Por qué el LG C6 OLED es mi televisor del año y supera las innovaciones del mercado para demostrar que el menos esperado puede llevarse la victoria

En un año en el que los televisores mini-LED RGB de última generación llegaron al mercado masivo y los televisores OLED de gama alta se volvieron más impresionantes y flexibles que nunca en cuanto a brillo, mi “Televisor del Año” en los Premios al Producto del Año 2026 de TechRadar es, de hecho, el televisor OLED LG C6 de gama media.

El LG C6, el último modelo de la línea de la serie C de LG, obtuvo la máxima calificación de cinco estrellas en mi reseña del LG C6, ya que ofrece lo que siempre ha hecho que los televisores de la serie C de LG se encuentren entre los mejores del mercado, pero lleva algunas características clave a otro nivel (más detalles al respecto a continuación).

Al compararlo con su predecesor, el LG C5, mi admiración por el C6 se afianzó aún más, ya que este último volvió a mostrar mejoras importantes con respecto al anterior —algo que no siempre se ve en los modelos de televisores más nuevos—. En ese momento, dije que consideraba que el C5 ofrecía una mejor relación calidad-precio; pero seis meses después, el precio del C6 ha bajado significativamente y ahora ofrece una relación calidad-precio fenomenal.

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De hecho, esta victoria marca el primer regreso de LG a la cima del podio del “Televisor del Año” desde 2022, cuando el QD-OLED de gama media de Samsung, el S90C, se llevó la corona en 2023, seguido de victorias de los modelos OLED insignia de Samsung: el S95D en 2024 y el S95F el año pasado. Si bien Samsung lanzó televisores muy impresionantes en 2026, uno de los aspectos clave que todos buscamos aún más de lo habitual este año es la relación calidad-precio, y el C6 cuenta con algunos elementos clave que lo convierten en la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio.

Precisión, brillo y potencia

El LG C6 (a la izquierda) cuenta con un nuevo procesador mejorado que le permite ofrecer mayor brillo y mejores colores que su predecesor, el LG C5 (a la derecha). (Image credit: Future)

Una de las grandes mejoras del LG C6 fue su procesador. Mientras que las generaciones anteriores de la serie C habían utilizado el Alpha 9 de LG, el C6 incorporaba el Alpha 11 AI Gen 3: el chip más potente de LG, el mismo que se usa en el modelo insignia LG G6. Esto significaba tiempos de procesamiento más rápidos para facilitar el uso y la navegación, así como funciones de imagen mejoradas, incluyendo procesamiento de imagen de 13 bits para reducir el efecto de bandas de color y un amplificador de brillo mejorado.

Pero, ¿estas características se tradujeron realmente en mejoras en el uso cotidiano? Cuando comparé el C6 con el C5, la respuesta fue un rotundo sí. El C6 registró un brillo HDR máximo de 1,438 nits en el Modo Cineasta en una ventana del 10 % —un avance notable respecto a los 1,180 nits del C5 en la misma prueba. Incluso alcanzó un brillo HDR de pantalla completa de 245 nits, lo cual fue 50 nits más que el C5. Puede que no parezca mucho, pero para un OLED que lucha contra los reflejos en habitaciones luminosas, marca una clara diferencia.

En cuanto a la experiencia de visualización real, el aumento del brillo HDR se notó más en escenas con una puesta de sol en el horizonte, como en *Wicked* y *Top Gun: Maverick*, donde el C6 claramente tenía un brillo máximo más alto, lo que se tradujo en luces altas HDR más impactantes. Las escenas brillantes y los colores también se veían más impactantes y atractivos en el C6, especialmente cuando aparecían en pantalla grandes áreas de blanco, como la nieve.

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Lo que más me impresionó fue la mayor precisión en la temperatura de color del C6 (izquierda), lo que hizo que películas como "The Batman" se vieran aún mejor que en el LG C5 (derecha). (Image credit: Warner Bros. / Future)

Sin embargo, lo que más me impresionó del C6 durante mis pruebas fue la precisión de su temperatura de color. Al comparar el C6 y el C5 juntos, era obvio que el C6 presentaba un efecto de tinte verde (algo que ha afectado a los paneles OLED en el pasado), algo que realmente no se nota cuando lo ves por sí solo, pero que se hace evidente al compararlo con otros paneles de alta gama.

Esto se notó sobre todo en *The Batman*, específicamente en la escena posterior a la pelea con una pandilla en el andén del metro. Al ver la escena tanto en el C6 como en el C5, ambos mostraron un excelente contraste con tonos oscuros y claros bien equilibrados, pero el C6 claramente tenía una temperatura de color mucho más precisa, lo que significa que los tonos grises de las paredes y el andén realmente se veían grises, mientras que el tinte verde del C5 le restaba algo de esa precisión realista.

Además de esto, el C6 también ofreció colores más vivos que resaltaban más en la pantalla, tonos de piel más precisos y tonos oscuros ligeramente más refinados que el C5. Ver *Elemental* durante mis pruebas con el C6 fue un verdadero placer, ya que los rojos, morados, rosas y azules a lo largo de toda la película realmente deslumbraban en la pantalla. El C5 también se había desempeñado muy bien con esa película, pero el C6 simplemente ofrecía algo más.

Una relación calidad-precio inmejorable

El LG C6 realmente lo tiene todo, desde una calidad de imagen excepcional hasta un rendimiento en juegos de lo más nítido: todo ello a un precio más competitivo que el de sus rivales más cercanos (Image credit: Disney / Future)

El C6 no es un televisor "barato" bajo ningún concepto, pero algo en lo que la serie C siempre ha destacado es en su relación calidad-precio. Cuenta con un conjunto completo de funciones para gaming y, al combinarlo con un rendimiento fluido y una respuesta rápida, se convierte fácilmente en la mejor TV para videojuegos disponible. También ofrece un movimiento muy fluido para ver deportes y, como está disponible en tamaños de 42 a 83 pulgadas, se adapta a cualquier espacio. Realmente es una televisión todoterreno.

Sin embargo, este año el C6 llegó con una novedad emocionante en sus modelos más grandes, de 77 y 83 pulgadas, ambos conocidos como LG C6H: incorporan el mismo panel Tandem RGB OLED que utiliza la LG G6. ¿Y lo mejor? Esto llegó sin ningún aumento de precio respecto a la LG C5, que utilizaba un panel OLED EX menos avanzado. Así que, en estos tamaños, la LG C6 es prácticamente la misma televisión que la LG G6, pero más barata.

Siempre nos preocupan los aumentos de precio respecto a los modelos anteriores cuando se lanza una nueva televisión, tanto por la inflación como por las mejoras que destacan los fabricantes. Y, obviamente, este año ha sido especialmente complicado por el aumento de los precios de la tecnología.

Sin embargo, el C6 se lanzó con precios prácticamente idénticos a los de su predecesora, y desde entonces no han dejado de bajar. Al momento de escribir esto, varios meses después de su lanzamiento en abril de 2026, ya puedes conseguir un C6 de 65 pulgadas por $1,499 / £1,799 / AU$3,995. Esto representa una reducción de precio de $1,200 / £700 (lamentablemente, todavía no hay descuentos en Australia). Y con el Black Friday a la vuelta de la esquina, habrá aún más oportunidades de conseguirla por menos.

Si tomamos en cuenta su rendimiento y sus funciones mejorados respecto al modelo anterior, sus precios estables, los paneles superiores de los modelos más grandes sin costo adicional y su auténtica relación calidad-precio, el C6 es mi elección indiscutible como TV del Año. Sí, puede haber televisiones más impresionantes si el dinero no es un problema, pero en 2026 el dinero definitivamente sí lo es. Y ninguna otra televisión cumple con todos los requisitos, incluida la relación calidad-precio, de una manera tan destacada.

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