Apple promete "Pro and Tell" para el 28 de octubre, y podría ser la llegada tan esperada de la MacBook Pro con pantalla táctil

Apple nos anuncia que presentará sus novedades el 28 de octubre

Es probable que se lancen un MacBook Pro con pantalla táctil, un iMac con chip M6 y un iPad mini con pantalla OLED

Esto ocurre en medio de un ciclo de lanzamientos increíblemente ajetreado para Apple

¡Apple no para! Apenas ocho días después de presentar el HomeView, el HomePod mini 2 y el Apple TV 4K, y cuatro días antes de que comiencen los envíos del iPhone Duo, el gigante tecnológico con sede en Cupertino ya está adelantando más novedades.

En una publicación en X (antes Twitter), Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing de Apple, escribió: «No puedo esperar para mostrar y contar lo que viene la próxima semana» (Can’t wait to pro and tell next week), junto a una imagen en la que se dibuja el logotipo de Apple. La misma imagen también se publicó en la cuenta @HelloApple de Instagram, acompañada del mensaje "Sobre la próxima semana…" (About next week…).

Esta última publicación nos da una pista sobre la fecha y nos lleva a marcar nuestros calendarios para un anuncio similar a los recientes lanzamientos de productos para el hogar de Apple. Sin embargo, la publicación de Joswiak insinúa que podría haber algo de la línea Pro en camino.

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Además de estos adelantos, Apple también ha enviado invitaciones a los medios para una experiencia en Los Ángeles el 28 de octubre de 2026. La compañía utilizó las mismas palabras para describir su evento «Welcome Home», por lo que sospecho que no habrá una presentación formal, sino muchas oportunidades para probar los productos de primera mano.

El avance muestra cómo se dibuja el logotipo de Apple utilizando una gama de colores, principalmente plateado, blanco y azul, con pequeños y vibrantes toques de rojo, naranja y amarillo. A mí me parece que podría ser un dedo el que está dibujando el logotipo, dada su forma general, o tal vez se esté utilizando algún tipo de pincel para crearlo.

De cualquier manera, esto apunta a la probable llegada de nuevas Macs o iPads. Recuerda que, al igual que la mayoría de los productos de Apple, estos dispositivos cuentan con el logotipo de Apple en la parte trasera.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35iOctober 19, 2026

No han faltado los rumores, y es probable que Apple lance una actualización importante para la familia MacBook Pro la próxima semana, presentando por fin una computadora portátil con pantalla táctil.

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Es algo que la empresa se había negado rotundamente a considerar, pero parece haber dado un giro si creemos en los informes recientes. Se espera que tanto el nuevo modelo de 14 pulgadas como el de 16 pulgadas combinen la primera pantalla táctil en una Mac con una pantalla OLED, ofreciendo la misma experiencia visual vibrante y rica que un iPhone o iPad Pro con pantalla OLED, todo ello en una computadora portátil rediseñada y más delgada.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

En cuanto a sus componentes internos, es probable que estos MacBook insignia cuenten con los mejores chips de Apple, ya sea el M6 o el M5 Ultra, que se estrenaron con el Mac mini y el Mac Studio en agosto de 2026.

Informes recientes también sugieren que el M6 podría llegar al iMac, cuyo lanzamiento está previsto para 2024 y que se actualizará tras haber salido al mercado con el M4. También podría llegar un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas de nivel básico con un diseño similar al de la generación actual, que probablemente contará con el chip M6 en lugar del M5 para ofrecer un mejor rendimiento en todos los aspectos, especialmente en tareas de inteligencia artificial.

Además de la Mac, el iPad también podría estar en la mezcla, lo cual podrían insinuar los colores vibrantes y lo que parece ser un logotipo de Apple más fino, dibujado a pincel. Poco después de que comience a venderse el dúo de iPhone, también se rumorea una importante actualización del iPad mini. Podría tener un precio considerablemente más alto —recuerden que el modelo actual cuesta desde 699 dólares / 699 libras esterlinas / 949 dólares australianos— e incorporar una pantalla OLED ProMotion, un cuerpo rediseñado y un chip más potente en su interior.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Hace ya un tiempo que espero un iPad mini rediseñado, compatible con el Magic Keyboard y con una pantalla mejor, así que esto sería música para mis oídos, y probablemente también para los de muchos otros. La línea de iPads sigue estando en muy buena forma, ya que los modelos Air y Pro ya recibieron actualizaciones con mejores procesadores a principios de este año. Además del iPad mini, el único otro modelo que probablemente reciba una actualización es el iPad básico, pero no está claro si se actualizará la próxima semana.

De cualquier manera, solo nos quedan unos días más de espera para ver en qué ha estado trabajando Apple. Después de todo, la empresa ha prometido «Pro and Tell». Cuéntame qué es lo que más te emociona en los comentarios a continuación.

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