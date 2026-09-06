Acabo de ver el primer televisor 3D con tecnología micro-LED del mundo de Hisense, y se ve increíble; esto podría resolver por fin el mayor problema de los televisores 3D

Visitar el stand de Hisense en la IFA siempre es una buena oportunidad para conocer tecnologías que nos permiten vislumbrar el futuro: la empresa suele presentar conceptos de productos que pretende lanzar al mercado, aunque a menudo solo en China. Así que, obviamente, me gusta ir, encontrar los mejores y luego escribir artículos como este para convencer a la empresa de que los lance a un público más amplio.

Y aquí estamos, en uno de esos artículos, porque acabo de ver el primer televisor 3D con tecnología micro-LED del mundo (según Hisense), y me pareció increíble.

La razón es muy sencilla: los niveles de brillo extraordinarios de la tecnología micro-LED. El sistema de Hisense utiliza lentes de obturador activo, lo que significa que el televisor muestra fotogramas alternados que deben ser vistos por el ojo izquierdo y el derecho, y tú usas lentes que, literalmente, bloquean la visión de cada ojo, de modo que solo el ojo correspondiente vea el fotograma correcto en el televisor.

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Pero estas lentes reducen el brillo incluso cuando están «abiertas», y el hecho de tener solo la mitad del tiempo para ver cada fotograma por ojo también reduce el brillo percibido, ya que te llega menos luz.

(Image credit: Future)

Esta es la misma técnica que se usaba en los mejores modelos de los antiguos televisores 3D, pero hacía que el 3D siempre se viera un poco apagado.

Pero eso no importa si el televisor es ridículamente brillante para empezar. El modelo micro-LED de Hisense alcanza un brillo máximo de 10,000 nits, lo que significa que, cuando lo ves con los lentes, la versión «atenuada» del video sigue luciendo como un televisor normal entre los mejores televisores disponibles hoy en día.

Los colores se ven muy intensos en 3D, y el 3D es sumamente nítido y detallado porque se obtiene una resolución nativa de 4K gracias a la tecnología de obturador activo; además, la nitidez del efecto 3D es realmente impresionante. En el video que vi, no hubo imágenes fantasma ni interrupciones en la imagen.

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El movimiento se veía realmente fluido y tal como uno espera de un televisor, especialmente cuando se combina con colores que realmente se perciben intensos y dan la sensación de estar viendo HDR.

La sensación de profundidad también fue realmente impresionante: el primer plano realmente parecía sobresalir de la pantalla hacia mí, y el fondo daba la sensación de que había una distancia real.

Hisense afirma que el televisor podrá convertir de 2D a 3D en tiempo real cualquier contenido que veas, utilizando un potente sistema basado en inteligencia artificial, y todo el procesamiento se realiza en el propio televisor.

(Image credit: Future)

Por supuesto, me interesa más sacar mis Blu-rays en 3D, que aún conservo, de las películas que realmente me encantó ver en ese formato y que, de hecho, se filmaron pensando en él: Hugo, Pacific Rim, Gravity. Nunca he visto Avatar en casa, porque sé que sería una experiencia mucho menos impactante, pero la vería en este televisor.

Y aunque el problema de la atenuación es el principal inconveniente de los lentes 3D, sé que para mucha gente el problema son los lentes en sí mismos, y este televisor no resolverá eso.

Pero, caray, si estuviera armando un sistema de cine en casa de alta gama (Hisense dijo que el televisor costaría más de 200,00 dólares), sin duda querría incluirlo.

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