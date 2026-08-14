Dolby confirma que Dolby Vision 2 puede funcionar en los reproductores Blu-ray 4K actuales, pero hay un problema

Dolby confirma que Dolby Vision 2 HDR puede implementarse en los dispositivos 4K Blu-ray existentes, tanto en discos como en reproductores

Sin embargo, esto requerirá que los fabricantes de reproductores colaboren con Dolby en las actualizaciones, y Sony afirma que no tiene planes de actualizar, mientras que Panasonic y Magnetar no han hecho comentarios al respecto

Dolby afirma que los televisores con Dolby Vision 2 seguirán mostrando mejoras visuales con los discos de Dolby Vision 1, gracias al motor de procesamiento mejorado

Dolby Vision 2, la próxima generación del formato HDR de Dolby, ya se está implementando en sus primeros televisores — y Dolby respondió a una de mis preguntas más candentes sobre la nueva tecnología: si podrá llegar tanto a los discos Blu-ray 4K como al streaming.

Al analizar la respuesta, resulta que las noticias son mixtas. Desde el punto de vista técnico, la respuesta fue positiva: el equipo confirmó que Dolby Vision 2 puede funcionar en discos y reproductores Blu-ray existentes. Sin embargo, para que funcione se necesitará una actualización de firmware que garantice la compatibilidad total, y ahí parece que podría estar el problema.

Me reuní con Chris Turkstra, vicepresidente de dispositivos para el hogar de Dolby Laboratories, y con Jonas Klittmark, director de estrategia comercial. Como era de esperarse, ambos se mostraron grandes defensores de la nueva tecnología. Pero también se mostraron realistas respecto a los desafíos que plantean, en particular, los reproductores de Blu-ray existentes.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

“El Blu-ray UHD es fantástico”, dijo Klittmark. “Es difícil alcanzar los 120 megabits a través del streaming, ¿verdad? Así que, si eres el tipo de persona a la que le importa eso, como a mí, entonces sigue teniendo sentido”.

Sin embargo, “el problema con el Blu-ray UHD es que la industria detrás de los dispositivos de electrónica de consumo que lo impulsan… algunos de ellos ya ni siquiera existen. Mi reproductor es un Oppo de hace 10 años, y creo que esa empresa cerró hace media década».

Como él mismo explica, esto plantea un posible problema para la compatibilidad total con Blu-ray. «Aunque no necesitaríamos ningún hardware nuevo para que esos dispositivos funcionen de manera óptima con Dolby Vision 2, sí necesitarían una actualización de software para garantizar que estén configurados correctamente».

Y, hasta ahora, los fabricantes que siguen trabajando con Blu-ray no parecen estar ansiosos por hacerlo. Nos comunicamos con Panasonic, Sony y Magnetar para preguntarles sobre sus planes respecto a Dolby Vision 2, y solo Sony respondió —y confirmó que, tal como están las cosas, no actualizará sus reproductores existentes. Un comunicado de la empresa decía:

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"No tenemos planes de ofrecer una actualización de software o firmware para dar soporte a Dolby Vision 2 en la línea actual de reproductores de Blu-ray".

¿Por qué es necesario actualizar Dolby Vision 2?

«Nos encantaría que Dolby Vision 2 llegara a todos los dispositivos. Y creo que, con el tiempo, llegará a muchos más dispositivos además de los televisores», dice Klittman. «Pero el Blu-ray UHD es un tema complicado».

Si bien la compatibilidad con Dolby Vision 2 requiere nuevo hardware en los televisores (solo funciona en procesadores de TV específicos), no lo requiere para los reproductores, ya que lo único que estos deben hacer es transmitir los datos codificados en la señal al televisor, y luego el televisor se encarga del procesamiento complejo. Sin embargo, los reproductores deben saber cómo manejar esos datos: «Dado que se trata de reproductores antiguos, probablemente muchos de ellos necesiten una actualización de software», dice Klittmark.

El equipo de Dolby destacó que su principal preocupación es transmitir los datos con precisión a través de la conexión HDMI. «Hay muchos matices con el HDMI», dice Klittmark. «Diferentes formas de priorizar las cosas, diferentes formatos de transmisión, etcétera... No quiero simplificar en exceso el trabajo que esto implica. Se trata de asegurarnos de que toda la “Inteligencia de Contenido de Dolby Vision 2”, como la llamamos, llegue realmente a su destino, y de que el dispositivo esté configurado correctamente para una transmisión HDMI óptima».

Como explica Chris Turkstra, la actualización de software sería necesaria "en las herramientas de formateo del dispositivo. Se trata de un cambio bastante complejo... aunque sin duda nos encantaría contar con ello, no sé si habrá suficiente [demanda] como para que la gente se dedique a ese trabajo".

Por supuesto, los datos de Dolby Vision 2 también tendrían que estar en el disco mismo, así que las películas existentes no podrán aprovecharlo, y dudo que sea un formato que haga que la gente reemplace sus discos actuales por una nueva versión; pero, aun así, para los estrenos y las restauraciones recientes, sería genial contar con la precisión adicional que está diseñado para ofrecer.

Dolby Vision 2 y el Blu-ray 4K deberían seguir siendo mejores, incluso sin actualizaciones

Entonces, ¿qué pasa si el fabricante de tu reproductor ya no existe, o si aún existe pero no quiere invertir el esfuerzo necesario en una actualización de firmware? Aún así deberías poder disfrutar de algunos beneficios de la nueva generación de Dolby Vision si tienes un televisor compatible, especialmente el nuevo motor de imagen, que es significativamente más potente.

«Cuando se trata solo de Dolby Vision estándar, tu televisor con Dolby Vision 2 seguirá pudiendo ofrecerte muchas de las ventajas de las que hablamos, incluso para Blu-ray UHD», dice Klittman. «Eso es lo emocionante: funcionará para Blu-ray UHD sin importar si los reproductores se actualizan o no».

El motor de procesamiento mejorado que constituye el núcleo de Dolby Vision 2 es capaz de realizar un trabajo más avanzado con los metadatos existentes en Dolby Vision, y Dolby ha afirmado que debería haber una mejora clara. He visto una demostración del procesamiento de Dolby Vision 2 con contenido original de Dolby Vision en televisores más económicos, y la diferencia es visible.

Por supuesto, lo que más me interesa es cómo las opciones exclusivas de DV2, como Precision Black —en la que los datos sobre cómo el creador veía el monitor de masterización al finalizar el etalonaje de color pueden utilizarse para mejorar la visibilidad y la precisión del HDR—, podrían ayudar a que las películas muy oscuras muestren más detalles en las sombras sin dejar de ser fieles al original.

Lamentablemente, los cinéfilos podrían enfrentarse a una decisión frustrante si sus películas favoritas se lanzan en streaming con Dolby Vision 2: comprar la versión en Blu-ray 4K, que ofrece la mejor calidad de imagen en general, o verlas en streaming con una tasa de bits más baja, pero con una precisión que podría estar más cerca de la imagen original.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.