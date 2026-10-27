Apple presenta la iMac M6 y la MacBook Pro M6, y la buena noticia es que no hay aumento de precio

Apple reveló las actualizaciones M6 para la iMac y la MacBook Pro

El precio de la iMac comienza en $1499 dólares, el mismo que el de su predecesor

El precio del MacBook Pro M6 también comienza al mismo nivel que su predecesor M5, que es de $1999 dólares

Apple renovó ligeramente sus modelos iMac y MacBook Pro de gama básica con nuevas versiones M6 para ambos.

El M6 es el primer chip de 2 nm de Apple, aunque ya debutó en la Mac mini a principios de este año . Como siempre, Apple promete una mejora sustancial para las nuevas Mac, con un notable impulso para el procesamiento local de IA, en particular gracias al Neural Engine dual de 16 núcleos del M6 (para un total de 32 núcleos).

La iMac M6 presenta los mismos diseños coloridos que su predecesor M4, siendo la actualización del chip el principal cambio. Gracias al M6, Apple afirma que la nueva iMac es hasta 5 veces más rápido en tareas de IA integradas que el modelo anterior con chip M4, lo que supone una gran mejora en la velocidad.

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(Image credit: Apple)

La GPU puede configurarse con hasta 12 núcleos y cuenta con aceleradores neuronales en cada uno. Apple afirma que ofrece un rendimiento gráfico hasta dos veces superior en tareas como la edición de fotos.

Además, se ha dicho que el almacenamiento integrado en la iMac M6 es hasta 2 veces más rápido que su predecesor, y que cuenta con compatibilidad con Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.

Puedes reservar la nueva iMac a partir de mañana (28 de octubre), con opciones de configuración que incluyen una CPU de 10 núcleos y una GPU de 10 núcleos. El precio base también se mantiene igual que antes, a partir de $1499 dólares.

MacBook Pro con la potencia del M6

(Image credit: Apple)

Lo mismo ocurre con la MacBook Pro de 14 pulgadas con procesador M6, que ha sido renovado. El principal cambio reside en la actualización del chip, y una vez más, Apple ofrece algunas mejoras de rendimiento ilustrativas en diversas cargas de trabajo.

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Apple afirma que la GPU de 12 núcleos del M6 ofrece un rendimiento gráfico un 30 % superior al del M5 de la MacBook Pro básico anterior. Además, supone una mejora del rendimiento del 25 % en el procesamiento de IA en el dispositivo en comparación con el M5.

Además, el Neural Engine de doble núcleo y 16 núcleos ofrece un rendimiento hasta 1,9 veces más rápido que el M5, trabajando con la GPU para dinamizar tareas de IA como la creación de imágenes o el escalado para aumentar la velocidad de fotogramas en los juegos.

(Image credit: Apple)

Apple destaca la eficiencia energética del chip M6 y menciona que ofrece un "rendimiento por vatio líder en la industria", proporcionando hasta 24 horas de duración de la batería para la nueva MacBook Pro.

Al igual que con la nueva iMac, incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, y, una vez más, te alegrará saber que Apple no ha subido el precio.

Puedes reservar la MacBook Pro de 14 pulgadas con procesador M6 a partir de mañana (28 de octubre). Se espera que los envíos comiencen el 6 de noviembre y el precio inicial es de $1999 dólares para el modelo con 16 GB de RAM.