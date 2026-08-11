Spotify introducirá etiquetas de IA para distinguir a artistas reales de los falsos

Spotify lanzará las etiquetas "AI Persona" a mediados de septiembre

La plataforma busca mejorar la transparencia para los usuarios al diferenciar a los artistas reales de los generados por IA

Spotify solo revisa el perfil y las imágenes de un artista, y no la música en sí

Spotify se ha quedado atrás en materia de transparencia sobre la IA en comparación con algunos de los mejores servicios de streaming de música, y los usuarios esperan ansiosos una solución; ahora, la plataforma está dando su paso más importante hasta la fecha para combatir el contenido de baja calidad generado por IA.

El gigante del streaming anunció hoy (11 de agosto) la llegada de las nuevas etiquetas «AI Persona», diseñadas para diferenciar a los artistas humanos de aquellos generados por IA. Spotify indica que estas etiquetas se implementarán en la versión móvil a mediados de septiembre y aparecerán en el banner del perfil del artista, en la sección "Acerca de", en la búsqueda y en las filas de canciones de las listas de reproducción.

Una vez que estén disponibles, los usuarios podrán estar seguros de que los artistas que están escuchando no han sido generados por IA. Spotify agregó que los artistas con etiquetas "AI Persona" quedarán excluidos de todas las recomendaciones personalizadas de forma predeterminada, lo que garantiza que tu experiencia de descubrimiento musical no se vea afectada por el contenido de baja calidad.

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(Image credit: Spotify)

Aunque las etiquetas de "AI Persona" no se implementarán hasta dentro de un mes más o menos, Spotify afirma que los artistas ya pueden indicar si su perfil ha sido generado por IA. Si un artista lo declara, aparecerá una etiqueta que dice "AI Persona" junto a su nombre. "Esperamos que los artistas sean transparentes, por lo que les estamos dando la oportunidad de revelarlo", compartió el servicio en su anuncio; sin embargo, no confía plenamente en la auto-divulgación.

En cambio, Spotify afirma que tomará cartas en el asunto si es necesario y llevará a cabo revisiones de los perfiles en los que considere que las imágenes de un artista se han creado utilizando IA generativa para imitar una personalidad realista. Si Spotify detecta que el perfil de un artista podría haber sido generado por IA, mostrará una etiqueta que diga "Probablemente un perfil generado por IA", y se notificará al artista, a quien se le dará la opción de revelarlo por su cuenta o presentar una apelación.

A Spotify le ha tomado mucho tiempo ponerse al nivel de servicios como Deezer en lo que respecta a mejorar su transparencia sobre la música generada por IA. Deezer fue el primer servicio importante de streaming de audio en implementar etiquetas que indican explícitamente si una canción ha sido generada por IA, y recientemente su jefe de investigación nos explicó por qué necesitamos filtros de IA más que nunca.

Las propias etiquetas "AI Persona" de Spotify marcan un gran cambio para la plataforma y, sin duda, mejorarán la experiencia del usuario al brindar más tranquilidad a los oyentes. Sin embargo, esta función de Spotify viene con una salvedad importante.

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Solo revisa el perfil, no la música

(Image credit: Spotify)

Las etiquetas AI Persona son solo una de las formas en que Spotify ha estado trabajando para mejorar la transparencia para sus usuarios. Verified by Spotify se lanzó hace unos meses; se trata de una función de certificación que indica si un artista es legítimo, aunque no es tan infalible como esperábamos.

Además, SongDNA de Spotify ofrece a los oyentes una visión detallada de los creativos que están detrás de sus canciones favoritas, mientras que AI Credits permite a los artistas compartir cómo y en qué aspectos utilizaron IA durante la producción de su música. No es tan transparente como los métodos de Deezer, pero las medidas están ahí y las etiquetas AI Persona son la cereza del pastel.

Dicho esto, las etiquetas AI Persona están enfocadas en la imagen pública de un artista, no en la manera en que se creó su música, lo que podría generar algunos problemas, ya que todavía dejan espacio para que la música generada por IA llegue a la plataforma.

Si Spotify detecta que un artista se presenta como una persona real, ¿cómo podemos saber que ese artista no subirá música generada por IA a su perfil? Nada impide que ese artista publique contenido basura generado por IA, porque Spotify revisa su nombre, sus imágenes y su identidad pública, no la música que sube.

Es un tema complicado porque, aunque Spotify cuenta con medidas para evaluar tanto la música como la imagen de los artistas por separado, no tiene una herramienta integral que revise ambos aspectos simultáneamente, algo que nuevamente hace que su enfoque sea menos transparente que el de Deezer.

En cuanto al contenido generado por IA en Spotify, he sido de las personas afortunadas que no se han encontrado con este problema. Debido a que mi afición por los formatos físicos y la radio influye en lo que escucho en Spotify, sospecho que mi algoritmo ha recibido suficiente información como para mantener la música basura generada por IA fuera de mis recomendaciones.

Creo que, además de mis hábitos de escucha, las medidas de Spotify contra la música generada por IA han ayudado hasta cierto punto a mantener una barrera y bloquear canciones no deseadas. Solo me gustaría que su enfoque para etiquetar este contenido fuera un poco más sólido.

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