetros. Por si sirve de algo, sostuve algunos de estos paneles individuales y son increíblemente delgados y ligeros.

Detrás del OLED se encuentra el sustrato de vidrio TFT (transistor de película delgada), que alimenta y controla las imágenes que aparecen en la superficie.

Lo que no se menciona aquí es la capa digitalizadora (básicamente, la misma tecnología táctil que encuentras en el iPhone y el iPad), que permite detectar el tacto. Esto se debe a que está integrada en el conjunto mediante un proceso que, si todavía no está patentado, probablemente debería estarlo.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

A pesar de trabajar con un tercero, la producción es otro proceso a medida característico de Apple, que no se reproduce necesariamente en otros procesos de fabricación de pantallas OLED Tandem o incluso en los procesos básicos de fabricación de pantallas OLED.

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Las especificaciones lo confirman. Mientras que la pantalla táctil de la Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition tiene una relación de contraste de 1 millón a 1, la pantalla táctil del MacBook Pro de Apple cuenta con una de 10 millones a 1. En persona, e incluso bajo condiciones de iluminación intensa, los negros y la definición que observé en la pantalla táctil del MacBook Pro PROLED XDR son impresionantes.

La pantalla del MacBook Pro también se ve mejor porque Apple la equipó con hasta 2,000 nits para contenido HDR y SDR, además de una pantalla antirreflectante y la opción de una pantalla con nano-grabado. Básicamente, podía verme reflejado en la pantalla de la Lenovo, pero no logré detectar mi reflejo en la del MacBook Pro.

Además, para quienes les preocupa que se acumulen huellas dactilares en la pantalla táctil del MacBook Pro, Apple ha aplicado un recubrimiento oleofóbico tanto a la pantalla estándar como a la grabada. En mi experiencia con varios de los nuevos portátiles, nunca noté huellas dactilares significativas.

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En comparación con los 1,600 nits del Lenovo Yoga Pro 9i, el MacBook Pro con pantalla táctil parece estar mejor equipado para trabajar bajo la luz solar directa. Por lo que pude observar, el MacBook Pro también mantiene una calidad de color fuera del eje mucho mejor.

Más allá de las comparaciones visuales directas con computadoras portátiles Windows de nivel profesional, Apple está posicionando la pantalla táctil del MacBook Pro tanto como una pantalla de referencia de color como una que cuenta con una precisión en la escala de grises que, según se informa, es suficiente para diagnósticos médicos. Básicamente, se trata de un monitor de referencia en el cuerpo de una computadora portátil.

Así que, claro, la noticia es que por fin tenemos un MacBook con pantalla táctil, pero puede que sea la calidad visual lo que, en última instancia, convenza a los profesionales creativos, de negocios, médicos y del cine. Probablemente sea la mejor pantalla que Apple haya producido jamás, no solo para una computadora portátil, sino posiblemente para cualquier sistema Mac.

Por supuesto, un panel de pantalla no hace a una computadora portátil, y hay dudas sobre, por ejemplo, si todos quieren o necesitan la función táctil, si la bisagra rediseñada es lo suficientemente estable como para evitar que la computadora se tambalee con cada toque, y si la función táctil justifica el sobreprecio de casi 1,000 dólares.

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