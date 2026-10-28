OMODA 4 SHS-H y OMODA 5 NEXT SHS-H ponen a prueba su eficiencia en China
OMODA 4 SHS-H y OMODA 5 NEXT SHS-H entraron en acción en el OMODA Super Hybrid Marathon para poner a prueba sus capacidades. ¿Quieres conocer los resultados? No te pierdas ningún detalle a continuación.
La experiencia reunió a representantes de medios internacionales y creadores de contenido en un recorrido que combinó tráfico urbano, autopistas y caminos de montaña para evaluar eficiencia, respuesta de potencia y confort en condiciones reales de conducción.
Como parte de las actividades del OMODA & JAECOO International User Summit 2026, el desafío contempló una ruta de aproximadamente 600 kilómetros, con diferentes condiciones de manejo y pruebas bajo parámetros unificados.
Los resultados reportados fueron de 4.9 litros por cada 100 kilómetros y 911.3 kilómetros de autonomía para OMODA 4 SHS-H, mientras que OMODA 5 NEXT SHS-H registró 4.5 L/100 km y hasta 1,015 kilómetros de autonomía. Estas cifras corresponden a las condiciones específicas de la evaluación y muestran el potencial de la tecnología Sistema Súper Híbrido (SHS) para combinar eficiencia y desempeño en recorridos de distinta exigencia.
Dos modelos híbridos, distintas experiencias de conducción
Aunque ambos vehículos comparten el enfoque de eficiencia híbrida, sus propuestas responden a diferentes necesidades de movilidad.
OMODA 4 SHS-H destaca por su lenguaje de diseño CYBER MECHA, caracterizado por proporciones deportivas, superficies geométricas y una estética futurista. Durante la prueba, el modelo mostró su capacidad para mantener una conducción silenciosa en entornos urbanos y responder a las exigencias de autopistas y caminos sinuosos. Su sistema híbrido también permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos, una característica orientada a ofrecer una respuesta ágil tanto en incorporaciones como en recorridos de carretera.
Por su parte, OMODA 5 NEXT SHS-H incorpora un motor 1.5T desarrollado para su sistema híbrido, con modos de conducción ECO y SPORT, que permiten adaptar la respuesta del vehículo a distintas condiciones. El modelo también registra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos e integra 19 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y funciones de asistencia inteligente de nivel 2.
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Durante la ruta, ambos modelos enfrentaron condiciones de tránsito, cambios de velocidad, pendientes y curvas sucesivas, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de sus sistemas híbridos más allá de escenarios controlados.
Tecnología y entretenimiento para diferentes estilos de vida
La experiencia también permitió conocer las propuestas de confort y conectividad de ambos modelos. En OMODA 5 NEXT SHS-H, el equipamiento incluye asientos con ventilación, calefacción y masaje, una pantalla central 2K de 15.6 pulgadas y un sistema de audio Sony de ocho bocinas con subwoofer. Además, incorpora funciones como Camping Mode y Pet Mode, desarrolladas para adaptar la experiencia a diferentes actividades y necesidades de los usuarios.
OMODA 4 SHS-H, en cambio, destacó por sus experiencias de entretenimiento a bordo. Durante el recorrido, su cabina se transformó en un espacio musical mediante recomendaciones inteligentes, funciones de karaoke e iluminación ambiental. Cuando el vehículo permanecía estacionado, también se realizaron actividades de videojuegos con un control personalizado y experiencias de convivencia alrededor de la zona de carga.
Estas actividades formaron parte del concepto "DRIVE TO THE NEXT VIBE", con el que OMODA & JAECOO busca mostrar cómo las tecnologías de movilidad pueden integrarse a los intereses y hábitos de los consumidores jóvenes.
Con los resultados del OMODA Super Hybrid Marathon, la marca refuerza su propuesta "SUPER HYBRID. SUPER VIBE", mediante dos modelos que combinan eficiencia energética, desempeño, diseño y funciones inteligentes. La evaluación permitió mostrar diferentes aplicaciones de la tecnología SHS en situaciones cotidianas y viajes de mayor distancia, además de experiencias de entretenimiento que amplían las posibilidades de uso del vehículo.