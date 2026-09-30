El nuevo Amazon Fire TV Stick es más rápido y estrena control rediseñado

Se presenta el nuevo Amazon Fire TV Stick 4K por 59,99 dólares / 69,99 libras (aproximadamente 86 dólares australianos)

La principal mejora es la velocidad; promete que podrás empezar a ver contenido hasta un 40% más rápido que con los dispositivos de streaming 4K de la competencia

Se incluye el control remoto Fire TV de nuevo diseño, y en 2027 saldrá al mercado una versión "Plus" con la función "Find My Remote" incorporada

Amazon ha presentado una nueva versión del Fire TV Stick 4K que, según afirma, es increíblemente rápido, y ha creado un video para demostrarlo. El video, que se incluye a continuación, compara el nuevo Fire TV Stick 4K con el desempeño promedio de “tres marcas líderes” de televisores inteligentes y con “un dispositivo 4K de precio similar de otra marca líder”.

Según Amazon, el nuevo Fire TV Stick 4K te permite empezar a ver contenido entre un 20 % y un 40 % más rápido que los dispositivos de streaming 4K de la competencia, y las aplicaciones se inician un 35 % más rápido. También es más rápido que los televisores inteligentes que Amazon probó. El video de Amazon está incluido a continuación para que lo veas por ti mismo.

Siempre nos mostramos cautelosos ante las afirmaciones de velocidad de los propios fabricantes, ya que, obviamente, no se trata de pruebas independientes y el fabricante no va a comparar sus productos con nada que pueda dejar a su dispositivo en el olvido. El video es, en realidad, solo una animación que ilustra los datos de las pruebas de Amazon, en lugar de mostrar la diferencia en dispositivos reales. Sin embargo, una versión más rápida del Fire TV Stick 4K sigue siendo una incorporación bienvenida a la familia Fire TV.

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También hay cambios en Alexa+. Contará con un centro dedicado en Fire TV con recomendaciones más inteligentes de películas y programas, y la app de Fire TV ahora usa Alexa+ para administrar listas de seguimiento y descubrir programas en tu celular. Las actualizaciones para los dispositivos Alexa+ existentes comenzarán a implementarse en EE. UU. en noviembre de 2026 y en el resto del mundo en 2027.

Amazon Fire TV Stick 4K (2026): características principales

El nuevo Fire TV Stick 4K, al igual que el Fire Stick HD que se lanzó a principios de este año, es más delgado que antes, lo que facilita colocarlo detrás de la TV o llevarlo contigo durante un viaje. Funciona con el propio sistema operativo Vega de Amazon, lo que significa que no puedes instalar aplicaciones mediante sideloading, y Alexa+ viene integrada.

Amazon está simplificando su línea de TV sticks para centrarse en tres niveles distintos: HD, 4K y 4K Max. La opción más costosa, el 4K Max, incorpora las funciones premium, como Dolby Vision, Dolby Atmos y Alexa+ Home Theater.

El lanzamiento también incluye un nuevo control remoto Fire TV, que, según Amazon, ha sido diseñado para ofrecer una sensación más táctil y ser más fácil de sostener. Su parte superior plana y la parte inferior curva y con peso están pensadas para ayudarte a identificar la orientación correcta desde el primer momento, mientras que el botón de inicio cuenta con su propia superficie metálica especial para que puedas encontrarlo al tacto. Los demás botones tienen formas o hendiduras por la misma razón.

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El nuevo control remoto también incorpora el botón de estrella personalizable que anteriormente estaba reservado para los modelos más costosos. Puedes asignarlo a una aplicación específica o a una función como Screen Magnifier.

El nuevo control remoto es compatible con todos los reproductores Fire TV lanzados desde 2019, así como con todos los Amazon Ember TV. Amazon también prepara un nuevo Fire TV Remote Plus, que sustituirá al Alexa Voice Remote Pro, pero no estará disponible sino hasta principios de 2027. Su función más útil será «Find My Remote», que te permitirá pedirle a Alexa que localice el control remoto; entonces, este comenzará a emitir un sonido para que puedas descubrir detrás de qué cojín se encuentra.

El nuevo Fire TV Stick 4K ya está disponible por $59.99 / £69.99 (alrededor de AU$86), pero Amazon confirmó que el precio bajará a $39.99 / £32.99 / AU$por confirmar durante la oferta Amazon Prime Big Deal Days, que comenzará el 6 de octubre. Aquí está el enlace al nuevo 4K Stick, por si quieres guardarlo para entonces. Suponemos que también tendrá descuento en otras regiones, pero todavía no lo hemos confirmado.

Ese precio incluye el control remoto, pero si estás satisfecho con tu Fire TV actual y solo quieres el nuevo control, tendrá un precio de $14.99 / £13.99 / AU$por confirmar por separado. El nuevo control remoto comenzará a enviarse a finales de octubre de 2026.

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