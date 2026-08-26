Apple reveló cuándo sintonizar su evento de septiembre y da pistas sobre lo que se viene; esto es lo que podemos esperar y cómo podríamos conocer por fin un iPhone plegable

Ya pueden marcar oficialmente en sus calendarios el 9 de septiembre de 2026, ya que Apple acaba de confirmar oficialmente su evento anual de septiembre al enviar invitaciones con el lema "Sorprende y brilla", en las que anuncia el Evento Especial.

Como es habitual en Apple, el evento del 9 de septiembre comenzará a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST (3:00 a. m. del 10 de septiembre AEST) y se transmitirá en vivo desde Apple Park, específicamente en el Teatro Steve Jobs. Sin embargo, esperamos que el gigante tecnológico con sede en Cupertino mantenga un formato virtual para la presentación en sí, y si no conseguiste una invitación, no te preocupes, ya que se transmitirá en vivo para todo el mundo, y nuestro equipo de expertos aquí en TechRadar lo analizará todo en tiempo real.

"Sorprender y brillar" no solo representa el evento anual en el que esperamos que Apple presente su próxima generación de iPhones, Apple Watches y algunos otros dispositivos, sino que llega ocho días después de que John Ternus asumiera el cargo de director ejecutivo. Apostamos a que seguirá dando inicio al evento con un "Buenos días", y quién sabe, tal vez Tim Cook aún haga una aparición.

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Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwPAugust 26, 2026

La lista de rumores sobre nuevos dispositivos para el 9 de septiembre es larga, y todas las miradas se centran en la entrada de Apple al mercado de los teléfonos plegables con lo que probablemente se llamará el iPhone Ultra. Se dice que este dispositivo tendrá un tamaño y una forma similares a los del más reciente Galaxy Z Fold 8, y que podría hacer que la categoría de teléfonos plegables se popularice un poco más con algunos toques característicos de Apple.

Sin embargo, ese no será el único iPhone, ya que se esperan el iPhone 18 Pro y el 18 Pro Max, pero no hay que hacerse ilusiones con un iPhone 18 estándar o un iPhone Air de segunda generación. Según los rumores, la atención se centrará en los modelos Pro, y las sucesoras del iPhone 17 y del iPhone Air llegarán más adelante. Se espera un Apple Watch Ultra de próxima generación y el Apple Watch Serie 12, y es posible que veamos un nuevo HomePod Mini y una tan esperada actualización del Apple TV.

¿Qué nos dice la invitación "Sorpresa y brillo"?

(Image credit: Apple)

Tras meses de rumores, ahora nos enfocamos en analizar cada detalle de la invitación para «Surprise and shine». Para empezar, tiene un fondo azul brillante que se asemeja un poco al cielo sobre Apple Park, pero en el centro se ve el logotipo de Apple con un resplandor colorido y un efecto difuminado a su alrededor.

También parece haber un círculo que emana de él, lo que podría aludir al lugar del evento, el Teatro Steve Jobs, el anillo circular de Apple Park o a cómo fluye y refluye la nueva IA de Siri.

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Es posible que en el centro del logotipo de Apple se vea una línea vertical, lo que podría insinuar el iPhone plegable. Aunque, por el momento, tus conjeturas son tan válidas como las nuestras.

¿La mejor noticia? Apple nos promete una sorpresa, y eso es algo que nos emociona a todos.

¿Qué podemos esperar del evento?

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Para empezar, será el primer evento especial de John Ternus como director ejecutivo de Apple, y llega en un momento interesante, en el que se espera una gran cantidad de hardware. Y apenas unas semanas antes del evento, Apple presentó sus chips M6 y M5 Ultra de próxima generación y renovó tanto el Mac mini como el Mac Studio. ¿Podría haber sido para quitar de en medio algunos de los dispositivos de cara a un evento repleto de novedades en septiembre?

Bien podría ser, ya que esperamos el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max, el iPhone plegable —probablemente llamado iPhone Ultra—, el Apple Watch Serie 12 y el Apple Watch Ultra 4. También hay posibilidades de que se presenten nuevos AirPods, aunque probablemente se trate de la próxima generación de modelos básicos —los AirPods 5 y los AirPods 5 con ANC, que reemplazarán al dúo de AirPods 4— y no de los AirPods Pro con cámaras que se filtraron recientemente, ya que informes recientes sugieren que estos no saldrán al mercado hasta 2027.

Además, se rumorea una actualización del HomePod mini y del Apple TV 4K —el dispositivo de streaming que se conecta al televisor, no el servicio de streaming Apple TV, aunque sí funciona en este dispositivo—, de la que se ha hablado desde hace bastante tiempo y que, en teoría, estaba a la espera del lanzamiento de la IA de Siri para incorporar algunas funciones nuevas.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Teniendo en cuenta que la IA de Siri se lanzará este otoño, probablemente en la segunda quincena de septiembre, como una versión beta para los usuarios —inicialmente con una lista de espera— como parte del lanzamiento general de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Tahoe, watchOS 27 y tvOS 27, hay muchas posibilidades de que Apple presente estos productos domésticos de próxima generación. También es probable que sea un paso necesario antes de que lleguemos al dispositivo Home Screen del que se ha informado, con un brazo robótico. Sin embargo, y lo que es aún más importante, Siri AI necesita un lugar en el hogar, más allá de solo el iPhone, el iPad, el Apple Watch y la Mac.

Según Mark Gurman de Bloomberg, tanto el HomePod mini de próxima generación como el Apple TV 4K están en la hoja de ruta de Apple para 2026; además de esa filtración sobre los AirPods Pro, se mencionaron varios otros productos, incluido un nuevo Siri Remote para el Apple TV.

Sin embargo, es probable que el iPhone Ultra sea la gran revelación —y posiblemente la primera «una cosa más» en la era de Ternus en Apple— junto con el iPhone 18 Pro y el 18 Pro Max.

El único otro interrogante a medida que nos acercamos a septiembre es el próximo producto de Beats: unos audífonos que cubren toda la oreja y que probablemente se llamarán Beats 360, según filtraciones recientes. Teniendo en cuenta que las páginas de los productos ya estaban en línea y que Beats ha repartido discretamente algunas unidades entre atletas superestrellas, parece que la presentación podría ocurrir en las próximas semanas. Es poco probable que los veamos en el evento de septiembre de Apple, ya que Beats rara vez tiene tiempo durante las conferencias magistrales, pero todo es posible. Es posible que salgan al mercado más o menos al mismo tiempo que estos nuevos productos hagan su debut oficial.

(Image credit: Apple)

La buena noticia en todos los frentes es que ya no nos queda mucho por esperar: con las invitaciones de Apple para el evento "Surprise and Shine" del 9 de septiembre de 2026 y hasta algunos adelantos visuales circulando por ahí, solo faltan 14 días para el próximo evento especial.

TechRadar estará presente, incluyéndome a mí, así como a nuestro editor especial Lance Ulanoff, y nuestro equipo de expertos trabajará sin descanso para analizarlo todo a partir del 9 de septiembre y en los días posteriores; pero lo más importante es que regreses ese día para unirte a la celebración en nuestro blog en vivo con reportajes en tiempo real. Y antes de eso, vota en la encuesta de abajo para decirnos qué es lo que más te emociona que Apple revele.

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