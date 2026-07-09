La app de Sonos mejora, pero los usuarios ya crean sus propias alternativas

La gente sigue desarrollando aplicaciones alternativas para Sonos con funciones que Sonos no ha ofrecido.

Entre las creaciones más recientes se encuentra una corrección de sala personalizable que funciona con los altavoces envolventes delanteros.

La mayoría no está ampliamente disponible y se están probando en versiones beta a las que solo se puede acceder con invitación.

En los últimos meses, Sonos por fin ha pasado de solucionar los problemas técnicos de su app a mejorarla con una nueva navegación y la incorporación de algunas funciones tecnológicas útiles, como una nueva opción clave para la resolución de problemas de red.

Sin embargo, muchos usuarios de Sonos están cansados de esperar por funciones que llevan mucho tiempo solicitando —como la posibilidad de agregar altavoces envolventes delanteros—, por lo que están creando sus propias alternativas.

Hace poco hablamos de algunas aplicaciones creadas por usuarios para mejorar el ecosistema de Sonos, y la lista de opciones disponibles sigue creciendo.

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Más apps de Sonos de las que puedas imaginar

En primer lugar está "la app que Sonos debería haber creado", según su creador: Somos InControl. Se trata de un control remoto para iOS destinado a los productos de cine en casa de Sonos, con ecualizador personalizado, preajustes de sonido que se pueden guardar, niveles de altura del sonido envolvente y funciones musicales.

Lo más destacado es que permite agregar altavoces envolventes delanteros izquierdo y derecho, y ofrece la posibilidad de guardar opciones de ecualización para diferentes situaciones: en la captura de pantalla de ejemplo, se muestra un sonido ligeramente ajustado para el sonido envolvente 5.1, para Dolby Atmos y para escuchar música, entre los cuales puedes alternar al instante. Se trata de un proyecto en desarrollo en Apple TestFlight, por lo que su disponibilidad es limitada, pero se ve muy impresionante.

Moosic es una aplicación de servidor de música autohospedada que ofrece una alternativa al ajuste de sala de Trueplay, con la siempre bienvenida capacidad de mostrar gráficos de la corrección de sala, además de más opciones de personalización para el ajuste.

También te permite cambiar la configuración de tu Sonos —por ejemplo, hacer que un par de Era 300 pasen de funcionar como altavoces traseros a funcionar como altavoces estéreo para música— pero manteniendo perfiles de ajuste de sala separados para cada configuración, lo cual, nuevamente, es algo que Trueplay no ofrece.

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Si te preguntas por qué no usar simplemente Trueplay, su creador, AffectionateFox5907, explica: "Sonos no ofrece una forma de cambiar entre la configuración de cine en casa y la de música sin interrupciones. Mi app sí lo hace, pero al hacerlo pierdo Trueplay. Cada vez que desvinculas y vuelves a vincular un altavoz, este pierde su configuración de Trueplay. Mi app básicamente crea una mejor versión de la app de Sonos que agrega funciones que he estado deseando desde hace tiempo sin tener que usar un montón de apps diferentes. Ahora esto funciona con varios subwoofers y también debería funcionar con los altavoces frontales agregados".

Una de las grandes desventajas de usar apps de terceros que agregan altavoces frontales envolventes es que desactivan Trueplay, así que esto es una ventaja para quienes se salen de los límites habituales del sonido envolvente de Sonos.

Además, parece ideal para cualquiera a quien le resulte un poco complicado usar su sistema de cine en casa para escuchar música, y hay mucha gente a la que le pasa eso: hay todo un hilo en Reddit en el que se pide una forma sencilla de cambiar entre el modo de película y el modo de música sin tener que volver a configurar el sistema cada vez que se hace.

Por último, pero no menos importante, MajorAtmosphere ha creado Kyuu (que se pronuncia «queue»), un controlador de Sonos para iOS que te permite usar UPnP para archivos locales, algo que la app de Sonos no admite.

Tal como lo explican: "Kyuu ejecuta un servidor local ligero que se encarga de detectar los altavoces a través de SSDP, consulta el estado de reproducción y envía comandos directamente a tus altavoces. La app de iOS se comunica con ese servidor a través de tu red LAN: sin nube, sin cuenta de Sonos, sin dependencias externas".

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