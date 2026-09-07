Acabo de ver el hiperdeportivo eléctrico conceptual de Xiaomi, creado para Gran Turismo y “moldeado por el viento”; la buena noticia es que sus autos eléctricos llegarán a Europa en 2027

Xiaomi ha presentado dos nuevos vehículos eléctricos en la IFA: el SU7 y el SU7 Ultra

También mostró un prototipo de hiperdeportivo eléctrico basado en el Gran Turismo

Anunció sus planes de ingresar al mercado europeo de vehículos eléctricos en 2027, aunque Alemania es el único país confirmado por el momento

¿Alguna vez has querido conducir un auto diseñado por el viento? Esa es la idea detrás del último concepto de hiperdeportivo de Xiaomi, del que acabo de echar un vistazo en los sagrados pasillos de la IFA 2026.

El Xiaomi Vision Gran Turismo es un vehículo eléctrico creado específicamente —como tal vez ya lo adivinaste— para la franquicia Gran Turismo. El exterior se ha diseñado para ser lo más aerodinámico posible, con cada elemento moldeado para ofrecer la menor resistencia posible.

El interior es una historia bastante diferente. En lugar de la configuración de asientos extrema, al estilo de una cabina de piloto, que uno esperaría, Xiaomi ha apostado por la comodidad. Dentro de la cabina con forma de lágrima hay asientos envolventes; durante mi recorrido, el representante de Xiaomi me explicó que querían recrear la sensación de jugar un simulador de carreras desde tu sofá.

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La razón de esa libertad artística es que este auto no está diseñado para circular en el mundo real. Por el contrario, se trata de un «auto conceptual virtual», que forma parte de un proyecto de exhibición en el que diversas marcas diseñan sus propios hiperdeportivos para Gran Turismo. Esto le permitió a Xiaomi explorar, tal como lo describe el comunicado de prensa, "posibilidades libres de las limitaciones del mundo físico".

En el mundo real

Si lo que te interesan son los autos del mundo real, Xiaomi también presentó sus sedanes eléctricos de nueva generación SU7 y su modelo insignia SU7 Ultra, ambos con lo que Xiaomi describe como "un lenguaje de diseño elegante y deportivo".

El Xiaomi SU7 Ultra es el modelo insignia de alto rendimiento de Xiaomi Auto. La versión de producción estableció el récord oficial en la categoría de autos ejecutivos eléctricos en la pista de carreras de Nürburgring Nordschleife. Lo complementa el SU7.

Ambos autos están totalmente integrados en el ecosistema inteligente más amplio de la marca: están diseñados para funcionar a la perfección en conjunto con los dispositivos personales de sus propietarios (como sus teléfonos), así como con sus electrodomésticos, para ofrecer la máxima comodidad.

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Esto forma parte de la visión «Human × Car × Home» de la marca, que fue un tema central en la feria IFA. La idea es que múltiples dispositivos, tanto dentro como fuera del hogar, se «comuniquen» entre sí y funcionen juntos sin necesidad de configurar las automatizaciones manualmente.

Eso no fue todo lo que Xiaomi Auto anunció en la IFA. Xiaomi Auto ha estado vendiendo autos desde 2024, pero hasta ahora solo han estado disponibles en China continental. Ahora, la marca se está expandiendo a otros mercados. Afirma que está preparando una «entrada planificada a los mercados europeos, incluida Alemania, en 2027», aunque no pudo confirmar si hay planes de lanzarse al mercado del Reino Unido.

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