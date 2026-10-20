TCL y Roku lanzan en México nuevos televisores con tecnología MiniLED

¡Atención! Sobre todo si estás buscando un nuevo televisor, pues Roku y TCL anunciaron la llegada a México de su nueva línea de televisores Roku TV integrado y tecnología MiniLED, pero eso no es lo mejor de todo, ya que podrás elegir entre tamaños de 55", 65", 75" y 85".

La propuesta combina tecnología de pantalla con una experiencia de entretenimiento pensada para integrarse al día a día en el hogar, ya sea para disfrutar películas y series, seguir eventos deportivos, descubrir nuevos contenidos o compartir fotografías y momentos especiales.

Uno de los principales diferenciales de esta nueva línea es la tecnología MiniLED de TCL, que permite un control más preciso de la iluminación en distintas zonas de la pantalla. Esto se traduce en contrastes más definidos, negros más profundos y colores más vivos, ofreciendo mayor detalle y realismo al disfrutar películas, series, deportes y otros contenidos.

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"En Roku buscamos que disfrutar televisión sea cada vez más sencillo y que la experiencia se adapte a la forma en que cada persona vive y disfruta su hogar. Esta nueva línea junto con TCL nos permite ofrecer más opciones para diferentes espacios y necesidades, combinando una gran experiencia de pantalla con todas las funciones que caracterizan a Roku y hacen de Roku TV una plataforma fácil de disfrutar", comentó Luis Bahena, Country Manager de Roku en México.

"En TCL entendemos que los consumidores en México buscan experiencias de entretenimiento más inmersivas, sin sacrificar la facilidad de uso. Al integrar nuestra tecnología MiniLED con Roku TV, combinamos una calidad de imagen superior, gran rendimiento y acceso intuitivo al contenido, reafirmando nuestro compromiso de desarrollar innovación que responda a las necesidades de las personas", afirmó Santiago Ennis, CMO de TCL México.

Las nuevas pantallas TCL con Roku TV integrado ofrecen diferentes funciones para facilitar el acceso, control y descubrimiento de contenido:

Pantalla de inicio personalizable: permite organizar aplicaciones y entradas favoritas para acceder rápidamente al contenido y dispositivos más utilizados. Los usuarios podrán disfrutar de la reciente actualización de la pantalla de inicio con funciones ideales para encontrar qué ver.

permite organizar aplicaciones y entradas favoritas para acceder rápidamente al contenido y dispositivos más utilizados. Los usuarios podrán disfrutar de la reciente actualización de la pantalla de inicio con funciones ideales para encontrar qué ver. Descubrimiento inteligente: funciones como "No te lo pierdas", "Mi lista" y "Continuar viendo" ayudan a descubrir contenido, guardarlo y retomarlo desde donde se dejó.

funciones como "No te lo pierdas", "Mi lista" y "Continuar viendo" ayudan a descubrir contenido, guardarlo y retomarlo desde donde se dejó. Control desde el celular: la aplicación móvil gratuita de Roku, disponible para iOS y Android, convierte el smartphone o tableta en un control remoto e incluye funciones como "Reproducir en Roku" y el modo audífonos.

la aplicación móvil gratuita de Roku, disponible para iOS y Android, convierte el smartphone o tableta en un control remoto e incluye funciones como "Reproducir en Roku" y el modo audífonos. Backdrops: permite transformar la pantalla en una galería visual, de forma gratuita, con obras de arte de artistas, museos y colecciones especiales, o utilizar fotografías personales.

permite transformar la pantalla en una galería visual, de forma gratuita, con obras de arte de artistas, museos y colecciones especiales, o utilizar fotografías personales. Compatibilidad con asistentes de voz: permite utilizar comandos de voz mediante asistentes como Alexa, Google Assistant y Siri.

permite utilizar comandos de voz mediante asistentes como Alexa, Google Assistant y Siri. Actualizaciones automáticas: mantienen los televisores al día con las últimas funciones, mejoras y actualizaciones de seguridad.

mantienen los televisores al día con las últimas funciones, mejoras y actualizaciones de seguridad. Zona de Deportes: permite a los usuarios encontrar de forma fácil y rápido dónde ver los partidos de sus equipos favoritos de fútbol, fútbol americano, basketball, baseball, Carreras automovilísticas, entre otros. Si no cuentan con una suscripción a la app que trasmite el juego, pueden adquirirla en cuestión de segundos si ya tienen un método de pago en su cuenta de Roku.

permite a los usuarios encontrar de forma fácil y rápido dónde ver los partidos de sus equipos favoritos de fútbol, fútbol americano, basketball, baseball, Carreras automovilísticas, entre otros. Si no cuentan con una suscripción a la app que trasmite el juego, pueden adquirirla en cuestión de segundos si ya tienen un método de pago en su cuenta de Roku. The Roku Channel: ofrece acceso a más de 70,000 títulos bajo demanda y más de 100 canales de televisión en vivo, completamente gratis.

Roku se integró a televisores de terceros en 2019 en México, y fue TCL una de las primeras marcas en ofrecer esta alianza en el país; desde entonces, ambas compañías han trabajado para acercar la experiencia de entretenimiento de punta a cada vez más hogares.

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Las nuevas pantallas TCL con Roku TV de 55" ya están d disponibles en Mercado Libre y los demás tamaños de 65", 75" y 85".estarán disponibles próximamente en México.