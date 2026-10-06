EVgo llevará sus estaciones de 750 kW a EE. UU. en 2027 para cargar un auto en 10 minutos, pero China avanza con estaciones de megavatios que son el doble de rápidas

EVGo afirma que el reparto dinámico de potencia proporciona la carga adecuada a todos los vehículos eléctricos

Con hasta 750 kW se podrían cargar vehículos eléctricos en menos de 10 minutos

Pero China sigue liderando la carrera con capacidades de carga de megavatios

Uno de los proveedores de recarga rápida pública más grandes y con mayor “utilización” de EE. UU. ha revelado detalles de su equipo de próxima generación, capaz de alcanzar velocidades de recarga de hasta 750 kW, lo cual será suficiente para recargar algunos de los vehículos eléctricos de recarga más rápida disponibles en el mercado en unos diez minutos.

Si bien aún no hay modelos en el mercado que puedan cargarse a la velocidad máxima de 750 kW, cada vez más fabricantes están comenzando a ampliar los límites de lo posible; marcas como Mercedes-Benz, BMW y Rivian están preparando vehículos capaces de manejar potencias que oscilan entre los 400 kW y los 600 kW, como es el caso del próximo Mercedes-AMG GT Coupé de 4 puertas.

Una vez conectados, estas tomas de alta potencia podrían permitir que los vehículos eléctricos de carga más rápida actualmente a la venta se recarguen en unos diez minutos, y los modelos futuros podrían recargarse aún más rápido.

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(Image credit: EVgo)

Pero además de promocionar paradas de recarga que se asemejan más a llenar el tanque de un auto convencional de gasolina, EVgo afirma que su próxima tecnología también utilizará el “compartimiento dinámico de potencia”, lo que significa que, en teoría, varios usuarios en una misma estación disfrutarán de una experiencia de recarga más rápida y confiable.

La empresa afirma que los conductores no tendrán que ir en busca de cargadores rápidos específicos, ya que pueden estar seguros de que sus tomacorrientes de 750 kW cargarán sin problemas tanto a un auto capaz de alcanzar velocidades de 350 kW como a aquellos que solo pueden manejar 50 kW.

Sin embargo, EVgo no ha especificado qué tipo de velocidades se ofrecerán cuando dos vehículos eléctricos de alta potencia se conecten simultáneamente a una misma estación. La suposición lógica es que compartirán la toma y recibirán 350 kW cada uno. Aún así, no está nada mal.

EVgo había planeado originalmente lanzar la próxima generación de equipos este año, pero ahora indica que se espera que el diseño final del cargador se dé a conocer en 2027, cuando comience a implementar la nueva arquitectura.

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China vuelve a tomar la delantera (otra vez)

(Image credit: BYD)

Es innegable que la recarga de vehículos eléctricos se está acelerando, con los cargadores rápidos de 350 kW —algo antes inaudito— que ahora se están instalando en cada vez más lugares de todo el mundo.

Dicho esto, China está superando a la competencia con sus decenas de miles de cargadores de nivel megavatio, capaces de suministrar hasta 2,2 MW de potencia, según el reciente anuncio de Geely.

Según los informes, Geely ya ha instalado sus cargadores de megavatios, líderes en la industria, en cinco ciudades de China, y tiene previsto contar con 15,000 puntos de carga para finales del próximo año.

Es más, empresas como BYD han demostrado que pueden cargar completamente sus vehículos en menos de 10 minutos con sus cargadores más rápidos fuera de su mercado nacional, pero Geely está yendo aún más allá, lo que sugiere que ya está trabajando en una arquitectura de alto voltaje de 1000 V que permitirá que una sesión de carga del 10 al 80% dure tan solo cinco minutos y medio.

Es cierto que ningún vehículo eléctrico a la venta puede aprovechar aún todo el potencial de su sistema de 2,2 MW, pero China está ocupada preparando su red para el futuro, asegurándose de que pueda atender a la gran cantidad de clientes que están dando el salto a la electrificación y de estar lista para esos próximos modelos que probablemente dejarán la ansiedad por la autonomía en el pasado.

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