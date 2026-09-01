Roku está lanzando dos televisores OLED, y nos emociona ver que por fin alguien da batalla en el segmento de los televisores OLED económicos

Roku anuncia dos televisores OLED a precios accesibles: el televisor OLED de la serie Roku Pro y el televisor OLED de la serie Roku Pro LX

El modelo Pro OLED tiene un precio inicial de 999 dólares y cuenta con resolución 4K a 120 Hz y compatibilidad con VRR

El modelo LX tiene un precio inicial de 1,299 dólares y cuenta con resolución 4K a 144 Hz y compatibilidad con VRR

Sin embargo, solo se mencionan los tamaños de 55 y 65 pulgadas

Roku ha lanzado su primer televisor OLED, la serie Roku Pro, y en octubre de 2026 saldrá al mercado un segundo modelo de gama más alta.

Como ya es habitual en Roku, los televisores ofrecen buenas especificaciones a un precio muy competitivo: el modelo más barato cuesta 999 dólares en su versión de 55 pulgadas. Esto podría convertirlos en uno de los mejores televisores OLED para quienes no quieren gastar demasiado: el LG B6, por ejemplo, tiene un precio oficial de 1,299 dólares para el modelo de 55 pulgadas (aunque ya lo hemos visto a un precio inferior).

El televisor OLED de la serie Roku Pro estará disponible inicialmente en dos tamaños, 55 y 65 pulgadas, y es extremadamente delgado. La pantalla se apoya en un soporte ajustable que no requiere herramientas, diseñado para acomodar barras de sonido y decodificadores, y el soporte cuenta con sujetacables integrados para mantener todo ordenado y bien organizado.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Ambos modelos vienen con un control remoto de voz mejorado, control de “pulsar para hablar” y un práctico localizador de control remoto que se opera mediante un botón integrado en el televisor.

Televisores OLED de la serie Roku Pro y la serie Pro LX: características principales

El televisor OLED estándar de la serie Roku Pro cuenta con un panel de 120 Hz con amplios ángulos de visión y es compatible con Dolby Vision.

Cuenta con cuatro puertos HDMI 2.1 y un modo de juego automático; los televisores son compatibles con FreeSync Premium y con las frecuencias de actualización variables según las especificaciones HDMI.

(Image credit: Roku)

El segundo modelo, el televisor OLED Roku Pro Series LX, ofrece una frecuencia de refresco variable (VRR) de hasta 144 Hz, cuenta con mayor brillo y tiene un polarizador avanzado para reducir los reflejos en la habitación. Incluye una versión más sofisticada del control remoto de voz, con botones retroiluminados y atajos personalizables, y se carga a través de USB-C.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El televisor OLED de la serie Roku Pro ya está disponible en Amazon EE. UU. en tamaños de 55 o 65 pulgadas, con precios a partir de 999 dólares. Esto lo convertirá en un fuerte competidor frente al mencionado LG B6 o al Samsung S85H, que es el modelo económico de Samsung y tiene un precio oficial de alrededor de 1,199 dólares.

(Image credit: Roku)

El televisor OLED Roku Pro Series LX saldrá al mercado en octubre con un precio inicial de 1,299 dólares, lo cual está muy cerca del precio de venta actual del LG C6, y estamos ansiosos por ver si su desempeño también se mantiene en el mismo nivel.

¿Estás pensando en adquirir un nuevo televisor?

¡Prueba nuestro buscador de tamaños y modelos de televisores! Solo tienes que indicarnos a qué distancia te sientas del televisor y te diremos qué tamaño comprar según los consejos sobre el ángulo de visión de nuestros expertos en calidad de imagen, además de recomendarte nuestros tres mejores televisores de ese tamaño en diferentes rangos de precios.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.