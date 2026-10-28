OMODA 4 SHS-H y OMODA 5 NEXT SHS-H ponen a prueba su eficiencia en China

OMODA 4 SHS-H y OMODA 5 NEXT SHS-H entraron en acción en el OMODA Super Hybrid Marathon para poner a prueba sus capacidades. ¿Quieres conocer los resultados? No te pierdas ningún detalle a continuación.

La experiencia reunió a representantes de medios internacionales y creadores de contenido en un recorrido que combinó tráfico urbano, autopistas y caminos de montaña para evaluar eficiencia, respuesta de potencia y confort en condiciones reales de conducción.

Como parte de las actividades del OMODA & JAECOO International User Summit 2026, el desafío contempló una ruta de aproximadamente 600 kilómetros, con diferentes condiciones de manejo y pruebas bajo parámetros unificados.

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Los resultados reportados fueron de 4.9 litros por cada 100 kilómetros y 911.3 kilómetros de autonomía para OMODA 4 SHS-H, mientras que OMODA 5 NEXT SHS-H registró 4.5 L/100 km y hasta 1,015 kilómetros de autonomía. Estas cifras corresponden a las condiciones específicas de la evaluación y muestran el potencial de la tecnología Sistema Súper Híbrido (SHS) para combinar eficiencia y desempeño en recorridos de distinta exigencia.

Dos modelos híbridos, distintas experiencias de conducción

Aunque ambos vehículos comparten el enfoque de eficiencia híbrida, sus propuestas responden a diferentes necesidades de movilidad.

OMODA 4 SHS-H destaca por su lenguaje de diseño CYBER MECHA, caracterizado por proporciones deportivas, superficies geométricas y una estética futurista. Durante la prueba, el modelo mostró su capacidad para mantener una conducción silenciosa en entornos urbanos y responder a las exigencias de autopistas y caminos sinuosos. Su sistema híbrido también permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos, una característica orientada a ofrecer una respuesta ágil tanto en incorporaciones como en recorridos de carretera.

Por su parte, OMODA 5 NEXT SHS-H incorpora un motor 1.5T desarrollado para su sistema híbrido, con modos de conducción ECO y SPORT, que permiten adaptar la respuesta del vehículo a distintas condiciones. El modelo también registra una aceleración de 0 a 100 km/h en 7.9 segundos e integra 19 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) y funciones de asistencia inteligente de nivel 2.

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Durante la ruta, ambos modelos enfrentaron condiciones de tránsito, cambios de velocidad, pendientes y curvas sucesivas, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de sus sistemas híbridos más allá de escenarios controlados.

(Image credit: OMODA)

Tecnología y entretenimiento para diferentes estilos de vida

La experiencia también permitió conocer las propuestas de confort y conectividad de ambos modelos. En OMODA 5 NEXT SHS-H, el equipamiento incluye asientos con ventilación, calefacción y masaje, una pantalla central 2K de 15.6 pulgadas y un sistema de audio Sony de ocho bocinas con subwoofer. Además, incorpora funciones como Camping Mode y Pet Mode, desarrolladas para adaptar la experiencia a diferentes actividades y necesidades de los usuarios.

OMODA 4 SHS-H, en cambio, destacó por sus experiencias de entretenimiento a bordo. Durante el recorrido, su cabina se transformó en un espacio musical mediante recomendaciones inteligentes, funciones de karaoke e iluminación ambiental. Cuando el vehículo permanecía estacionado, también se realizaron actividades de videojuegos con un control personalizado y experiencias de convivencia alrededor de la zona de carga.

Estas actividades formaron parte del concepto "DRIVE TO THE NEXT VIBE", con el que OMODA & JAECOO busca mostrar cómo las tecnologías de movilidad pueden integrarse a los intereses y hábitos de los consumidores jóvenes.

(Image credit: OMODA)

Con los resultados del OMODA Super Hybrid Marathon, la marca refuerza su propuesta "SUPER HYBRID. SUPER VIBE", mediante dos modelos que combinan eficiencia energética, desempeño, diseño y funciones inteligentes. La evaluación permitió mostrar diferentes aplicaciones de la tecnología SHS en situaciones cotidianas y viajes de mayor distancia, además de experiencias de entretenimiento que amplían las posibilidades de uso del vehículo.