Sony elimina más de 500 películas que los usuarios habían comprado para sus bibliotecas digitales

Cientos de episodios de series de televisión y películas serán eliminados de las cuentas de PlayStation Store el 1 de septiembre.

La gente había comprado las películas y los programas.

Sony no ofreció disculpas, ni mucho menos compensación.

Una de las mejores cosas de los discos Blu-ray es que no tienes que preocuparte de que Sony se cuele en tu casa en mitad de la noche y se los lleve.

Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de las compras digitales: Sony está eliminando cientos de películas y episodios de series comprados en PlayStation Store de las colecciones de los usuarios sin compensación alguna. En septiembre, desaparecerán.

La lista de películas y series afectadas se encuentra en el sitio web de Sony e incluye la versión remasterizada de Terminator 2: El juicio final, Gomorra, las películas de Rambo y muchas más. El problema radica en la finalización de un acuerdo de licencia entre Sony y StudioCanal, una importante productora y distribuidora de películas y series.

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Tal y como explica Sony, a partir del 1 de septiembre de 2026, "ya no podrá acceder al contenido que haya comprado previamente en StudioCanal, y este se eliminará de su biblioteca de vídeos".

Para colmo de males, la notificación termina con el eslogan de PlayStation: "El juego no tiene límites".

Como era de esperarse, esto no ha sido bien recibido por los cinéfilos.

Esto es o bien una imagen de Sony buscando las películas que creías tener para eliminarlas de tu cuenta, o bien es el comienzo de Terminator 2 (una de las películas afectadas) (Image credit: StudioCanal)

¿Por qué Sony está eliminando las compras de los usuarios?

El acuerdo de Sony con la productora StudioCanal ha finalizado, lo que significa que Sony ya no tiene los derechos para vender esas series y películas. El hecho de que la gente las haya comprado es irrelevante para Sony, porque en los términos y condiciones, que nadie lee, se especifica que se adquiere una licencia para ver una serie o película, no para poseerla.

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Desde que se dio a conocer la noticia, las redes sociales se han llenado de gente que dice lo mismo: la decisión de Sony es una excelente publicidad para la piratería digital. Y sin duda ha molestado a muchos cinéfilos, como Quelonious en r/movies , quien juró: "Nunca más compraré películas en streaming", aunque ese usuario prefiere el Blu-ray en lugar de enarbolar la bandera pirata.

"Si yo fuera tú, no compraría películas en formato digital", escribe Rewdyroo en el mismo subreddit, señalando que "no estás comprando la película. Funciona más bien como un alquiler, y si la licencia de la película del servicio donde la compraste caduca, tu película digital también desaparece, sin reembolso. Me pasó con Amazon y nunca más volveré a comprar una película digital".

Mildmichigan expresó la opinión de muchos: "Esto debería ser ilegal. Si compro algo digitalmente y la plataforma pierde los derechos de distribución o lo que sea, deberían protegerme".

Ya hemos hablado de esto antes, porque es una razón clave para seguir comprando Blu-rays: los Blu-rays son tuyos para siempre. Pero es un problema con todo tipo de contenido digital, desde los tiempos de la música digital PlaysForSure de Microsoft , que vendía archivos de audio que desaparecían cuando Microsoft cerraba los servidores. Ya sea un catálogo de streaming o GTA 6 , si no está en formato físico, nunca puedes estar seguro de que te pertenecerá para siempre.