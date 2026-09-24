Alguien usó esta herramienta de Spotify para hacer trampa y ver de antemano su resumen de Wrapped 2026, y yo la probé y funciona — pero de ninguna manera lo volvería a hacer

Faltan más o menos dos o tres meses para el Spotify Wrapped (lo sé, casi vomito solo de pensarlo), pero no solo muestra lo rápido que pasa el año, sino que también te mantiene en vilo sobre qué artistas y canciones ocuparán los primeros lugares.

Aunque prácticamente todos los mejores servicios de streaming de música tienen sus propias versiones de Wrapped —como Apple Music Replay y YouTube Music Recap—, Spotify Wrapped es, con diferencia, el que tiene mayor influencia cultural

Es el elemento sorpresa lo que nos mantiene en vilo al inicio de cada año, pero ¿y si te dijera que hay una forma de echar un vistazo anticipado a tus canciones más escuchadas directamente desde la app de Spotify? Bueno, un usuario lo intentó y los resultados son interesantes.

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Una "jugada de ajedrez en 3D"

A finales de 2025, Spotify lanzó una de sus herramientas más potentes para crear listas de reproducción: «Prompted Playlists», una función que te permite ingresar indicaciones para generar una lista de reproducción hiperespecífica. También puedes modificar la configuración para que la lista de reproducción se actualice diariamente o en ciertos días de la semana, algo así como «Discover Weekly».

Una de las ventajas de «Prompted Playlists» es que puede armar una lista de reproducción con tus canciones más reproducidas de todos los tiempos, e incluso puedes pedirle que cree listas que reflejen tus resúmenes de «Wrapped» de años anteriores. Ingenioso, ¿verdad? Pues bien, un usuario ha usado la herramienta para adelantarse al próximo lanzamiento de «Wrapped 2026».

El usuario de Reddit u/thosememes compartió en la plataforma imágenes de una lista de reproducción de Prompted Playlists que creó (ver más abajo), en la que le pidió a la herramienta que compilara una lista de sus canciones más reproducidas entre el 1 de enero y el 17 de septiembre. Una de las respuestas lo calificó como una "jugada de ajedrez en 3D", mientras que otros dudaron de su funcionamiento, así que lo probé por mí mismo —y puedo confirmar que funciona.

Mi instrucción fue sencilla: "Crea una lista de reproducción con mis canciones más escuchadas entre el 1 de enero y el 21 de septiembre de este año, y preséntalas en un resumen al estilo de Wrapped". No tardó mucho en generar una nueva lista de canciones, e incluso incluyó notas dentro de la lista que me indicaban exactamente cuántas veces había escuchado mis canciones favoritas en lo que va del año.

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Era casi demasiado bueno para ser verdad, pero después de actualizar la lista de reproducción y modificar la instrucción, el orden de las canciones se mantuvo igual, y cada actualización demostró que sí tiene cierta credibilidad. Aunque respeto la herramienta por su inteligencia, no puedo decir que la vaya a usar mucho de ahora en adelante.

¿Ya nadie disfruta de las sorpresas?

(Image credit: Future)

Ahora bien, esta no es la única manera de extraer tus datos de streaming musical. Sitios como last.fm y stats.fm son plataformas de terceros muy utilizadas para consultar tus canciones, artistas y álbumes más reproducidos, pero tener estas funciones de datos directamente dentro de la aplicación de Spotify es sumamente práctico.

Además de las listas de reproducción generadas mediante prompts, la pestaña "Estadísticas de escucha" de Spotify ofrece una visión completa de las canciones y artistas que más has escuchado durante las últimas cuatro semanas. Es una forma divertida de ver cómo cambian tus gustos y cómo evolucionan tus hábitos de escucha, pero no revela quiénes aparecerán en tus resultados de Wrapped.

Aquí es donde surge mi mayor preocupación al utilizar listas de reproducción generadas mediante prompts de esta manera: el elemento sorpresa desaparece por completo, y este es precisamente el pilar fundamental de este tipo de resúmenes de fin de año. Si eliminas la emoción de lo inesperado, ¿realmente sigues teniendo Spotify Wrapped? Y sí, Wrapped es mucho más que los artistas y canciones que escuchas en streaming, pero al final del día, esto es lo que más entusiasma al usuario promedio.

Pero no solo eso, también existe el riesgo de afectar la manera en que escuchas música. Con esto me refiero a que tener listas de reproducción generadas mediante prompts que te proporcionan esta información básicamente despierta ese impulso de "perfeccionar" tu Wrapped, algo que permanece en tu subconsciente mientras escuchas música y hace aparecer a ese pequeño saboteador interior que te dice: "¡Tu Wrapped tiene que ser perfecto o de lo contrario!".

Esto fomenta una forma de escuchar música mucho más enfocada en la estética y en crear apariencias falsas, en lugar de estar centrada exclusivamente en disfrutar y descubrir música. Los mejores resúmenes de Wrapped son aquellos que resultan variados y totalmente impredecibles, porque es ahí cuando sabes que los fans de la música realmente están escuchando con la intención de ser ellos mismos.

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