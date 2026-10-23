Sony deja de vender reproductores Blu-ray 4K en Japón, pero aún hay existencias en el resto del mundo: el Sony X700K es una de las mejores opciones económicas

In Brief Parece que el modelo UBP-X700 ha dejado de fabricarse y no se repondrá en Japón.

Aún hay existencias disponibles en Sony EE. UU./Reino Unido y en tiendas minoristas.

Parece que Sony está planeando un futuro sin discos.

Sony ha dejado de fabricar su último reproductor de Blu-ray UHD en Japón. El modelo UBP-X700 está agotado en la tienda en línea de Sony Japón, donde la ficha del producto ahora indica: "Agotado. Este artículo no se volverá a surtir".

Según el distribuidor japonés de Sony y el blog Kuntoku, tal como lo informó FlatpanelsHD, las ventas en Japón concluyen a partir de hoy, 22 de octubre.

Como mencionamos en nuestra reseña del Sony UBP-X700, es un reproductor económico excelente (en nuestra opinión, el mejor reproductor económico entre los mejores reproductores de Blu-ray 4K), así que si has estado pensando en comprar uno, tal vez sea mejor que te des prisa. Aunque no ha habido ningún anuncio oficial, si Sony ya no vende su único reproductor dedicado a 4K en Japón, eso no pinta bien para otros mercados.

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He revisado las tiendas de renombre y los sitios web de Sony en EE. UU. y el Reino Unido, y todos ellos cuentan actualmente con existencias.

PlayStation también se encamina hacia un futuro sin discos: la PS5 Pro (en la imagen) no incluye unidad de disco de forma predeterminada, y Sony planea dejar de ofrecer compatibilidad con discos para los juegos futuros (Image credit: Future)

¿Se vislumbra el fin del disco óptico?

Si el reproductor deja de venderse en otros mercados y aún quieres un dispositivo Sony compatible con Blu-ray 4K, puedes comprar una PlayStation 5 o una PS5 Slim. Sin embargo, incluso las mejores ofertas de la PS5 implican gastar aproximadamente el doble de lo que pagarías por el UBP-X700. Además, la PS5 no es compatible con Dolby Vision ni HDR10+, y tampoco admite la decodificación de Dolby Atmos y DTS para películas.

La descontinuación tampoco es una buena señal para la PS6. Sony no ha dicho que los discos ópticos hayan desaparecido por completo de sus futuras consolas, pero si consideramos esto junto con sus polémicos planes de dejar de vender juegos en disco y la ausencia de una unidad óptica incluida de serie en la PS5 Pro, el futuro del Blu-ray no parece muy prometedor para la próxima consola de nueva generación. Y si crees que la PS5 es cara, es probable que la PS6 sea considerablemente más costosa.

Llevamos informando sobre el Blu-ray desde su debut hace dos décadas y, a medida que disminuye el interés de los fabricantes por este formato, no hay señales de que exista otro que pueda sustituirlo. Como dijimos en nuestra investigación sobre el futuro del Blu-ray 4K: «Un sucesor no solo necesitaría un disco mejor; también tendría que existir una razón para desarrollar ese disco mejor en primer lugar. Solo entonces los estudios crearían el contenido, los fabricantes producirían los reproductores, los fabricantes de televisores le darían soporte y los consumidores decidirían si valdría la pena actualizar sus equipos. Pero, por ahora, ninguno de los expertos pudo identificar una razón lo suficientemente convincente».

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No creo que los discos Blu-ray estén muertos; de hecho, están experimentando un resurgimiento. Sin embargo, los reproductores parecen estar pasando por un momento complicado. Por eso, si quieres seguir apostando por los medios ópticos, sería prudente comprar uno de los mejores reproductores de Blu-ray mientras todavía puedas hacerlo, incluso a pesar de los recientes aumentos de precio de los reproductores de Panasonic.

Sospecho que el mercado cinematográfico evolucionará hacia algo parecido a lo que hemos visto en el audio: suscripciones de streaming con calidad aceptable para el público general y descargas de muy alta resolución para comprar y conservar, dirigidas a los cinéfilos con mayor poder adquisitivo.

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