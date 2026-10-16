LG confirma que su tecnología OLED de próxima generación llegará primero a laptops y monitores, adelanta una fecha aproximada, pero no esperes verla pronto en televisores

La tecnología FLiPP de LG podría ofrecer el rendimiento de las pantallas OLED Tandem a un costo mucho menor

Llegará primero a las pantallas más pequeñas; no esperes verla en televisores hasta dentro de varios años

La producción de pantallas para computadoras portátiles y monitores podría comenzar en 2027

Si te gusta la tecnología OLED, hay un nuevo acrónimo que debes conocer: FLiPP. Significa FMM-Less Innovative Pixel Patterning (patronado innovador de píxeles sin FMM), y las siglas FMM hacen referencia a las máscaras metálicas finas (Fine Metal Masks). Estas se utilizan normalmente en la fabricación de pantallas OLED para colocar con precisión los materiales orgánicos emisores de luz.

Con FLiPP, ya no se necesitan máscaras. En su lugar, los materiales se depositan sobre el vidrio, se les aplica una capa protectora y después se refinan mediante fotolitografía y grabado para eliminar las secciones no deseadas.

La principal ventaja de FLiPP es la eficiencia. Según el medio especializado The Elec, LG Display descubrió que esta tecnología aumentó la tasa de aprovechamiento —es decir, la eficiencia de la producción— del 75% en un proceso FMM convencional a más del 93% con FLiPP.

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Esto es una buena noticia para nosotros, porque una producción más eficiente implica menores costos de fabricación. En última instancia, eso significa que podríamos ver pantallas OLED mucho mejores sin que aumenten los precios.

FLiPP también mejoró el aprovechamiento de los materiales orgánicos emisores de luz, del 40% al 74%; elevó la proporción de apertura de los píxeles —la parte de su superficie que emite luz— al 65%; y permitió que el área emisora de luz aumentara el brillo hasta 1.6 veces, prolongara la vida útil hasta 2.4 veces o redujera el consumo energético un 13%.

Esto significa que estas pantallas OLED pueden ofrecer más brillo, una mayor durabilidad o un menor consumo de energía, según las prioridades del dispositivo. Sin embargo, en un futuro cercano, estos dispositivos serán casi con toda seguridad laptops y monitores, no televisores. Una mala noticia para quienes esperan con ansias que bajen los precios de los mejores televisores OLED.

LG Display presentó esta tecnología en el Encuentro Internacional sobre Pantallas de Información (IMID) 2026 (Image credit: LG Display)

¿Qué es FLiPP?

El director de Tecnología (CTO) de LG Display, Choi Young-seok, afirma que esta tecnología todavía se encuentra en su primera etapa de desarrollo. La siguiente fase consistiría en desarrollar productos reales, mientras que la tercera correspondería a la producción en masa.

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Esta tercera etapa se centrará inicialmente en el mercado de monitores, donde las pantallas son más pequeñas. Las cifras de eficiencia mejorada mencionadas anteriormente corresponden a paneles de 23.5 pulgadas. Sin embargo, las laptops también están contempladas. LG Display espera llegar a esta fase a finales de 2027, por lo que los primeros productos podrían aparecer en el CES 2028.

Según Cho Heung-ryeol, director de la División de Pantallas de Próxima Generación, LG Display está evaluando actualmente sus líneas de producción existentes de LCD y WOLED para determinar si pueden reutilizarse sin modificaciones importantes o si será necesario adquirir nuevas instalaciones. Por supuesto, la primera opción es la preferida. En cualquier caso, LG Display mantiene sus planes de iniciar la producción dentro de aproximadamente un año.

Si quieres conocer más sobre los aspectos técnicos de FLiPP y cómo se compara con otros procesos de fabricación de pantallas OLED, el medio especializado The Elec publicó la transcripción de un seminario en línea de LG Display, que puedes leer aquí.

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