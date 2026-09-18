Olvídate de los problemas con los cables HDMI largos en tu home theater: un nuevo conector HDMI inalámbrico transmite video 4K a 60 Hz hasta 23 metros a través de paredes
El Nyrius Phoenix Home tiene como objetivo eliminar los cables y ofrecer una resolución 4K/60 auténtica sin necesidad de taladrar, sin controladores ni cableado
- El Nyrius Phoenix Home es un nuevo adaptador HDMI inalámbrico con un alcance de 500 pies en línea recta y de 75 pies a través de paredes o pisos.
- Ofrece resolución 4K con compatibilidad con Dolby Atmos, DTS y sonido envolvente de 7.1 canales.
- Sale al mercado a un precio de 199.99 dólares por el transmisor y el receptor básicos.
El Nyrius Phoenix Home es un verdadero transmisor inalámbrico 4K que toma una señal de HDMI —como la de tu consola de videojuegos, tu Apple TV 4K o tu reproductor de Blu-ray (o cualquier combinación a través de un receptor de audio y video)— y la envía a tu televisor, proyector o monitor de computadora.
Está diseñado para ser sencillo, por lo que cuenta con una entrada HDMI en el transmisor y una salida HDMI en el receptor, y promete un alcance de 500 pies al aire libre, o de 75 pies a través de paredes y pisos.
Esto significa que podría usarse como parte de un sistema de cine en casa, transmitiendo video desde tu fuente a tu proyector o televisor al otro lado de la habitación sin cables, o bien como alternativa a tender un cable HDMI a través de las paredes para poder enviar video a otras partes de la casa.
Este no es, ni mucho menos, el primer transmisor de este tipo, pero tiene un precio muy competitivo para ser un adaptador HDMI inalámbrico 4K y ofrece unas especificaciones impresionantes para su precio relativamente bajo.
Nyrius Phoenix Home: características y especificaciones principales
Con el alcance de 500 pies en línea de visión del Phoenix Home, creo que podría ser una buena opción para ver películas o disfrutar de eventos deportivos con amigos al aire libre, utilizando un proyector o una TV para exteriores.
La capacidad de transmitir hasta 75 pies a través de paredes y pisos significa que puedes usarlo para transmitir contenido desde una computadora en una habitación hacia una TV en otra, siempre que la computadora tenga una salida HDMI o un adaptador HDMI: el Phoenix Home solo admite entrada HDMI.
El Phoenix Home también cuenta con USB-C, que puedes utilizar para controlar una computadora de forma remota al conectarlo al transmisor y usar un teclado y un mouse con el receptor. También incluye un extensor de IR para controles remotos.
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El Phoenix Home transmite con una resolución de hasta 4K a 60 fps y es compatible con DTS, Dolby Atmos y sonido envolvente de 7.1 canales.
Creo que este tipo de dispositivo tiene múltiples aplicaciones tanto en el hogar como en espacios empresariales o educativos: es una buena solución para quienes rentan una vivienda y no pueden comenzar a perforar paredes para instalar cables por todas partes, así como para habitaciones que no fueron diseñadas pensando en sistemas AV.
Algunas compañías de TV han estado pensando en habitaciones donde quieres montar la TV sobre la chimenea u otro elemento y tener tu receptor AV, consolas u otro equipo de cine en casa en otro lugar. Si viste el Wireless One Connect Box de Samsung o Zero Connect de LG y deseaste tener también una TV sin cables, no necesitas gastar una fortuna en una de las mejores TVs de este año para olvidarte de los cables: esto ofrece una opción similar por $199.
Nuestra única preocupación sería la latencia al jugar, algo que tendríamos que probar para asegurarnos. Pero si buscas olvidarte de los cables y hacer que sea fácil mover películas por toda la casa, esto parece una opción muy accesible y efectiva para hacerlo, y ya está disponible.
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