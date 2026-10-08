Apple anuncia sorpresivamente un evento de lanzamiento titulado "Bienvenidos a casa"

¡Sorpresa! Apple anunció un nuevo evento de "lanzamiento" el próximo 13 de octubre, bajo el lema "Welcome home" (Bienvenido a casa), lo que seguramente hace referencia a la estrategia de la compañía para el hogar inteligente.

Cabe señalar que en está ocasión, el evento se realizará de manera presencial en Nueva York a las 9:00 a.m. ET y llega después de varios meses de rumores sobre los planes de Apple para ampliar su presencia en esta categoría.

Aunque Apple no ha detallado oficialmente qué productos presentará, las filtraciones y reportes previos apuntan a que uno de los protagonistas será un nuevo hub para el hogar inteligente con pantalla, acompañado por actualizaciones de otros dispositivos de la compañía.

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Un nuevo hub para el hogar inteligente

Uno de los productos que más expectativas genera es un hub para el hogar inteligente con pantalla, dispositivo en el que Apple habría estado trabajando desde hace varios años.

Según los reportes citados por The Verge, Apple incluso habría contemplado lanzar este producto en 2025, pero los retrasos relacionados con la versión renovada de Siri impulsada por inteligencia artificial habrían aplazado sus planes.

Ahora que la nueva Siri finalmente llegó, aunque todavía con una etiqueta beta, Apple estaría lista para comenzar una nueva etapa de su estrategia para el hogar inteligente.

También llegarían un nuevo HomePod mini y Apple TV

El supuesto hub no sería el único producto relacionado con el hogar que podría aparecer durante la presentación.

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The Verge señala que Apple también podría presentar un HomePod mini actualizado y un nuevo Apple TV. Por ahora, ninguno de estos productos ha sido confirmado oficialmente por Apple.

La compañía tampoco ha revelado si el evento estará dedicado exclusivamente al hogar inteligente, por lo que será necesario esperar hasta el 13 de octubre para conocer sus planes.

Apple también trabaja con LG para ampliar su ecosistema

La nueva apuesta de Apple por el hogar inteligente no terminaría en sus propios dispositivos.

Recientemente se dio a conocer que Apple está colaborando con LG en una nueva línea de productos para el hogar. Entre ellos se encontrarían un video timbre, una cerradura inteligente, un termostato y diferentes cámaras de seguridad.

Los dispositivos llevarían la marca de LG, pero estarían diseñados para integrarse con el ecosistema de hogar inteligente de Apple. Algunos también contarían con soporte para los protocolos Thread y Matter.

La cerradura inteligente, por ejemplo, podría incorporar tecnología de banda ultraancha para permitir funciones de desbloqueo automático cuando el usuario se acerque a la puerta, de acuerdo con los reportes citados por The Verge.

Una nueva etapa para el hogar inteligente de Apple

El anuncio del evento llega en un momento en el que Apple parece estar preparando una expansión importante de su estrategia para el hogar.

Además del nuevo hub, HomePod mini y Apple TV, la compañía también estaría trabajando en otros dispositivos relacionados con seguridad y automatización del hogar. Entre ellos se encuentra una cámara que, según reportes anteriores, estaría enfocada en la privacidad y podría analizar lo que ocurre dentro del hogar sin almacenar video.

Por ahora, Apple únicamente ha confirmado el evento del 13 de octubre y el mensaje “Welcome home”. La compañía todavía no ha revelado oficialmente qué productos serán presentados, por lo que el resto de los detalles deberán tomarse como información reportada o rumores hasta que Apple los confirme.