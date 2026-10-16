La moto eléctrica Zero rompe el récord mundial de distancia recorrida con una sola carga, pero hay un detalle detrás de sus 436 kilómetros

La Zero DS estándar recorrió más de 436 km con una sola carga

El récord anterior era de aproximadamente 311 km

El entorno montañoso ayudó a lograr esta hazaña

Zero, el fabricante californiano de motocicletas eléctricas que también tiene una importante presencia en Europa, acaba de establecer un nuevo récord mundial Guinness después de que su moto de aventura Zero DS recorriera poco más de 436 km con una sola carga de su batería de 19.2 kWh.

El modelo utilizado era una unidad de serie y cuenta con la batería integrada de alta densidad de la compañía, un motor de imanes permanentes de montaje interior con refrigeración pasiva y tecnología de desaceleración regenerativa para aprovechar al máximo cada sesión de carga y recorrer la mayor distancia posible.

La motocicleta utilizó neumáticos de serie con la presión recomendada y no recibió modificaciones, salvo la instalación del Power Tank disponible de fábrica. Este componente incorpora una batería adicional de 3.6 kWh en el espacio que normalmente ocuparía un tanque de combustible. Con una capacidad total de 19.2 kWh, el conjunto de baterías permitió registrar 436.5 km en su unidad GPS.

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Posteriormente, Guinness World Records verificó la cifra de manera independiente y concluyó que la Zero DS recorrió un 40% más de distancia que la anterior poseedora del récord, la TS Pro de Verge Motorcycles, que estableció su marca en los alrededores de Londres en 2025.

(Image credit: Zero Motorcycles)

Zero contó con cierta ventaja gracias al terreno, ya que la ruta transcurrió principalmente por carreteras secundarias A y B de Francia, más tranquilas y sin incluir autopistas.

El recorrido también comenzó a gran altitud en los Alpes franceses y descendió hasta la costa del Mediterráneo, lo que permitió a los pilotos aprovechar al máximo el frenado regenerativo.

A pesar de estas condiciones favorables, el desafío no fue nada sencillo: los pilotos tuvieron que pasar muchas horas sobre la motocicleta y enfrentarse a las inclemencias del tiempo, pues el tramo final estuvo acompañado de una intensa lluvia.

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Hablamos de pilotos en plural porque tres intrépidos exploradores aceptaron el reto. Los modelos Zero SRS y DSR/X también intentaron hacer historia.

Estas motocicletas consiguieron recorrer 349 km (217 millas) y 385 km (239 millas), respectivamente.

Un logro impresionante, aunque con un detalle importante

(Image credit: Zero Motorcycles)

Además de los precios elevados, la ansiedad por la autonomía es una de las principales preocupaciones en torno a las motocicletas eléctricas, ya que las limitaciones de espacio dificultan integrar una batería de capacidad considerable en unos chasis que, por naturaleza, son estilizados.

«La ansiedad por la autonomía sigue siendo un obstáculo para quienes están pensando en empezar a conducir una motocicleta eléctrica», afirmó Jarno Middelbosch, director sénior de Marketing Global de Zero Motorcycles.

«Al demostrar una autonomía real de más de 434 km con una sola carga, estamos mostrando lo que es posible y abriendo las puertas de Zero Motorcycles a una nueva generación de motociclistas".

Sin embargo, hay algunos aspectos que conviene considerar. En primer lugar, los pilotos de Zero aprovecharon al máximo los desniveles del terreno, y es probable que el frenado regenerativo haya desempeñado un papel fundamental en el intento de récord.

Personalmente, experimenté el mismo fenómeno cuando conduje las Can-Am Pulse y Origin por las sinuosas carreteras del sur de Francia. Durante los descensos, observé que la autonomía indicada en la pantalla de la motocicleta aumentaba considerablemente.

En segundo lugar, los pilotos de Zero comenzaron el recorrido deliberadamente de noche, cuando había menos tráfico y podían mantener una velocidad de alrededor de 51 km/h para maximizar la eficiencia.

Es posible que ninguno de estos escenarios represente con exactitud los desplazamientos diarios de la mayoría de las personas, pero sí demuestra lo que se puede conseguir con cierta planificación y una conducción "sensata".

Además, gracias a las mejoras en la eficiencia de las baterías y los motores, así como a la llegada prevista de baterías de estado sólido con mayor densidad energética, es posible que este récord no se mantenga durante mucho tiempo.

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