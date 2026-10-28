BYD está por presentar su rival de Rolls-Royce, que podría convertirse en el primer auto del mundo con baterías de estado sólido

Un sedán eléctrico de alta gama que busca competir con Rolls-Royce, Mercedes-Benz y BMW

Se rumorea que contará con una plataforma de cuatro motores y tecnología de baterías de estado sólido

El modelo insignia se presentará en Dubái en noviembre

El fabricante chino de vehículos eléctricos BYD ha estado dando a conocer varias fotos en los días previos al lanzamiento de uno de sus modelos más lujosos y tecnológicamente avanzados hasta la fecha.

Se sabe que Yangwang, la submarca de lujo de BYD, será la insignia que lucirá en el capó del próximo vehículo, cuyo nombre en clave es «Proyecto Hu» y que, incluso con su extenso camuflaje, se puede reconocer fácilmente como un rival del Rolls-Royce o del BMW i7.

El director general de Yangwang, Hu Xiaoqing, reveló fotos del vehículo a principios de este mes, mientras que la cuenta china ThinkerCar X también publicó videos que sugieren que se encuentra en la etapa final de pruebas.

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Se prevé que este sedán eléctrico, largo y lujoso, cuente con enormes puertas de tipo «coach», con bisagras traseras para facilitar considerablemente la entrada y salida, mientras que su longitud estimada de 5,5 m es lo suficientemente grande como para que compita de igual a igual con el Mercedes-Maybach Clase S y el Maextro S800 fabricado por Huawei y JAC, según CarNewsChina.

No hay confirmación sobre el tren motriz que equipará el modelo, pero se especula que contará con la arquitectura de cuatro motores de Yangwang y la suspensión activa DiSus.

#BYD Yangwang ultra-luxury executive sedan https://t.co/8Z2CieeJ6GOctober 7, 2026

Además, se rumorea que será uno de los primeros modelos de producción en incorporar la tecnología de baterías de estado sólido del Grupo BYD, mientras que las imágenes promocionales lo muestran junto a la tecnología Flash Charge de BYD, lo que sugiere que la recarga podría tardar solo unos minutos.

Durante una entrevista reciente, la vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, reveló que el primer vehículo de la empresa en utilizar baterías de estado sólido se estrenará en 2027, lo que coincide con la fecha de lanzamiento sugerida para el vehículo del Proyecto Hu.

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Esto también tiene sentido, dado que se rumorea que los precios del Hu comenzarán en el rango de los dos millones de yuanes, o alrededor de 300,000 dólares / 225,000 libras esterlinas / 430,000 dólares australianos, según Electrek, lo que ayudaría a cubrir el costo de la costosa tecnología de baterías de estado sólido, que no se produce en masa.

Ni siquiera el mercado de lujo está a salvo

(Image credit: Hu Xiaoqing/Yangwang)

El hecho de que BYD haya decidido presentar el Proyecto Hu en Dubái el próximo mes sugiere que confía en que sus productos puedan competir con algunas de las marcas automotrices más lujosas y reconocidas a nivel mundial que se venden hoy en día.

CarNewsChina señala que YangWang ya ofrece el U8 (el enorme SUV de lujo de la marca) en el Medio Oriente por 659 900 AED —o alrededor de 180 000 dólares / 134 860 libras esterlinas / 256 420 dólares australianos—, lo que supone un precio considerablemente más bajo que el de modelos como el Bentley Bentayga y el Rolls-Royce Cullinan.

Si los productos de BYD realmente están a la altura de los estándares de la industria, las prestigiosas marcas occidentales podrían tener que hacer frente pronto al mismo tipo de competencia que está causando dolores de cabeza a los fabricantes en los mercados masivos, que son ferozmente despiadados.

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