Puedes comprar el iPhone 18 Pro y el nuevo iPad mini con pantalla OLED por menos de lo que cuesta el iPhone Duo, pero ese cálculo no toma en cuenta el objetivo del primer dispositivo plegable de Apple

El nuevo iPad mini (a la izquierda) y el iPhone Duo (a la derecha)

Han sido unos meses excepcionalmente ajetreados para Apple. En solo siete semanas, el gigante de Cupertino ha renovado sus estantes con el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max, el iPhone Duo, el HomePod mini 2, el HomeView, el iPad mini OLED, el iMac M6 y el MacBook Pro M6.

Son ocho nuevos productos diseñados para tentarte a sacar tu cartera, pero al ofrecer más opciones que nunca, Apple también ha planteado algunos dilemas de compra únicos.

Por ejemplo, si es más barato comprar un iPhone 18 Pro y el nuevo iPad mini de Apple que comprar el iPhone Duo (spoiler: lo es), ¿deberías hacerlo? Ese es el debate que circula actualmente en Reddit y en Tom’s Guide, el sitio hermano de TechRadar, donde mi colega afirma que la combinación de iPhone 18 Pro y iPad mini es «más barata y mejor» que el primer dispositivo plegable de Apple.

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Entiendo perfectamente la lógica de este punto de vista. El iPhone 18 Pro cuesta 1,199 dólares / 1,199 libras / 2,099 dólares australianos. El nuevo iPad mini con pantalla OLED cuesta 699 dólares / 699 libras / 1,099 dólares australianos. Juntos, cuestan 1,898 dólares / 1,898 libras esterlinas / 3,198 dólares australianos, mientras que un solo iPhone Duo cuesta 1,999 dólares / 1,999 libras esterlinas / 3,499 dólares australianos. Obtendrías dos excelentes productos en lugar de uno y, de paso, ahorrarías 101 dólares / 101 libras esterlinas / 301 dólares australianos.

El iPhone 18 Pro (izquierda) y el iPhone Duo (derecha) (Image credit: Apple / Future)

El iPhone 18 Pro también es un teléfono mejor en muchos aspectos que el iPhone Duo. Es más delgado, más ligero, tiene mejores cámaras y no depende de Touch ID. El iPad mini con pantalla OLED, por su parte, ofrece una experiencia de entretenimiento comparable a la del Duo, e incluso puede equiparse con la misma tecnología de pantalla Nano-Texture que el primer dispositivo plegable de Apple. Es una decisión obvia, ¿no?

Pero la diferencia fundamental entre estas dos decisiones de compra es que una implica dos dispositivos y la otra solo uno. No se trata de experiencias equivalentes. Tener y usar un iPhone 18 Pro junto con un iPad mini no es comparable a la experiencia de tener y usar un solo iPhone Duo. Pero lo contrario sí lo es.

El Duo es un compromiso, sí, pero aún así ofrece una experiencia innegablemente similar a la de un iPad en un formato que cabe en el bolsillo. Estás pagando un precio más alto por su versatilidad y portabilidad. El punto clave del Duo (y de los dispositivos plegables en general) es que te permite disfrutar de una tableta en cualquier momento y en cualquier lugar. Es como usar un tenedor-cuchara cuando acampas para no tener que llevar una cuchara y un tenedor. O como comprar un Range Rover Sport en lugar de un Ferrari y una minivan familiar.

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El iPhone Duo ofrece una experiencia similar a la del iPad en un formato que cabe en el bolsillo (Image credit: Getty Images / Benjamin Fanjoy / Stringer)

El nuevo iPad mini es pequeño, claro, pero ¿de verdad vas a andar por ahí con una tableta de 8.5 pulgadas en el bolsillo? La afirmación de Tom’s Guide de que «Apple, sin darse cuenta, ha fijado un precio para su propio dispositivo plegable que lo deja fuera del mercado para cualquiera que esté dispuesto a llevar una bolsa pequeña» supone una suposición bastante grande sobre la cantidad de personas dispuestas a llevar una bolsa pequeña consigo en todo momento. Yo no soy una de esas personas, y no conozco a muchas que lo sean.

Dicho esto, tampoco soy un gran defensor del iPhone Duo. Para mí, las concesiones que hay que hacer para obtener una experiencia similar a la del iPad en un dispositivo del tamaño de un iPhone son, al momento de escribir esto, demasiado grandes, y personalmente prefiero quedarme con mi iPhone 18 Pro (y, sí, tal vez incluso comprar un iPad mini para ver películas en la cama o en el avión).

Pero eso no significa que crea que pueda recrear la experiencia de tener el iPhone Duo comprando dos productos de Apple por separado: ver películas en la cama o en el avión no es lo mismo que ver películas donde quiera.

Comprar el iPhone 18 Pro y el nuevo iPad mini podría ser una mejor inversión que comprar un solo iPhone Duo, pero la relación calidad-precio y la compatibilidad son dos cosas diferentes. Definitivamente hay mucho que decir a favor de tener un solo dispositivo que ofrezca lo mejor de ambos mundos, y cualquiera que esté considerando el iPhone Duo debería recordar eso antes de decidirse por una opción u otra.

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