Spotify estrena Membresías para ofrecer contenido exclusivo a los fans de podcasts

¡Oficial! Spotify anunció el lanzamiento de "Membresías", pero ¿de qué se trata? Es una nueva herramienta que permite a los creadores de podcast ofrecer contenido y experiencias exclusivas a sus seguidores, la cual llega a 34 mercados inicialmente. Así que no te pierdas los detalles a continuación.

Con esta función, la plataforma busca fortalecer la relación entre los creadores y sus comunidades, además de brindarles otra alternativa para generar ingresos.

La función, presentada por primera vez durante el Investor Day de este año, permite que cada creador decida qué beneficios ofrecer a sus miembros. Entre las opciones se encuentran episodios adicionales, contenido exclusivo en audio o video, acceso anticipado a publicaciones, menos anuncios y acceso al archivo de un programa.

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Los creadores también pueden combinar estos beneficios en diferentes niveles de membresía y establecer distintas opciones de precios.

¿Cómo funcionan las Membresías de Spotify?

(Image credit: Spotify)

Para los usuarios, el proceso para acceder a las Membresías está integrado en Spotify. Tanto los usuarios de la versión gratuita como los suscriptores Premium de los mercados participantes pueden consultar las opciones disponibles desde la página de cada podcast.

Una vez que eligen una membresía, pueden completar el proceso de registro y acceder al contenido exclusivo sin salir de la plataforma.

La función también incorpora herramientas para fomentar la interacción entre creadores y seguidores. Los miembros pueden mostrar insignias al comentar episodios, mientras que los creadores tienen la posibilidad de dar la bienvenida a los nuevos integrantes mediante clips especiales.

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Por su parte, Spotify ofrece herramientas para ayudar a los creadores a convertir a sus audiencias en miembros de pago. Entre ellas se encuentran promociones dirigidas, pruebas gratuitas y estadísticas que permiten identificar qué estrategias generan más registros.

Además, los creadores pueden exportar datos de sus miembros, incluida la información de contacto de quienes decidan compartirla. Esto les permite tener mayor control sobre la relación con sus seguidores, tanto dentro como fuera de Spotify.

¿Qué podcasts ofrecerán Membresías?

Entre los primeros programas que incorporan esta función se encuentran The Adam Friedland Show, Making Sense with Sam Harris, The Shawn Ryan Show, Two Hot Takes y The Sculpt Society.

También participa YMH Studios, que llevará las Membresías a 12 podcasts de su red.

Cada programa podrá definir sus propios beneficios, desde episodios exclusivos y acceso anticipado hasta contenido detrás de cámaras y ventajas especiales para sus seguidores más comprometidos.

Spotify busca nuevas formas de monetización para creadores

Las Membresías se suman a las opciones de monetización que Spotify ofrece a los creadores, entre ellas la publicidad, los patrocinios y el Spotify Partner Program.

Con este nuevo esquema, los creadores pueden establecer una fuente recurrente de ingresos directamente de sus seguidores y conservar el 90% de los ingresos que generen.

La plataforma busca que esta alternativa sea accesible para programas en distintas etapas de crecimiento. Para participar, los podcasts deben estar alojados en Spotify for Creators o Megaphone y cumplir con los siguientes requisitos:

Tener al menos tres episodios publicados.

Contar con un mínimo de 100 oyentes o espectadores.

Haber acumulado 100 horas de consumo en Spotify durante los últimos 30 días.

Los creadores que cumplan con estas condiciones pueden comenzar a utilizar la función a través de Spotify for Creators o Megaphone.

¿En qué países están disponibles las Membresías de Spotify?

El lanzamiento inicial contempla 34 mercados: Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.

Nota importante: México no figura entre los mercados incluidos en este lanzamiento inicial.

Con las Membresías, Spotify busca ofrecer a los creadores una alternativa para fortalecer sus comunidades y obtener ingresos recurrentes, mientras permite que los seguidores accedan a beneficios exclusivos directamente desde la plataforma.