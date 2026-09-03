Las nuevas barras de sonido Dolby Atmos de TCL son una ganga increíble: disfruta de sonido envolvente de 5.1 canales con altavoces traseros inalámbricos por un precio justo

TCL anuncia dos nuevas barras de sonido con calibración de sala mediante IA, Dolby Atmos y DTS:X

La TCL S-Class S60K es un combo de barra de sonido 3.1 y subwoofer; la TCL S-Class S65K es un sistema 5.1 con altavoces envolventes traseros

Se lanzan con descuentos, por lo que la S60K cuesta 179 dólares y la S65K, 249 dólares

TCL ha lanzado dos nuevas barras de sonido con Dolby Atmos que comparten algunas características clave con las barras de sonido premium de la Clase Q de TCL, pero a un precio considerablemente más bajo.

Las nuevas barras de sonido de la Clase S vienen en dos modelos: la TCL Clase S S60K, que es un sistema de barra de sonido y subwoofer de 3.1 canales diseñado para espacios más pequeños y adecuado para televisores de 43 pulgadas en adelante; y la TCL Clase S S65K, que es un sistema 5.1 con barra de sonido, subwoofer y altavoces satélites traseros inalámbricos, y se recomienda para televisores de 50 pulgadas o más.

La S60K está disponible actualmente con un descuento de lanzamiento que reduce el precio de un PVP de 299,99 dólares a solo 179,99 dólares. Esto podría convertirla en una de las mejores barras de sonido con Dolby Atmos para los clientes que buscan una buena relación calidad-precio. La S65K sale al mercado a 249,99 dólares en lugar del PVP de 399,99 dólares.

Ahorra en las nuevas barras de sonido de TCL

Save 38% TCL S-Class S65K: was US$399.99 now US$249.99 at Amazon Con esta oferta de lanzamiento, el precio del S65K baja de los 399,99 dólares del precio de venta sugerido por el fabricante a unos 249,99 dólares, mucho más accesibles para tu bolsillo. Por este precio, obtienes una barra de sonido con muchas prestaciones: Atmos y DTS:X, subwoofer y bocinas satélite inalámbricas, y calibración de la sala con inteligencia artificial, lo que lo convierte en un sistema impresionante a un precio muy bajo.

Save 40% TCL S-Class S60K: was US$299.99 now US$179.99 at Amazon La barra de sonido S60K, de tamaño más pequeño, ofrece todas las características avanzadas de su hermana mayor, pero es un sistema 3.1 sin bocinas satélite, diseñado para espacios más pequeños. Al igual que su hermana mayor, la S60K está disponible actualmente a un precio mucho más bajo que el precio de venta sugerido por el fabricante, lo que la sitúa muy por debajo de los 200 dólares. No es mucho dinero para un sistema Atmos. Best Buy: TCL S-Series S60K por $179

Barras de sonido TCL S-65K y S60K: características principales

Estas barras de sonido no son básicas: cuentan con tecnología que antes solo estaba disponible en los modelos de gama alta de TCL y tienen unas especificaciones muy impresionantes para su precio.

Ambas barras de sonido de la Clase S cuentan con Dolby Atmos, DTS:X, el procesamiento de ampliación de sonido «Ray Danz III» de TCL, calibración de sala impulsada por IA, canales centrales dedicados con doble controlador y opciones de mejora de diálogos. Los subwoofers inalámbricos cuentan con la tecnología Bass Wave Guide para ofrecer graves nítidos y profundos.

Las dos barras de sonido se conectan a través de HDMI eARC, cuentan con Bluetooth 5.3 y control mediante aplicación, y prometen actualizaciones de software de forma inalámbrica.

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