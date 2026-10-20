Spotify podría suspenderte durante 12 meses por compartir el plan Familiar, y esta medida podría ser la gota que derrame el vaso para muchos usuarios, incluido yo

Spotify está implementando un nuevo proceso de verificación para los miembros de Premium Family

Ahora los usuarios deben escanear el código QR del administrador de la cuenta para confirmar que forman parte del mismo hogar

Si no logras verificar tu identidad, Spotify te revertirá al plan gratuito y te suspenderá el acceso a Premium Family por 12 meses

Las medidas de Netflix contra el uso compartido de contraseñas están afectando a uno de los mejores servicios de streaming de música: ahora Spotify está adoptando su propio enfoque para poner fin al uso compartido del plan Premium Familiar.

Spotify está aplicando esta medida a través de un nuevo sistema de verificación con código QR, que ya se ha comenzado a implementar para algunos usuarios que no residen en la misma dirección que el titular de la cuenta. El código QR aparece en el dispositivo del titular de la cuenta, y los usuarios incluidos en el plan deben escanearlo para verificar que viven en el mismo hogar. Este código se actualiza cada pocos segundos, lo que dificulta que los usuarios utilicen capturas de pantalla para eludir el proceso.

La plataforma explica el proceso de verificación en detalle en su página de soporte, aclarando que no utiliza rastreo de ubicación, sino que verifica que tu dirección coincida con la del administrador de la cuenta. Además, Spotify indica que «tanto el administrador como el miembro deben estar en el mismo lugar para completar el escaneo».

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Si recibes una solicitud de verificación, tendrás un plazo de 7 días para completar el escaneo; sin embargo, el incumplimiento conlleva consecuencias. Spotify te hará volver a escuchar anuncios en el plan gratuito y te prohibirá unirte a otro plan Premium Familiar o Duo durante 12 meses. Realmente se siente como una condena de prisión.

Como te imaginarás, los usuarios están más que frustrados con la última decisión de Spotify y, aunque yo no tengo contratado el plan Premium Familiar, ni siquiera puedo entender lo absurdo de toda esta situación.

No sabemos si esto ocurre únicamente en ciertas regiones, pero varios usuarios de Reddit han recibido solicitudes de verificación a pesar de que la compañía no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto. "Spotify se está saboteando a sí mismo. Si tengo que hacer esto más de una vez para mis hijos que viven en casa, voy a cancelar el servicio", publicó un usuario enojado en Reddit.

Una de las muchas frustraciones de los usuarios tiene que ver, por supuesto, con el dinero. Al limitar Premium Familiar a los miembros de un mismo hogar, Spotify hará que una gran cantidad de usuarios abandonen el plan grupal y no tengan más opción que contratar Premium Individual.

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Este plan cuesta $12.99 / £12.99 / AU$15.99 al mes, mientras que Premium Familiar tiene un precio de $21.99 / £21.99 / AU$25.99 mensuales e incluye hasta seis cuentas individuales, lo que equivale aproximadamente a $3.665 / £3.665 / AU$4.331 por cuenta. Cuantos más usuarios consiga Spotify que contraten cuentas Premium Individual, mayores serán los ingresos por suscripciones que podrá generar. Sin embargo, el problema va mucho más allá del dinero.

Para mí, lo más absurdo es la definición tan limitada que Spotify tiene de lo que significa una «familia». Una gran parte de los usuarios de Premium Familiar son personas que se han mudado de la casa de sus padres, pero siguen utilizando el mismo plan. Es el caso, por ejemplo, de los estudiantes que se van a otra ciudad para continuar sus estudios. Así que, desde la perspectiva de Spotify, este tipo de familias prácticamente se consideran menos válidas que aquellas cuyos integrantes siguen viviendo bajo el mismo techo.

De igual manera, el plan Premium Familiar de Spotify ha sido útil para que los adultos ayuden a sus padres mayores, que no están tan familiarizados con la tecnología, a utilizar los servicios de streaming digital, como señala otro usuario de Reddit. Una persona se encarga de la cuenta, configura un perfil para sus padres, les enseña cómo funciona y les permite escuchar música sin complicaciones. La verificación no solo elimina esta posibilidad, sino también la oportunidad de que las familias comparen sus gustos musicales y recuerden juntos sus canciones favoritas de antaño.

Hay que reconocer que, hasta ahora, Spotify se había comportado bastante bien e incluso había incorporado herramientas útiles para excluir la música de los hijos de las recomendaciones de los padres, algo que los usuarios de Premium Familiar recibieron con agrado. Sin embargo, el nuevo proceso de verificación se siente como dar un paso adelante y tres hacia atrás. En ese caso, Spotify debería cambiar el nombre de Premium Familiar a «Premium para el hogar» para evitar confusiones.

Nos pusimos en contacto con Spotify para solicitar más comentarios y actualizaremos esta nota si recibimos una respuesta.

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