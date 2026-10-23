Zeekr 7X: así evoluciona el lujo automotriz con diseño, tecnología y confort

¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas hablar de lujo automotriz? Sin duda, durante años la respuesta se asociaba a motores de gran capacidad, materiales exclusivos o acabados sofisticados.

Sin embargo, hoy, esta visión evoluciona hacia una experiencia integral, en la que diseño, tecnología y confort se combinan para hacer de cada trayecto una experiencia más intuitiva y placentera en el día a día.

En esta nueva visión del lujo, la tecnología se convierte en un aliado del confort: una interfaz ágil, controles intuitivos y funciones que anticipan las necesidades del conductor durante cada trayecto. Para Zeekr, el diseño y la experiencia digital de la SUV Zeekr 7X se desarrollaron bajo este principio, integrando innovación y funcionalidad en cada detalle.

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Llevar esta visión a la realidad exigió un enfoque distinto desde el origen. Desde el centro de diseño de la marca en Gotemburgo, Suecia, Stefan Sielaff, Head de Zeekr Group Design, lidera a un equipo internacional de cerca de 500 profesionales de más de 30 países.

En este estudio trabajan en conjunto áreas de arquitectura exterior e interior, la selección de colores y materiales que se sienten al tacto, el desarrollo de controles y pantallas intuitivas, y la simulación en realidad virtual para probar la ergonomía de la cabina.

La razón de juntar a todas estas especialidades en un solo lugar es clara: un auto ya no se diseña por partes. La silueta es solo una fracción de la experiencia; también importa cómo se sienten las texturas al tacto, cómo responde una pantalla y cómo cada detalle encuentra su lugar sin saturar la vista. Al final, la verdadera sofisticación está en lograr que todo funcione de forma natural.

En este estudio trabajan en conjunto áreas de arquitectura exterior e interior, la selección de colores y materiales que se sienten al tacto, el desarrollo de controles y pantallas intuitivas, y la simulación en realidad virtual para probar la ergonomía de la cabina.

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La razón de juntar a todas estas especialidades en un solo lugar es clara: un auto ya no se diseña por partes. La silueta es solo una fracción de la experiencia; también importa cómo se sienten las texturas al tacto, cómo responde una pantalla y cómo cada detalle encuentra su lugar sin saturar la vista. Al final, la verdadera sofisticación está en lograr que todo funcione de forma natural.

(Image credit: Zeekr)

Tecnología que se integra en la forma

Zeekr 7X lleva esta filosofía a la práctica a través del lenguaje de diseño Hidden Energy, una propuesta que expresa la energía y la innovación del vehículo dentro de sus propias proporciones, superficies y detalles visuales, construyendo una identidad contemporánea donde forma y función responden a una misma idea.

En el interior, esta visión continúa en una cabina que combina amplitud, confort y conectividad. En lugar de saturar el espacio con menús o mandos innecesarios, cada función tiene una razón de ser y responde directamente a las necesidades del conductor y los pasajeros. Esta misma búsqueda de equilibrio se traslada a la experiencia al volante: la potencia sigue siendo parte central del vehículo, pero ahora convive con la inteligencia del sistema, la facilidad de interacción y un diseño pensado para la vida diaria.

En esta nueva ecuación, el valor de un vehículo no se mide únicamente por todo lo que puede hacer, sino por la fluidez con la que acompaña cada trayecto. Zeekr 7X, un modelo 100% eléctrico, integra funciones que elevan la experiencia a bordo desde su pantalla central y tecnología Head-Up Display hasta su sistema de sonido envolvente, iluminación ambiental y tecnologías de asistencia a la conducción. Todo converge para crear una atmósfera de lujo donde la innovación se traduce en confort, conectividad y sofisticación.

Al final, la verdadera transformación ocurre cuando la innovación deja de sentirse como una adición técnica y se convierte simplemente en parte de la experiencia a bordo.