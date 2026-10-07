Spotify tiene en camino importantes mejoras en su sección de audiolibros, lo que le encantará a los amantes de la lectura, pero...

Spotify está ampliando su oferta de audiolibros a más de 180 mercados y 120 idiomas

Además, está llevando Audiobooks+ a los estudiantes de ciertas regiones

Una actualización fabulosa para los amantes de los audiolibros, pero yo sigo apostando por una experiencia exclusivamente musical

Spotify ha pasado de ser uno de los mejores servicios de transmisión de música a convertirse en una de las plataformas más utilizadas para audiolibros, y ahora está llevando su oferta literaria al siguiente nivel.

Exactamente tres años después de que Spotify lanzara los audiolibros, la plataforma celebra este aniversario con el inicio de un proceso de expansión que incluye la ampliación a nuevos mercados, nuevos idiomas y mucho más. A principios de esta semana, asistí a una conferencia de prensa en la que Spotify dio a conocer los cambios que se avecinan para los audiolibros, y hoy (7 de octubre) la empresa subió al escenario de la Feria del Libro de Fráncfort para hacer el anuncio público.

Desde que Spotify introdujo los audiolibros, su disponibilidad se ha limitado a solo 22 mercados en todo el mundo. Sin embargo, para fin de año, Spotify afirma que los audiolibros estarán disponibles en más de 180 mercados, lo que significa que más de 750 millones de usuarios en Italia, España, Portugal, Brasil, México, Colombia, Polonia, Chile, Noruega, Perú, así como en regiones de Medio Oriente, África y Asia, podrán escuchar y comprar audiolibros directamente desde Spotify —un salto enorme, por decir lo menos, pero eso no es todo—.

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Para los próximos audiolibros, Spotify ofrecerá páginas de cuenta regresiva similares a las de los lanzamientos de nuevos álbumes, lo que permitirá a los suscriptores preguardar la obra de un autor para que aparezca en su biblioteca el día de la publicación. «Es increíblemente efectivo para generar expectación e impulsar la escucha desde el primer día», dijo Duncan Bruce, director de Alianzas y Licencias de Audiolibros.

Además de la ambiciosa expansión de los audiolibros de Spotify, los amantes de la lectura en las nuevas regiones tendrán acceso directo a más de 350 000 títulos, que abarcan nuevos idiomas como el español, el portugués, el italiano, el polaco y muchos más. Con ello, el catálogo de audiolibros de Spotify superará los 120 idiomas.

¿Las horas mensuales de audiolibros de Spotify no te alcanzan? Los usuarios de las nuevas regiones también tendrán la opción de comprar horas de escucha adicionales a través del complemento Audiobooks+ de Spotify. Si tienes un plan para estudiantes, podrás aprovechar un descuento en el complemento Audiobooks+, que llegará a Irlanda, Bélgica, Austria y Finlandia en noviembre.

(Image credit: Spotify)

Ideal para los amantes de la lectura, no tanto para los fanáticos de la música

Spotify realmente ha logrado todo lo posible en cuanto a su presencia generalizada. No solo puedes escuchar música fácilmente a través de una gran variedad de dispositivos, sino que el servicio también se ha apoderado del mundo de los podcasts y los audiolibros por igual. Como dijo Owen Smith, vicepresidente de audiolibros de Spotify, durante la conferencia de prensa, el objetivo de la empresa es «crear una experiencia intencional y significativa».

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En esencia, Spotify es un servicio para escuchar música; así es como la plataforma se forjó su reputación durante la transición a la era del streaming digital. Ha ampliado los límites al adentrarse en otras áreas del streaming de audio que cada vez atraen más a los usuarios, creando una experiencia que «ninguna plataforma dedicada exclusivamente a audiolibros puede igualar», agregó Smith durante la conferencia.

Ahora bien, me gusta tener estas opciones y de vez en cuando escucho podcasts. Pero, aunque entiendo cómo la interfaz de audiolibros beneficia a los lectores ávidos, nunca me he acostumbrado a ella, y a veces simplemente desearía que hubiera una herramienta que me permitiera desactivarla, para poder disfrutar de una experiencia exclusivamente de música. Desafortunadamente, Spotify no tiene planes de implementar esto en el corto plazo.

Una de las funciones con las que sueño sería una configuración personalizada que me permitiera eliminar de mi página de inicio todo lo relacionado con los audiolibros, manteniendo mi experiencia en la app estrictamente dedicada solo a la música. Sé en el fondo que otros entusiastas de la música apreciarían algo así, pero no está en la lista de Spotify —lo sé de primera mano, la plataforma me lo dijo sin rodeos.

«Siempre estamos explorando formas de brindar a los usuarios la mejor experiencia posible en Spotify, y nos enfocamos en la personalización en lugar de crear experiencias separadas para cada formato de contenido», me comentó un portavoz de Spotify. «La página de inicio está diseñada para comprender los gustos individuales de cada oyente, basándose en billones de señales de escucha diarias de música, podcasts y audiolibros para mostrarle el contenido adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado», agregó.

Sé lo que estás pensando: «si no quieres audiolibros, simplemente no los uses», lo cual es cierto, pero es más fácil decirlo que hacerlo —especialmente cuando los audiolibros se están infiltrando en cada aspecto de la app. Son inevitables.

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